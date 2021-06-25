https://ria.ru/20210625/koronavirus-1738594348.html
Мишустин оценил ситуацию с коронавирусом
Мишустин оценил ситуацию с коронавирусом - РИА Новости, 25.06.2021
Мишустин оценил ситуацию с коронавирусом
Ситуация с коронавирусом в России продолжает оставаться непростой, инфекция распространяется, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T13:57
2021-06-25T13:57
2021-06-25T14:06
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
здоровье - общество
михаил мишустин
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в России продолжает оставаться непростой, инфекция распространяется, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Ситуация с коронавирусом в нашей стране продолжает оставаться непростой, инфекция распространяется, растет число заболевших", - сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета правительства РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
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коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, михаил мишустин
Мишустин оценил ситуацию с коронавирусом
13:57 25.06.2021 (обновлено: 14:06 25.06.2021)
Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом продолжает оставаться непростой