https://ria.ru/20210625/koronavirus-1738602184.html

Попова назвала основные способы борьбы с коронавирусом

Попова назвала основные способы борьбы с коронавирусом - РИА Новости, 25.06.2021

Попова назвала основные способы борьбы с коронавирусом

Основные способы борьбы с распространением COVID-19 - иммунизация и ограничительные меры, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T14:25

2021-06-25T14:25

2021-06-25T14:25

распространение коронавируса

коронавирус в россии

россия

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Основные способы борьбы с распространением COVID-19 - иммунизация и ограничительные меры, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Таким образом, у нас сегодня основные направления (борьбы с коронавирусной инфекцией) - это иммунизация, это ограничительные меры, которые принимаются в субъектах РФ абсолютно обоснованно, и это, конечно, ответственность каждого нашего гражданина за свое здоровье", - сказала Попова в ходе заседания президиума координационного совета правительства РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Поэтому сегодня еще раз хочу обратиться ко всем: иммунизация и соблюдение всех наших правил - это залог того, что вы не пострадаете и ваше здоровье будет таким же крепким, как и до истории с пандемией", - добавила она.

https://ria.ru/20210625/sputnik-1738595778.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, россия, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество