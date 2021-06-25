В Севастополе назвали возможную причину всплеска заболевших COVID-19
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрачи в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы №40 в Москве
Власти Севастополя назвали возможную причину роста числа заболевших коронавирусом
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости. Всплеск заболеваемости коронавирусом в Севастополе может быть обусловлен появлением нового более агрессивного штамма вируса, сообщил РИА Новости вице-губернатор города Александр Кулагин.
"Резкий всплеск заболевших коронавирусом в Севастополе, предположительно, связан с циркуляцией нового более агрессивного штамма вируса, чем раньше. Столь резкую динамику характеризует как раз агрессивность индийского штамма. Исходя из характеристик, мы предполагаем, что это он", - сказал РИА Новости Кулагин.
По его словам, выходом из сложившейся ситуации является увеличение темпов вакцинации населения.
"Населению нужно вакцинироваться, тогда город избежит новых ограничительных мер. Другого пути борьбы с коронавирусом я не вижу. Вирус все время мутирует. Готовность к любым штаммам обеспечивает только вакцина", - подчеркнул вице-губернатор.
Кроме того, по его словам, в городе вступил в силу указ губернатора, согласно которому до 16 июля при заселении в гостиницу нужно предъявить ПЦР-тест, медицинский сертификат о наличии прививки или справку о наличии антител, после 16 июля – только сертификат о прохождении вакцинации или справку о наличии антител. ПЦР-тест уже приниматься не будет.
С начала пандемии всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией более15,9 тыс. человек, выздоровели - 14,4 тысячи, умерли – 717.