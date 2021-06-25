https://ria.ru/20210625/koronavirus-1738522226.html
Кадыров рассказал, как в Чечне отреагировали на рост заболевших COVID-19
Кадыров рассказал, как в Чечне отреагировали на рост заболевших COVID-19 - РИА Новости, 25.06.2021
Кадыров рассказал, как в Чечне отреагировали на рост заболевших COVID-19
Поставка 50 тысяч вакцин от COVID-19 ожидается в Чечне на фоне резкого роста заболевших, сообщает в своем Telegram-канале глава республики Рамзан Кадыров. РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T01:33
2021-06-25T01:33
2021-06-25T01:33
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Поставка 50 тысяч вакцин от COVID-19 ожидается в Чечне на фоне резкого роста заболевших, сообщает в своем Telegram-канале глава республики Рамзан Кадыров.Глава региона рассказал, что среднее число местных жителей, госпитализированных с коронавирусом, за неделю выросло с 25 до 60, но отметил, что система здравоохранения справляется с нагрузкой: профильные учреждения оснащены специалистами, средствами индивидуальной защиты, медикаментами, оборудованием, кислородом. Кадыров также подчеркнул, что вакцинация - залог успеха в противодействии пандемии."В ближайшие дни ожидаем поставку 50 тысяч доз вакцин, что позволит проводить иммунизацию без перебоев. Поручил оперштабу рассмотреть целесообразность увеличения количества мобильных пунктов для вакцинации", - говорится в сообщении.Кадыров подчеркнул, что вопрос возвращения к жестким ограничениям не рассматривается, но если люди будут проявлять безответственность, нужно будет принимать меры.Добавляется, что Кадыров поручил проработать каждый вопрос, который озвучен на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Глава кабмина ЧР Муслим Хучиев доложил, что проводится анализ всех отстающих показателей от среднероссийского уровня и разрабатывается план-график для обеспечения их устойчивого роста.
https://ria.ru/20210616/kadyrov-1737326501.html
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москва, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, муслим хучиев, здоровье, владимир путин, рамзан кадыров, общество
Кадыров рассказал, как в Чечне отреагировали на рост заболевших COVID-19
Кадыров рассказал, как в Чечне отреагировали на резкий рост заболевших COVID-19