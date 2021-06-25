https://ria.ru/20210625/johansson-1738443587.html

Скарлетт Йоханссон снимется в фильме Disney, основанном на аттракционе

Скарлетт Йоханссон снимется в фильме Disney, основанном на аттракционе - РИА Новости, 25.06.2021

Скарлетт Йоханссон снимется в фильме Disney, основанном на аттракционе

Двукратная номинантка на премию "Оскар" Скарлетт Йоханссон спродюсирует и исполнит главную роль в фильме, основанном на популярном аттракционе "Диснейленда" под РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T04:29

2021-06-25T04:29

2021-06-25T04:29

культура

кино и сериалы

новости культуры

скарлетт йоханссон

the walt disney company

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Двукратная номинантка на премию "Оскар" Скарлетт Йоханссон спродюсирует и исполнит главную роль в фильме, основанном на популярном аттракционе "Диснейленда" под названием "Tower of terror" ("Башня ужаса"), сообщает Collider. Джош Кули, известный по работе над анимационными фильмами "История игрушек 4" (2019) и "Головоломка" (2015) напишет сценарий. Режиссера пока не выбрали. Детали сюжета держатся в секрете, как и другие подробности, например, об актерском составе и дате выхода. Аттракцион "Башня ужасов", созданный по классическому телесериалу-антологии Рода Серлинга "Сумеречная зона", был открыт в 1994 году в Калифорнии (США), а через несколько лет и в других странах. В аттракционе гостей приглашают посетить отель Hollywood Tower, в котором в 1930-х годах при загадочных обстоятельствах погибли пять человек из-за рухнувшего лифта, и пережить события той роковой ночи. "Башня ужасов" так понравилась любителям острых ощущений, что почти сразу стала одним из самых популярных аттракционов в "Диснейленде", а в 1997 по его мотивам был снят фильм со Стивеном Гуттенбергом и Кирстен Данст. Это не первый раз, когда Disney снимают полнометражные фильмы, вдохновляясь объектами из парка развлечений. Например, на основе аттракционов были созданы франшиза "Пираты Карибского моря", а также приключенческий фильм "Круиз по джунглям" с Дуэйном Джонсоном и Эмили Блант.

https://ria.ru/20210619/otzyvy-1737537267.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, скарлетт йоханссон, the walt disney company