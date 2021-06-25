https://ria.ru/20210625/koronavirus-1738573410.html

В Германии спрогнозировали распространение индийского штамма коронавируса

В Германии спрогнозировали распространение индийского штамма коронавируса - РИА Новости, 25.06.2021

В Германии спрогнозировали распространение индийского штамма коронавируса

Индийский вариант коронавируса в течение лета "одержит верх" в Германии, дальнейшее течение пандемии зависит от того, будут ли граждане дальше соблюдать меры... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T12:21

2021-06-25T12:21

2021-06-25T12:21

распространение коронавируса

институт роберта коха

коронавирус covid-19

йенс шпан

германия

в мире

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БЕРЛИН, 25 июн - РИА Новости. Индийский вариант коронавируса в течение лета "одержит верх" в Германии, дальнейшее течение пандемии зависит от того, будут ли граждане дальше соблюдать меры безопасности и как будет продвигаться кампания вакцинации, заявил глава минздрава ФРГ Йенс Шпан."Многим не дает покоя вопрос, не будем ли мы иметь дело с четвертой волной (эпидемии - ред.) с этим вариантом, возможны ли летние отпуска, как запланировано, не предстоят ли нам сложные осень и зима. Простой ответ на этот вопрос – это зависит от нас. Мы должны этим летом оставаться осторожными, мы можем наслаждаться летом, но с осторожностью. Слишком беззаботное лето не должно вести к заботам осенью. Поездки возможны, прежде всего, в рамках ЕС, но я прошу пользоваться возможностями делать тесты (на коронавирус)", - заявил он на пресс-конференции в пятницу.По его словам, индийский вариант в Германии "возьмет верх летом". Президент Института Роберта Коха Лотар Вилер заявил, что доля индийского штамма среди новых случаев COVID-19 составляет более 15%."Доля уже превышает 15%, но мы исходим из того, что сегодня она выше. Поэтому это вопрос времени, когда этот вариант станет доминирующим", - заявил он, уточнив, что данные по конкретным вариантам коронавируса приходят с задержкой и доля в 15% отражает ситуацию на середину июня.Он отметил при этом, что данные немецких медиков показывают, что полностью вакцинированные от COVID не сталкиваются с тяжелым течением болезни при заражении индийским штаммом.

https://ria.ru/20210625/deltaplyus-1738476209.html

германия

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институт роберта коха, коронавирус covid-19, йенс шпан, германия, в мире