Около 5,7 млрд рублей инвестировали резиденты ТОСЭР в Оренбуржье
ОРЕНБУРГ, 25 июн – РИА Новости. Общий объем инвестиций резидентов оренбургских ТОСЭР с момента их создания составил порядка 5,7 миллиарда рублей, создано почти 1,5 тысячи новых рабочих мест, сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер во время визита в Новотроицк с полномочным представителем президента в ПФО Игорем Комаровым. извините извените
"Общий объем инвестиций резидентов ТОСЭР за четыре года, с момента начала работы первых резидентов, в экономику Оренбургской области составил 5,7 миллиарда рублей. В настоящее время в списке резидентов ТОЭСР в Оренбургской области - 20 компаний: 11 в Новотроицке и девять в Ясном. Пять из них вошли в реестр резидентов в прошлом году, три - в текущем. Сейчас рассматриваются еще две заявки потенциальных резидентов ТОСЭР", – сообщил Паслер.
Во время встречи глава региона также отметил, что уже есть восемь подтверждений от восьми потенциальных резидентов. В списке проектов, в частности, создание завода по выпуску аккумуляторных батарей, предприятий по производству бурового оборудования. В планах также строительство транспортно-логистического терминала "Шелковый путь".
По словам Паслера, предполагаемый объем инвестиций резидентов за три следующих года составит около девяти миллиардов рублей. Резидентами планируется создать свыше 900 рабочих мест.
Во время визита в Новотроицк спикеры посетили Новотроицкий содовый завод, где усовершенствованная технология производства кальцинированной соды позволяет добиться отсутствия отходов производства. Это позволяет не только избавиться от необходимости утилизации большого количества отходов, но и расширить продуктовую линейку предприятия уникальными в настоящий момент продуктами – это химически осажденный мел и синтетическое гипсовое вяжущее.
Губернатор и полпред побывали на заводе "НСплав", где производят инновационную продукцию – дегазированный алюминотермический хром и окись хрома по особой технологии. В настоящее время 95% выпускаемой продукции отгружается в страны Европы, Азии и в США для различных сфер промышленности: металлургия и производство спецсталей и сплавов, производство электроники и электротехники, автомобильная и аэрокосмическая промышленность, машиностроение различных видов.