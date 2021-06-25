https://ria.ru/20210625/koronavirus-1738530277.html

В Севастополе назвали возможную причину всплеска заболевших COVID-19

В Севастополе назвали возможную причину всплеска заболевших COVID-19 - РИА Новости, 25.06.2021

В Севастополе назвали возможную причину всплеска заболевших COVID-19

Всплеск заболеваемости коронавирусом в Севастополе может быть обусловлен появлением нового более агрессивного штамма вируса, сообщил РИА Новости вице-губернатор РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T06:33

2021-06-25T06:33

2021-06-25T06:33

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коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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александр кулагин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости. Всплеск заболеваемости коронавирусом в Севастополе может быть обусловлен появлением нового более агрессивного штамма вируса, сообщил РИА Новости вице-губернатор города Александр Кулагин.По его словам, выходом из сложившейся ситуации является увеличение темпов вакцинации населения."Населению нужно вакцинироваться, тогда город избежит новых ограничительных мер. Другого пути борьбы с коронавирусом я не вижу. Вирус все время мутирует. Готовность к любым штаммам обеспечивает только вакцина", - подчеркнул вице-губернатор.Кроме того, по его словам, в городе вступил в силу указ губернатора, согласно которому до 16 июля при заселении в гостиницу нужно предъявить ПЦР-тест, медицинский сертификат о наличии прививки или справку о наличии антител, после 16 июля – только сертификат о прохождении вакцинации или справку о наличии антител. ПЦР-тест уже приниматься не будет.С начала пандемии всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией более15,9 тыс. человек, выздоровели - 14,4 тысячи, умерли – 717.

https://ria.ru/20210622/krym-1738072264.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, александр кулагин, здоровье, севастополь, общество