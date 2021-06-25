https://ria.ru/20210625/kemerovo-1738582168.html

В Кемерово обрушился потолок в квартире аварийного дома

В Кемерово обрушился потолок в квартире аварийного дома - РИА Новости, 25.06.2021

В Кемерово обрушился потолок в квартире аварийного дома

Потолок обрушился в квартире двухэтажного жилого дома в Кемерово, признанного аварийным, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУСК... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T12:58

2021-06-25T12:58

2021-06-25T13:08

россия

следственный комитет россии (ск рф)

кемерово

кировский район

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757200_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_50e467f73219199317f10cad4ba0516b.jpg

КЕМЕРОВО, 25 июн - РИА Новости. Потолок обрушился в квартире двухэтажного жилого дома в Кемерово, признанного аварийным, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Кузбассу."Предварительно установлено, что в вечернее время хозяйка квартиры увидела, что в коридоре около входной двери с потолка осыпается штукатурка. Она попыталась сообщить в специализированную службу, однако в этот момент произошло обрушение. Женщина находилась в квартире с 7-летним сыном, сосед помог им покинуть жилище. В 2020 году дом был признан аварийным, расселить его должны были до 2029 года. На данный момент в нем проживают порядка 50 жителей", – говорится в сообщении.Инцидент произошел накануне в Кировском районе города. Следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст.293 УК РФ (халатность).Руководитель территориального следственного отдела СК со специалистом осмотрели место происшествия. Подчеркивается, что, если дом будет признан опасным для проживания, после установления масштабов и причин обрушения следствием будет инициирован вопрос о скорейшем расселении жителей.Отмечается, что в ближайшее время будет назначена строительно-техническая экспертиза, изъяты документы, имеющие значение для установления истины по делу. Установлена управляющая компания, опрошены жильцы дома, осмотрены квартиры.

https://ria.ru/20210603/deti-1735510076.html

https://ria.ru/20210625/obrusheniya-1738577869.html

россия

кемерово

кировский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), кемерово, кировский район, происшествия