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В Кемерово обрушился потолок в квартире аварийного дома
В Кемерово обрушился потолок в квартире аварийного дома - РИА Новости, 25.06.2021
В Кемерово обрушился потолок в квартире аварийного дома
Потолок обрушился в квартире двухэтажного жилого дома в Кемерово, признанного аварийным, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУСК... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T12:58
2021-06-25T13:08
россия
следственный комитет россии (ск рф)
кемерово
кировский район
происшествия
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КЕМЕРОВО, 25 июн - РИА Новости. Потолок обрушился в квартире двухэтажного жилого дома в Кемерово, признанного аварийным, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Кузбассу."Предварительно установлено, что в вечернее время хозяйка квартиры увидела, что в коридоре около входной двери с потолка осыпается штукатурка. Она попыталась сообщить в специализированную службу, однако в этот момент произошло обрушение. Женщина находилась в квартире с 7-летним сыном, сосед помог им покинуть жилище. В 2020 году дом был признан аварийным, расселить его должны были до 2029 года. На данный момент в нем проживают порядка 50 жителей", – говорится в сообщении.Инцидент произошел накануне в Кировском районе города. Следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст.293 УК РФ (халатность).Руководитель территориального следственного отдела СК со специалистом осмотрели место происшествия. Подчеркивается, что, если дом будет признан опасным для проживания, после установления масштабов и причин обрушения следствием будет инициирован вопрос о скорейшем расселении жителей.Отмечается, что в ближайшее время будет назначена строительно-техническая экспертиза, изъяты документы, имеющие значение для установления истины по делу. Установлена управляющая компания, опрошены жильцы дома, осмотрены квартиры.
https://ria.ru/20210603/deti-1735510076.html
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россия
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россия, следственный комитет россии (ск рф), кемерово, кировский район, происшествия
В Кемерово обрушился потолок в квартире аварийного дома
12:58 25.06.2021 (обновлено: 13:08 25.06.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Потолок обрушился в квартире аварийного двухэтажного жилого дома в Кемерово

Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 25 июн - РИА Новости. Потолок обрушился в квартире двухэтажного жилого дома в Кемерово, признанного аварийным, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Кузбассу.
"Предварительно установлено, что в вечернее время хозяйка квартиры увидела, что в коридоре около входной двери с потолка осыпается штукатурка. Она попыталась сообщить в специализированную службу, однако в этот момент произошло обрушение. Женщина находилась в квартире с 7-летним сыном, сосед помог им покинуть жилище. В 2020 году дом был признан аварийным, расселить его должны были до 2029 года. На данный момент в нем проживают порядка 50 жителей", – говорится в сообщении.
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Инцидент произошел накануне в Кировском районе города. Следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст.293 УК РФ (халатность).
Руководитель территориального следственного отдела СК со специалистом осмотрели место происшествия. Подчеркивается, что, если дом будет признан опасным для проживания, после установления масштабов и причин обрушения следствием будет инициирован вопрос о скорейшем расселении жителей.
Отмечается, что в ближайшее время будет назначена строительно-техническая экспертиза, изъяты документы, имеющие значение для установления истины по делу. Установлена управляющая компания, опрошены жильцы дома, осмотрены квартиры.
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РоссияСледственный комитет России (СК РФ)КемеровоКировский районПроисшествия
 
 
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