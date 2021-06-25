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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 25.06.2021
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки в Северной Осетии - 0,08%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T11:35
2021-06-25T11:35
2021-06-25T11:35
распространение коронавируса
коронавирус в россии
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общество
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки в Северной Осетии - 0,08%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Северная Осетия-Алания 0,08%, 2. Карачаево-Черкесская Республика, Республика Адыгея 0,1%, 3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Ингушетия 0,11%", - говорится в сообщении.
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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста случаев COVID-19 за сутки выявили в Северной Осетии