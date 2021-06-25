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Роспотребнадзор ответил на сообщения о штамме "дельта плюс" в России
Роспотребнадзор ответил на сообщения о штамме "дельта плюс" в России - РИА Новости, 25.06.2021
Роспотребнадзор ответил на сообщения о штамме "дельта плюс" в России
Сообщения в СМИ о появлении в России первого случая заражения индийским штаммом коронавируса "дельта плюс" проверяется, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T14:08
2021-06-25T14:08
2021-06-25T15:47
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Сообщения в СМИ о появлении в России первого случая заражения индийским штаммом коронавируса "дельта плюс" проверяется, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."Подобные заявления зачастую не подтверждаются после научной экспертизы", — говорится в заявлении.Ранее издание Фонтанка.ру сообщило со ссылкой на замдиректора НИИ гриппа имени Смородинцева по научной работе Дарью Даниленко, что в России появился новый штамм коронавируса "дельта плюс".Эта мутация, по мнению индийских ученых, вызывает беспокойство. Накануне появилась информации о первом смерти человека, заболевшего этим вариантом коронавируса.
https://radiosputnik.ria.ru/20210625/shtamm-1738541233.html
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Роспотребнадзор ответил на сообщения о штамме "дельта плюс" в России
14:08 25.06.2021 (обновлено: 15:47 25.06.2021)
В Роспотребнадзоре проверят информацию о первом случае заражения штаммом "дельта плюс" в России