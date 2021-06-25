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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210625/koronavirus-1738595585.html
Правительство выделит дополнительные средства на борьбу с коронавирусом
Правительство выделит дополнительные средства на борьбу с коронавирусом - РИА Новости, 25.06.2021
Правительство выделит дополнительные средства на борьбу с коронавирусом
Расходы на лекарства, необходимые на борьбу с коронавирусом, увеличились из-за роста заболеваемости, системе обязательного медицинского страхования выделят... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T14:02
2021-06-25T14:09
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Расходы на лекарства, необходимые на борьбу с коронавирусом, увеличились из-за роста заболеваемости, системе обязательного медицинского страхования выделят дополнительно 25 миллиардов рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Он отметил, что в РФ растет число заболевших, что увеличивает нагрузку на медперсонал больниц и поликлиник."Выросли расходы на лекарства, на медицинские изделия, которые необходимы пациентам. В этой ситуации особенно важно поддержать нашу систему здравоохранения, подписано распоряжение о направлении средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования на оказание помощи больным коронавирусной инфекции и людям с подозрением на нее. Это 25 миллиардов рублей. Дополнительные вложения позволят обеспечить стабильность системы обязательного медицинского страхования", - сказал Мишустин на президиуме координационного совета правительства РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Еще 25 миллиардов рублей пойдут на предоставление специализированной, в том числе высокотехнологичной, помощи, которую оказывают федеральные медицинские организации", - сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета правительства РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, михаил мишустин, общество
Правительство выделит дополнительные средства на борьбу с коронавирусом
14:02 25.06.2021 (обновлено: 14:09 25.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМедицинские работники на медицинском посту во временном госпитале для больных COVID-19, организованном в выставочном комплексе "Ленэкспо"
Медицинские работники на медицинском посту во временном госпитале для больных COVID-19, организованном в выставочном комплексе Ленэкспо - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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На высокотехнологичную медпомощь и на лекарства от COVID-19 по ОМС выделят по 25 млрд рублей

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Расходы на лекарства, необходимые на борьбу с коронавирусом, увеличились из-за роста заболеваемости, системе обязательного медицинского страхования выделят дополнительно 25 миллиардов рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Он отметил, что в РФ растет число заболевших, что увеличивает нагрузку на медперсонал больниц и поликлиник.
"Выросли расходы на лекарства, на медицинские изделия, которые необходимы пациентам. В этой ситуации особенно важно поддержать нашу систему здравоохранения, подписано распоряжение о направлении средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования на оказание помощи больным коронавирусной инфекции и людям с подозрением на нее. Это 25 миллиардов рублей. Дополнительные вложения позволят обеспечить стабильность системы обязательного медицинского страхования", - сказал Мишустин на президиуме координационного совета правительства РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Еще 25 миллиардов рублей пойдут на предоставление специализированной, в том числе высокотехнологичной, помощи, которую оказывают федеральные медицинские организации", - сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета правительства РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоМихаил МишустинОбщество
 
 
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