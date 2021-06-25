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В России выявили 20 393 новых случая COVID-19

В России выявили 20 393 новых случая COVID-19 - РИА Новости, 25.06.2021

В России выявили 20 393 новых случая COVID-19

За минувшие сутки в России выявили 20 393 новых случая COVID-19. РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T11:33

2021-06-25T11:33

2021-06-25T12:44

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 20 393 новых случая COVID-19.Наибольшее число заражений зафиксировали в Москве (7916), Подмосковье (2436) и Санкт-Петербурге (1194). За сутки умер 601 человек.Накануне прирост составил 20 182 новых случая заболевания.За все время пандемии в России выявили 5 409 088 случаев коронавируса, жертвами болезни стали 132 064 человека, 4 929 639 пациентов выздоровели.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество