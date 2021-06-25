https://ria.ru/20210625/italiya-1738674605.html
В Италии мужчина спас тонувшую дочь и умер от остановки сердца
В Италии мужчина спас тонувшую дочь и умер от остановки сердца - РИА Новости, 25.06.2021
В Италии мужчина спас тонувшую дочь и умер от остановки сердца
Житель итальянской Сардинии скончался на пляже после того, как пришел на помощь своей 13-летней дочери и ее подруге, сообщает информагентство AGI. РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T19:59
2021-06-25T19:59
2021-06-25T19:59
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РИМ, 25 июн – РИА Новости, Александр Логунов. Житель итальянской Сардинии скончался на пляже после того, как пришел на помощь своей 13-летней дочери и ее подруге, сообщает информагентство AGI.Инцидент произошел на западном побережье острова: заметив, что девочек стало накрывать волнами, 65-летний Фернандо Порку бросился к ним на помощь.После того, как ему удалось вытащить девочек на берег, мужчине стало плохо. На пляж были вызваны медики, которые, прибыв на место, констатировали смерть от остановки сердца.Спасенная дочь наглоталась воды - медицинский вертолет доставил ее в больницу Кальяри, где ей оказали помощь.
https://ria.ru/20210605/otets-1735821491.html
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кальяри, сардиния, италия, в мире
В Италии мужчина спас тонувшую дочь и умер от остановки сердца
Итальянец спас тонувшую дочь и умер от остановки сердца