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В Германии спрогнозировали распространение индийского штамма коронавируса
В Германии спрогнозировали распространение индийского штамма коронавируса - РИА Новости, 25.06.2021
В Германии спрогнозировали распространение индийского штамма коронавируса
Индийский вариант коронавируса в течение лета "одержит верх" в Германии, дальнейшее течение пандемии зависит от того, будут ли граждане дальше соблюдать меры... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T12:21
2021-06-25T12:21
2021-06-25T12:21
распространение коронавируса
институт роберта коха
коронавирус covid-19
йенс шпан
германия
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БЕРЛИН, 25 июн - РИА Новости. Индийский вариант коронавируса в течение лета "одержит верх" в Германии, дальнейшее течение пандемии зависит от того, будут ли граждане дальше соблюдать меры безопасности и как будет продвигаться кампания вакцинации, заявил глава минздрава ФРГ Йенс Шпан."Многим не дает покоя вопрос, не будем ли мы иметь дело с четвертой волной (эпидемии - ред.) с этим вариантом, возможны ли летние отпуска, как запланировано, не предстоят ли нам сложные осень и зима. Простой ответ на этот вопрос – это зависит от нас. Мы должны этим летом оставаться осторожными, мы можем наслаждаться летом, но с осторожностью. Слишком беззаботное лето не должно вести к заботам осенью. Поездки возможны, прежде всего, в рамках ЕС, но я прошу пользоваться возможностями делать тесты (на коронавирус)", - заявил он на пресс-конференции в пятницу.По его словам, индийский вариант в Германии "возьмет верх летом". Президент Института Роберта Коха Лотар Вилер заявил, что доля индийского штамма среди новых случаев COVID-19 составляет более 15%."Доля уже превышает 15%, но мы исходим из того, что сегодня она выше. Поэтому это вопрос времени, когда этот вариант станет доминирующим", - заявил он, уточнив, что данные по конкретным вариантам коронавируса приходят с задержкой и доля в 15% отражает ситуацию на середину июня.Он отметил при этом, что данные немецких медиков показывают, что полностью вакцинированные от COVID не сталкиваются с тяжелым течением болезни при заражении индийским штаммом.
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институт роберта коха, коронавирус covid-19, йенс шпан, германия, в мире
В Германии спрогнозировали распространение индийского штамма коронавируса
Минздрав Германии считает, что индийский штамм коронавируса станет доминирующим в течение лета
БЕРЛИН, 25 июн - РИА Новости.
Индийский вариант коронавируса в течение лета "одержит верх" в Германии
, дальнейшее течение пандемии зависит от того, будут ли граждане дальше соблюдать меры безопасности и как будет продвигаться кампания вакцинации, заявил глава минздрава ФРГ Йенс Шпан
.
"Многим не дает покоя вопрос, не будем ли мы иметь дело с четвертой волной (эпидемии - ред.) с этим вариантом, возможны ли летние отпуска, как запланировано, не предстоят ли нам сложные осень и зима. Простой ответ на этот вопрос – это зависит от нас. Мы должны этим летом оставаться осторожными, мы можем наслаждаться летом, но с осторожностью. Слишком беззаботное лето не должно вести к заботам осенью. Поездки возможны, прежде всего, в рамках ЕС, но я прошу пользоваться возможностями делать тесты (на коронавирус)", - заявил он на пресс-конференции в пятницу.
По его словам, индийский вариант в Германии "возьмет верх летом".
"Это вопрос недель, а не месяцев, мы видим это по актуальной статистике. Вопрос в том, в каких условиях – какая к тому моменту будет доля привитых, какая будет заболеваемость. Исходные условия хорошие, давайте сделаем так, чтобы это не изменилось", - добавил Шпан.
Президент Института Роберта Коха
Лотар Вилер заявил, что доля индийского штамма среди новых случаев COVID-19 составляет более 15%.
"Доля уже превышает 15%, но мы исходим из того, что сегодня она выше. Поэтому это вопрос времени, когда этот вариант станет доминирующим", - заявил он, уточнив, что данные по конкретным вариантам коронавируса приходят с задержкой и доля в 15% отражает ситуацию на середину июня.
Он отметил при этом, что данные немецких медиков показывают, что полностью вакцинированные от COVID не сталкиваются с тяжелым течением болезни при заражении индийским штаммом.