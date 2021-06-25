https://ria.ru/20210625/italiya-1738674605.html

В Италии мужчина спас тонувшую дочь и умер от остановки сердца

В Италии мужчина спас тонувшую дочь и умер от остановки сердца - РИА Новости, 25.06.2021

В Италии мужчина спас тонувшую дочь и умер от остановки сердца

Житель итальянской Сардинии скончался на пляже после того, как пришел на помощь своей 13-летней дочери и ее подруге, сообщает информагентство AGI. РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T19:59

2021-06-25T19:59

2021-06-25T19:59

кальяри

сардиния

италия

в мире

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РИМ, 25 июн – РИА Новости, Александр Логунов. Житель итальянской Сардинии скончался на пляже после того, как пришел на помощь своей 13-летней дочери и ее подруге, сообщает информагентство AGI.Инцидент произошел на западном побережье острова: заметив, что девочек стало накрывать волнами, 65-летний Фернандо Порку бросился к ним на помощь.После того, как ему удалось вытащить девочек на берег, мужчине стало плохо. На пляж были вызваны медики, которые, прибыв на место, констатировали смерть от остановки сердца.Спасенная дочь наглоталась воды - медицинский вертолет доставил ее в больницу Кальяри, где ей оказали помощь.

https://ria.ru/20210605/otets-1735821491.html

кальяри

сардиния

италия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кальяри, сардиния, италия, в мире