https://ria.ru/20210625/koronavirus-1738522226.html

Кадыров рассказал, как в Чечне отреагировали на рост заболевших COVID-19

Кадыров рассказал, как в Чечне отреагировали на рост заболевших COVID-19 - РИА Новости, 25.06.2021

Кадыров рассказал, как в Чечне отреагировали на рост заболевших COVID-19

Поставка 50 тысяч вакцин от COVID-19 ожидается в Чечне на фоне резкого роста заболевших, сообщает в своем Telegram-канале глава республики Рамзан Кадыров. РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T01:33

2021-06-25T01:33

2021-06-25T01:33

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Поставка 50 тысяч вакцин от COVID-19 ожидается в Чечне на фоне резкого роста заболевших, сообщает в своем Telegram-канале глава республики Рамзан Кадыров.Глава региона рассказал, что среднее число местных жителей, госпитализированных с коронавирусом, за неделю выросло с 25 до 60, но отметил, что система здравоохранения справляется с нагрузкой: профильные учреждения оснащены специалистами, средствами индивидуальной защиты, медикаментами, оборудованием, кислородом. Кадыров также подчеркнул, что вакцинация - залог успеха в противодействии пандемии."В ближайшие дни ожидаем поставку 50 тысяч доз вакцин, что позволит проводить иммунизацию без перебоев. Поручил оперштабу рассмотреть целесообразность увеличения количества мобильных пунктов для вакцинации", - говорится в сообщении.Кадыров подчеркнул, что вопрос возвращения к жестким ограничениям не рассматривается, но если люди будут проявлять безответственность, нужно будет принимать меры.Добавляется, что Кадыров поручил проработать каждый вопрос, который озвучен на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Глава кабмина ЧР Муслим Хучиев доложил, что проводится анализ всех отстающих показателей от среднероссийского уровня и разрабатывается план-график для обеспечения их устойчивого роста.

https://ria.ru/20210616/kadyrov-1737326501.html

https://ria.ru/20210617/bezrabotitsa-1737339332.html

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