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Мишустин призвал поддерживать высокий уровень тестирования на коронавирус

Мишустин призвал поддерживать высокий уровень тестирования на коронавирус - РИА Новости, 25.06.2021

Мишустин призвал поддерживать высокий уровень тестирования на коронавирус

Региональные власти должны тщательно и круглосуточно "мониторить" ситуацию с заболеваемостью COVID-19, надо поддерживать высокий уровень тестирования, сообщил... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T14:46

2021-06-25T14:46

2021-06-25T14:46

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коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

здоровье - общество

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Региональные власти должны тщательно и круглосуточно "мониторить" ситуацию с заболеваемостью COVID-19, надо поддерживать высокий уровень тестирования, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Региональные власти должны тщательно мониторить ситуацию с заболеваемостью, практически в круглосуточном режиме и вовремя принимать меры, чтобы обезопасить людей. Надо поддерживать высокий уровень тестирования на ковид, чтобы как можно быстрее выявлять заразившихся и оказывать им помощь", - сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета правительства РФ по борьбе с распространением COVID-19.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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