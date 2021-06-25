https://ria.ru/20210625/koronavirus-1738595585.html

Правительство выделит дополнительные средства на борьбу с коронавирусом

Правительство выделит дополнительные средства на борьбу с коронавирусом - РИА Новости, 25.06.2021

Правительство выделит дополнительные средства на борьбу с коронавирусом

Расходы на лекарства, необходимые на борьбу с коронавирусом, увеличились из-за роста заболеваемости, системе обязательного медицинского страхования выделят... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T14:02

2021-06-25T14:02

2021-06-25T14:09

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Расходы на лекарства, необходимые на борьбу с коронавирусом, увеличились из-за роста заболеваемости, системе обязательного медицинского страхования выделят дополнительно 25 миллиардов рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Он отметил, что в РФ растет число заболевших, что увеличивает нагрузку на медперсонал больниц и поликлиник."Выросли расходы на лекарства, на медицинские изделия, которые необходимы пациентам. В этой ситуации особенно важно поддержать нашу систему здравоохранения, подписано распоряжение о направлении средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования на оказание помощи больным коронавирусной инфекции и людям с подозрением на нее. Это 25 миллиардов рублей. Дополнительные вложения позволят обеспечить стабильность системы обязательного медицинского страхования", - сказал Мишустин на президиуме координационного совета правительства РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Еще 25 миллиардов рублей пойдут на предоставление специализированной, в том числе высокотехнологичной, помощи, которую оказывают федеральные медицинские организации", - сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета правительства РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, михаил мишустин, общество