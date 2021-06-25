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Мишустин призвал сохранять резерв коек для больных COVID-19
Мишустин призвал сохранять резерв коек для больных COVID-19 - РИА Новости, 25.06.2021
Мишустин призвал сохранять резерв коек для больных COVID-19
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости сохранять резерв коек для больных COVID в связи с ростом заболеваемости. РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T14:13
2021-06-25T14:13
2021-06-25T14:13
распространение коронавируса
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коронавирус covid-19
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здоровье - общество
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости сохранять резерв коек для больных COVID в связи с ростом заболеваемости."Конечно, очень важно сохранять резерв коек на случай ухудшения ситуации", - сказал он на заедании президиума координационного совета правительства РФ по борьбе с распространением коронаварусной инфекции.
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Мишустин призвал сохранять резерв коек для больных COVID-19
Мишустин призвал сохранять резерв коек для больных COVID-19 из-за роста заболеваемости