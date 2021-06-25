https://ria.ru/20210625/issledovanie-1738571185.html

Исследование: личные данные каждого второго россиянина утекают в интернет

Исследование: личные данные каждого второго россиянина утекают в интернет - РИА Новости, 25.06.2021

Исследование: личные данные каждого второго россиянина утекают в интернет

Больше половины россиян признались, что хотя бы раз находили свои персональные данные в интернете, свидетельствуют данные исследования, проведенного... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T12:09

2021-06-25T12:09

2021-06-25T12:09

персональные данные

россия

руслан сулейманов

исследование

технологии

общество

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Больше половины россиян признались, что хотя бы раз находили свои персональные данные в интернете, свидетельствуют данные исследования, проведенного разработчиком антивирусных решений ESET."Больше половины россиян (59%) хоть раз находили персональную информацию в свободном доступе. Причем номер мобильного телефона и адрес электронной почты встречаются в подобных базах чаще всего (в 70% случаев). Реже граждане обнаруживают домашний адрес, различные пароли и личные фотографии (от 11% до 13% случаев)", - говорится в сообщении компании.Как выяснили эксперты, после утечек данных россияне чаще становятся жертвами мошенников и нежелательных звонков: 44% респондентов стали чаще получать звонки с неизвестных номеров, 47% - больше спама в электронной почте.Почти половина опрошенных (47%) уверены, что их персональные данные были украдены из соцсетей, больше трети (34%) считают, что из интернет-сервисов для размещения объявлений, 28% винят в этом почтовые сервисы и 23% - онлайн-магазины. При этом большая часть респондентов (59%) продолжают пользоваться сервисом, откуда могли быть украдены их данные.Чтобы защититься от сбора персональных данных в сети, IT-директор ESET Руслан Сулейманов, слова которого приводятся в сообщении, рекомендует завести отдельные SIM-карту и электронную почту для регистрации в онлайн-магазинах и сервисах и придумать псевдоним."В случае с порталами госуслуг и банков, где нужны настоящие ФИО и данные документов, установите надежный пароль и включите двухфакторную аутентификацию… "Базовыми" помощниками в вопросе защиты приватности являются антивирусное ПО и применение VPN-подключения к сети", - добавил он.

https://radiosputnik.ria.ru/20210518/bezopasnost-1732634187.html

https://ria.ru/20210604/dannye-1735628237.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210527/sotsseti-1733994113.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

персональные данные, россия, руслан сулейманов, исследование, технологии, общество