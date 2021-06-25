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В России выявили 20 393 новых случая COVID-19
В России выявили 20 393 новых случая COVID-19 - РИА Новости, 25.06.2021
В России выявили 20 393 новых случая COVID-19
За минувшие сутки в России выявили 20 393 новых случая COVID-19. РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T11:33
2021-06-25T11:33
2021-06-25T12:44
распространение коронавируса
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 20 393 новых случая COVID-19.Наибольшее число заражений зафиксировали в Москве (7916), Подмосковье (2436) и Санкт-Петербурге (1194). За сутки умер 601 человек.Накануне прирост составил 20 182 новых случая заболевания.За все время пандемии в России выявили 5 409 088 случаев коронавируса, жертвами болезни стали 132 064 человека, 4 929 639 пациентов выздоровели.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество
В России выявили 20 393 новых случая COVID-19
11:33 25.06.2021 (обновлено: 12:44 25.06.2021)
Оперштаб сообщил о 20 393 новых случаев COVID-19 в России за сутки