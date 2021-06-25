Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210625/johansson-1738443587.html
Скарлетт Йоханссон снимется в фильме Disney, основанном на аттракционе
Скарлетт Йоханссон снимется в фильме Disney, основанном на аттракционе - РИА Новости, 25.06.2021
Скарлетт Йоханссон снимется в фильме Disney, основанном на аттракционе
Двукратная номинантка на премию "Оскар" Скарлетт Йоханссон спродюсирует и исполнит главную роль в фильме, основанном на популярном аттракционе "Диснейленда" под РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T04:29
2021-06-25T04:29
культура
кино и сериалы
новости культуры
скарлетт йоханссон
the walt disney company
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571936188_0:26:3027:1728_1920x0_80_0_0_eb9efa6aafd0af9973c471b38274ed95.jpg
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Двукратная номинантка на премию "Оскар" Скарлетт Йоханссон спродюсирует и исполнит главную роль в фильме, основанном на популярном аттракционе "Диснейленда" под названием "Tower of terror" ("Башня ужаса"), сообщает Collider. Джош Кули, известный по работе над анимационными фильмами "История игрушек 4" (2019) и "Головоломка" (2015) напишет сценарий. Режиссера пока не выбрали. Детали сюжета держатся в секрете, как и другие подробности, например, об актерском составе и дате выхода. Аттракцион "Башня ужасов", созданный по классическому телесериалу-антологии Рода Серлинга "Сумеречная зона", был открыт в 1994 году в Калифорнии (США), а через несколько лет и в других странах. В аттракционе гостей приглашают посетить отель Hollywood Tower, в котором в 1930-х годах при загадочных обстоятельствах погибли пять человек из-за рухнувшего лифта, и пережить события той роковой ночи. "Башня ужасов" так понравилась любителям острых ощущений, что почти сразу стала одним из самых популярных аттракционов в "Диснейленде", а в 1997 по его мотивам был снят фильм со Стивеном Гуттенбергом и Кирстен Данст. Это не первый раз, когда Disney снимают полнометражные фильмы, вдохновляясь объектами из парка развлечений. Например, на основе аттракционов были созданы франшиза "Пираты Карибского моря", а также приключенческий фильм "Круиз по джунглям" с Дуэйном Джонсоном и Эмили Блант.
https://ria.ru/20210619/otzyvy-1737537267.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571936188_70:0:2799:2047_1920x0_80_0_0_4b257a8675baf969d64d5c23dea74796.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кино и сериалы, новости культуры, скарлетт йоханссон, the walt disney company

Скарлетт Йоханссон снимется в фильме Disney, основанном на аттракционе

04:29 25.06.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Скарлетт Йоханссон перед показом фильма "Побудь в моей шкуре" режиссера Джонатана Глейзера, проходящим в рамках 70-го Венецианского международного кинофестиваля
Актриса Скарлетт Йоханссон перед показом фильма Побудь в моей шкуре режиссера Джонатана Глейзера, проходящим в рамках 70-го Венецианского международного кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Двукратная номинантка на премию "Оскар" Скарлетт Йоханссон спродюсирует и исполнит главную роль в фильме, основанном на популярном аттракционе "Диснейленда" под названием "Tower of terror" ("Башня ужаса"), сообщает Collider.
Джош Кули, известный по работе над анимационными фильмами "История игрушек 4" (2019) и "Головоломка" (2015) напишет сценарий. Режиссера пока не выбрали.
Детали сюжета держатся в секрете, как и другие подробности, например, об актерском составе и дате выхода.
Аттракцион "Башня ужасов", созданный по классическому телесериалу-антологии Рода Серлинга "Сумеречная зона", был открыт в 1994 году в Калифорнии (США), а через несколько лет и в других странах.
В аттракционе гостей приглашают посетить отель Hollywood Tower, в котором в 1930-х годах при загадочных обстоятельствах погибли пять человек из-за рухнувшего лифта, и пережить события той роковой ночи.
"Башня ужасов" так понравилась любителям острых ощущений, что почти сразу стала одним из самых популярных аттракционов в "Диснейленде", а в 1997 по его мотивам был снят фильм со Стивеном Гуттенбергом и Кирстен Данст.
Это не первый раз, когда Disney снимают полнометражные фильмы, вдохновляясь объектами из парка развлечений. Например, на основе аттракционов были созданы франшиза "Пираты Карибского моря", а также приключенческий фильм "Круиз по джунглям" с Дуэйном Джонсоном и Эмили Блант.
Кадр из фильма Черная вдова
19 июня, 02:58Культура
Появились первые отзывы о фильме Marvel "Черная вдова"
 
КультураКино и сериалыНовости культурыСкарлетт ЙоханссонThe Walt Disney Company
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:49В Крыму два военных автомобиля попали в ДТП
16:48АТОР выяснила, сколько туристов готовы аннулировать туры на Кубань
16:47В Калининграде осудили мужчину, осквернившего мемориал советским воинам
16:37Киргизия зарегистрировала вакцину "Спутник Лайт"
16:36Минобороны пригласило 133 страны на форум "Армия"
16:31Зельфира Трегулова поздравила МИА "Россия сегодня" с юбилеем
16:27В Башкирии перенесли введение ограничений по COVID-19
16:27В аэропорту "Жуковский" опровергли информацию о банкротстве
16:23Комиссия Минцифры утвердила субсидии на поддержку ряда СМИ
16:21Жители крымского Кореиза неделю живут без воды из-за подтопления
16:20Евросоюз продлил санкции против России
16:12Президент Южной Осетии привился "Спутником V"
16:11Священники совершили молебен на языческом капище в Кургане
16:10"Их советы не нужны". Немцы оценили позицию США по "Северному потоку — 2"
16:10Отгрузка вакцины от COVID идет в регионы круглосуточно, заявил поставщик
16:07В Ярославской области рекомендовали привить 60% работников гостиниц
16:06В Ульяновске прокуратура заинтересовалась изъятием пятерых детей из семьи
16:06Эксперт оценил заявление Зеленского по Донбассу
16:06Часть Ярославля осталась без света из-за грозы
16:03Инфекционист назвала отмену масочного режима в Израиле преждевременной
Лента новостейМолния