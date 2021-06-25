https://ria.ru/20210625/kazachestvo-1738570116.html

В Москве прошло заседание президиума Совета по делам казачества

В Москве прошло заседание президиума Совета по делам казачества - РИА Новости, 25.06.2021

В Москве прошло заседание президиума Совета по делам казачества

В ходе заседания президиума Совета по делам казачества участники обсудили основные вопросы реализации госполитики в отношении российского казачества, сообщается РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T12:06

2021-06-25T12:06

2021-06-25T12:06

российское казачество

российское казачество

россия

николай долуда

москва

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МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. В ходе заседания президиума Совета по делам казачества участники обсудили основные вопросы реализации госполитики в отношении российского казачества, сообщается на сайте Кремля.Зампред совета Дмитрий Чернышенко и полномочный представитель президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка рассказали о результатах работы по исполнению Стратегии государственной политики в отношении российского казачества на 2021–2030 годы за первое полугодие.Кроме того, руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов рассказал о результатах выполнения стратегии до 2020 года, а атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда проинформировал присутствующих о текущей работе и дальнейших планах казачьего движения.Стоит отметить, что на второе полугодие определен ряд приоритетных задач, среди которых реализация плана по укреплению казачьих обществ и других объединений казаков, утверждение новых редакций уставов казачьих обществ, проведение II Всероссийского слета казачьей молодежи.

https://ria.ru/20210615/kazaki-1736975120.html

россия

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2021

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российское казачество, россия, николай долуда, москва