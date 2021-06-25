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Оренбургская область
https://ria.ru/20210625/investitsii-1738644423.html
Около 5,7 млрд рублей инвестировали резиденты ТОСЭР в Оренбуржье
Около 5,7 млрд рублей инвестировали резиденты ТОСЭР в Оренбуржье - РИА Новости, 25.06.2021
Около 5,7 млрд рублей инвестировали резиденты ТОСЭР в Оренбуржье
Общий объем инвестиций резидентов оренбургских ТОСЭР с момента их создания составил порядка 5,7 миллиарда рублей, создано почти 1,5 тысячи новых рабочих мест,... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T17:41
2021-06-25T17:41
оренбургская область
денис паслер
орск
технологии
экономика
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ОРЕНБУРГ, 25 июн – РИА Новости. Общий объем инвестиций резидентов оренбургских ТОСЭР с момента их создания составил порядка 5,7 миллиарда рублей, создано почти 1,5 тысячи новых рабочих мест, сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер во время визита в Новотроицк с полномочным представителем президента в ПФО Игорем Комаровым. извините извените Во время встречи глава региона также отметил, что уже есть восемь подтверждений от восьми потенциальных резидентов. В списке проектов, в частности, создание завода по выпуску аккумуляторных батарей, предприятий по производству бурового оборудования. В планах также строительство транспортно-логистического терминала "Шелковый путь".По словам Паслера, предполагаемый объем инвестиций резидентов за три следующих года составит около девяти миллиардов рублей. Резидентами планируется создать свыше 900 рабочих мест."Мы уже подготовили площадки на 380 гектаров в Оренбурге и на 180 гектар в Орске и разработали механизм получения статуса резидента", - сообщил Паслер.Во время визита в Новотроицк спикеры посетили Новотроицкий содовый завод, где усовершенствованная технология производства кальцинированной соды позволяет добиться отсутствия отходов производства. Это позволяет не только избавиться от необходимости утилизации большого количества отходов, но и расширить продуктовую линейку предприятия уникальными в настоящий момент продуктами – это химически осажденный мел и синтетическое гипсовое вяжущее.Губернатор и полпред побывали на заводе "НСплав", где производят инновационную продукцию – дегазированный алюминотермический хром и окись хрома по особой технологии. В настоящее время 95% выпускаемой продукции отгружается в страны Европы, Азии и в США для различных сфер промышленности: металлургия и производство спецсталей и сплавов, производство электроники и электротехники, автомобильная и аэрокосмическая промышленность, машиностроение различных видов.
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денис паслер, орск, технологии, экономика

Около 5,7 млрд рублей инвестировали резиденты ТОСЭР в Оренбуржье

17:41 25.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты России
Денежные купюры и монеты России - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
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ОРЕНБУРГ, 25 июн – РИА Новости. Общий объем инвестиций резидентов оренбургских ТОСЭР с момента их создания составил порядка 5,7 миллиарда рублей, создано почти 1,5 тысячи новых рабочих мест, сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер во время визита в Новотроицк с полномочным представителем президента в ПФО Игорем Комаровым. извините извените
"Общий объем инвестиций резидентов ТОСЭР за четыре года, с момента начала работы первых резидентов, в экономику Оренбургской области составил 5,7 миллиарда рублей. В настоящее время в списке резидентов ТОЭСР в Оренбургской области - 20 компаний: 11 в Новотроицке и девять в Ясном. Пять из них вошли в реестр резидентов в прошлом году, три - в текущем. Сейчас рассматриваются еще две заявки потенциальных резидентов ТОСЭР", – сообщил Паслер.
Во время встречи глава региона также отметил, что уже есть восемь подтверждений от восьми потенциальных резидентов. В списке проектов, в частности, создание завода по выпуску аккумуляторных батарей, предприятий по производству бурового оборудования. В планах также строительство транспортно-логистического терминала "Шелковый путь".
По словам Паслера, предполагаемый объем инвестиций резидентов за три следующих года составит около девяти миллиардов рублей. Резидентами планируется создать свыше 900 рабочих мест.
"Мы уже подготовили площадки на 380 гектаров в Оренбурге и на 180 гектар в Орске и разработали механизм получения статуса резидента", - сообщил Паслер.
Во время визита в Новотроицк спикеры посетили Новотроицкий содовый завод, где усовершенствованная технология производства кальцинированной соды позволяет добиться отсутствия отходов производства. Это позволяет не только избавиться от необходимости утилизации большого количества отходов, но и расширить продуктовую линейку предприятия уникальными в настоящий момент продуктами – это химически осажденный мел и синтетическое гипсовое вяжущее.
Губернатор и полпред побывали на заводе "НСплав", где производят инновационную продукцию – дегазированный алюминотермический хром и окись хрома по особой технологии. В настоящее время 95% выпускаемой продукции отгружается в страны Европы, Азии и в США для различных сфер промышленности: металлургия и производство спецсталей и сплавов, производство электроники и электротехники, автомобильная и аэрокосмическая промышленность, машиностроение различных видов.
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
17 июня, 10:22Оренбургская область
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Оренбургская областьДенис ПаслерОрскТехнологииЭкономика
 
 
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