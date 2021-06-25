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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210625/koronavirus-1738608420.html
Мишустин призвал поддерживать высокий уровень тестирования на коронавирус
Мишустин призвал поддерживать высокий уровень тестирования на коронавирус - РИА Новости, 25.06.2021
Мишустин призвал поддерживать высокий уровень тестирования на коронавирус
Региональные власти должны тщательно и круглосуточно "мониторить" ситуацию с заболеваемостью COVID-19, надо поддерживать высокий уровень тестирования, сообщил... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T14:46
2021-06-25T14:46
распространение коронавируса
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здоровье - общество
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Региональные власти должны тщательно и круглосуточно "мониторить" ситуацию с заболеваемостью COVID-19, надо поддерживать высокий уровень тестирования, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Региональные власти должны тщательно мониторить ситуацию с заболеваемостью, практически в круглосуточном режиме и вовремя принимать меры, чтобы обезопасить людей. Надо поддерживать высокий уровень тестирования на ковид, чтобы как можно быстрее выявлять заразившихся и оказывать им помощь", - сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета правительства РФ по борьбе с распространением COVID-19.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, михаил мишустин, общество
Мишустин призвал поддерживать высокий уровень тестирования на коронавирус
14:46 25.06.2021
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Мишустин призвал поддерживать высокий уровень тестирования на коронавирус

Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Региональные власти должны тщательно и круглосуточно "мониторить" ситуацию с заболеваемостью COVID-19, надо поддерживать высокий уровень тестирования, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Региональные власти должны тщательно мониторить ситуацию с заболеваемостью, практически в круглосуточном режиме и вовремя принимать меры, чтобы обезопасить людей. Надо поддерживать высокий уровень тестирования на ковид, чтобы как можно быстрее выявлять заразившихся и оказывать им помощь", - сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета правительства РФ по борьбе с распространением COVID-19.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыЗдоровье - ОбществоМихаил МишустинОбщество
 
 
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