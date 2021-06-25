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В Москве прошло заседание президиума Совета по делам казачества
В Москве прошло заседание президиума Совета по делам казачества - РИА Новости, 25.06.2021
В Москве прошло заседание президиума Совета по делам казачества
В ходе заседания президиума Совета по делам казачества участники обсудили основные вопросы реализации госполитики в отношении российского казачества, сообщается РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T12:06
2021-06-25T12:06
2021-06-25T12:06
российское казачество
российское казачество
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николай долуда
москва
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МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. В ходе заседания президиума Совета по делам казачества участники обсудили основные вопросы реализации госполитики в отношении российского казачества, сообщается на сайте Кремля.Зампред совета Дмитрий Чернышенко и полномочный представитель президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка рассказали о результатах работы по исполнению Стратегии государственной политики в отношении российского казачества на 2021–2030 годы за первое полугодие.Кроме того, руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов рассказал о результатах выполнения стратегии до 2020 года, а атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда проинформировал присутствующих о текущей работе и дальнейших планах казачьего движения.Стоит отметить, что на второе полугодие определен ряд приоритетных задач, среди которых реализация плана по укреплению казачьих обществ и других объединений казаков, утверждение новых редакций уставов казачьих обществ, проведение II Всероссийского слета казачьей молодежи.
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российское казачество, россия, николай долуда, москва
МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. В ходе заседания президиума Совета по делам казачества участники обсудили основные вопросы реализации госполитики в отношении российского казачества, сообщается на сайте Кремля.
Зампред совета Дмитрий Чернышенко и полномочный представитель президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка рассказали о результатах работы по исполнению Стратегии государственной политики в отношении российского казачества на 2021–2030 годы за первое полугодие.
Кроме того, руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов рассказал о результатах выполнения стратегии до 2020 года, а атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда проинформировал присутствующих о текущей работе и дальнейших планах казачьего движения.
Стоит отметить, что на второе полугодие определен ряд приоритетных задач, среди которых реализация плана по укреплению казачьих обществ и других объединений казаков, утверждение новых редакций уставов казачьих обществ, проведение II Всероссийского слета казачьей молодежи.