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В Италии мужчина спас тонувшую дочь и умер от остановки сердца
В Италии мужчина спас тонувшую дочь и умер от остановки сердца - РИА Новости, 25.06.2021
В Италии мужчина спас тонувшую дочь и умер от остановки сердца
Житель итальянской Сардинии скончался на пляже после того, как пришел на помощь своей 13-летней дочери и ее подруге, сообщает информагентство AGI. РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T19:59
2021-06-25T19:59
кальяри
сардиния
италия
в мире
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РИМ, 25 июн – РИА Новости, Александр Логунов. Житель итальянской Сардинии скончался на пляже после того, как пришел на помощь своей 13-летней дочери и ее подруге, сообщает информагентство AGI.Инцидент произошел на западном побережье острова: заметив, что девочек стало накрывать волнами, 65-летний Фернандо Порку бросился к ним на помощь.После того, как ему удалось вытащить девочек на берег, мужчине стало плохо. На пляж были вызваны медики, которые, прибыв на место, констатировали смерть от остановки сердца.Спасенная дочь наглоталась воды - медицинский вертолет доставил ее в больницу Кальяри, где ей оказали помощь.
https://ria.ru/20210605/otets-1735821491.html
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кальяри, сардиния, италия, в мире
В Италии мужчина спас тонувшую дочь и умер от остановки сердца
19:59 25.06.2021
 
© Flickr / Luca PrioliМашина скорой помощи, Италия
Машина скорой помощи, Италия - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© Flickr / Luca Prioli

Итальянец спас тонувшую дочь и умер от остановки сердца

Читать ria.ru в
РИМ, 25 июн – РИА Новости, Александр Логунов. Житель итальянской Сардинии скончался на пляже после того, как пришел на помощь своей 13-летней дочери и ее подруге, сообщает информагентство AGI.
Инцидент произошел на западном побережье острова: заметив, что девочек стало накрывать волнами, 65-летний Фернандо Порку бросился к ним на помощь.
После того, как ему удалось вытащить девочек на берег, мужчине стало плохо. На пляж были вызваны медики, которые, прибыв на место, констатировали смерть от остановки сердца.
Спасенная дочь наглоталась воды - медицинский вертолет доставил ее в больницу Кальяри, где ей оказали помощь.
Спасательная вышка - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
5 июня, 19:58
Отец погиб, спасая тонущих детей
 
КальяриСардинияИталияВ мире
 
 
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