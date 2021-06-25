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Мишустин заявил об увеличении скорости распространения коронавируса
Мишустин заявил об увеличении скорости распространения коронавируса - РИА Новости, 25.06.2021
Мишустин заявил об увеличении скорости распространения коронавируса
Скорость распространения коронавируса во всем мире увеличивается, в том числе за счет мутаций, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T13:56
2021-06-25T13:56
2021-06-25T14:01
россия
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Скорость распространения коронавируса во всем мире увеличивается, в том числе за счет мутаций, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Распространение инфекции продолжается во всем мире, скорость увеличивается, в том числе из-за появления новых мутаций вируса", - сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета правительства РФ по борьбе с распространением COVID-19.
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Мишустин заявил об увеличении скорости распространения коронавируса
13:56 25.06.2021 (обновлено: 14:01 25.06.2021)
Мишустин заявил, что скорость распространения коронавируса увеличивается