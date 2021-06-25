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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210625/koronavirus-1738602184.html
Попова назвала основные способы борьбы с коронавирусом
Попова назвала основные способы борьбы с коронавирусом - РИА Новости, 25.06.2021
Попова назвала основные способы борьбы с коронавирусом
Основные способы борьбы с распространением COVID-19 - иммунизация и ограничительные меры, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T14:25
2021-06-25T14:25
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Основные способы борьбы с распространением COVID-19 - иммунизация и ограничительные меры, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Таким образом, у нас сегодня основные направления (борьбы с коронавирусной инфекцией) - это иммунизация, это ограничительные меры, которые принимаются в субъектах РФ абсолютно обоснованно, и это, конечно, ответственность каждого нашего гражданина за свое здоровье", - сказала Попова в ходе заседания президиума координационного совета правительства РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Поэтому сегодня еще раз хочу обратиться ко всем: иммунизация и соблюдение всех наших правил - это залог того, что вы не пострадаете и ваше здоровье будет таким же крепким, как и до истории с пандемией", - добавила она.
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коронавирус в россии, россия, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
Попова назвала основные способы борьбы с коронавирусом
14:25 25.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРуководитель Роспотребнадзора - главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова на ПМЭФ
Руководитель Роспотребнадзора - главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова на ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Глава Роспотребнадзора назвала основные способы борьбы с коронавирусом

Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Основные способы борьбы с распространением COVID-19 - иммунизация и ограничительные меры, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Таким образом, у нас сегодня основные направления (борьбы с коронавирусной инфекцией) - это иммунизация, это ограничительные меры, которые принимаются в субъектах РФ абсолютно обоснованно, и это, конечно, ответственность каждого нашего гражданина за свое здоровье", - сказала Попова в ходе заседания президиума координационного совета правительства РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Поэтому сегодня еще раз хочу обратиться ко всем: иммунизация и соблюдение всех наших правил - это залог того, что вы не пострадаете и ваше здоровье будет таким же крепким, как и до истории с пандемией", - добавила она.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииРоссияАнна ПоповаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
 
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