Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210625/innovatsiya-1738596594.html
Выставка номинантов премии "Инновация-2021" открылась в Нижнем Новгороде
Выставка номинантов премии "Инновация-2021" открылась в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 25.06.2021
Выставка номинантов премии "Инновация-2021" открылась в Нижнем Новгороде
В центре современного искусства "Арсенал" – Волго-Вятском филиале ГМИИ имени Пушкина – открылась выставка номинантов государственной премии "Инновация-2021". Об РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T15:18
2021-06-25T15:19
гцси
выставки
культура
государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина
нижний новгород
нижегородская область
выставка номинантов на премию "инновация"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/19/1738604779_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_d3038d05ea6a98da2654f863ed9499b5.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 июн – РИА Новости. В центре современного искусства "Арсенал" – Волго-Вятском филиале ГМИИ имени Пушкина – открылась выставка номинантов государственной премии "Инновация-2021". Об этом сообщают пресс-службы музея и правительства Нижегородской области.До 29 августа "Арсенале" можно увидеть 35 произведений, художественных проектов и книг, демонстрирующих актуальный срез современного российского искусства за 2020 год.По словам организаторов премии, архитектура выставки учитывает особенности проектов-номинантов. Так, номинации "Художник года" и "Новая генерация" представлены оригинальными работами или их адаптированными фрагментами. Тогда как "Проект года", "Куратор года", "Региональный проект" и "Образовательный проект" сделаны в виде "рабочего кабинета", где показ экспонатов сочетается с демонстрацией онлайн-материалов. Также на выставке можно будет ознакомиться с изданиями, вошедшими в шорт-лист номинации "Книга года".“Общей темой выставки стал “образовательный поворот”. Через форму или содержание он прозвучал во всех проектах-номинантах премии "Инновация". Ведь привычные вопросы вроде “что такое знание сегодня?”, “как мы можем им делиться?”, “чему и как нас может научить искусство?” после пандемии коронавируса были пересмотрены”, – говорит куратор проекта Дарья Ткачева.Конкурс "Инновация" основан ГМИИ в 2005 году. Музей фиксирует главные проекты, имена и тенденции, отличающие новейший культурный процесс. С 2019 года "Инновация" проводится в Нижнем Новгороде совместно с правительством области. По итогам конкурса вручается премия. Церемония награждения победителей премии в 2021-м году пройдет 27 августа.
https://ria.ru/20210616/muzei-1737127844.html
нижний новгород
нижегородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/19/1738604779_89:0:1512:1067_1920x0_80_0_0_fdb5c39c0a9125e4aa081ebf853274c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гцси, выставки, государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина, нижний новгород, нижегородская область, выставка номинантов на премию "инновация"

Выставка номинантов премии "Инновация-2021" открылась в Нижнем Новгороде

15:18 25.06.2021 (обновлено: 15:19 25.06.2021)
 
© Алексей Шевцов, предоставлено пресс-службой "Арсенала"Премия "Инновация-2021" в центре современного искусства "Арсенал"
Премия Инновация-2021 в центре современного искусства Арсенал
© Алексей Шевцов, предоставлено пресс-службой "Арсенала"
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 июн – РИА Новости. В центре современного искусства "Арсенал" – Волго-Вятском филиале ГМИИ имени Пушкина – открылась выставка номинантов государственной премии "Инновация-2021". Об этом сообщают пресс-службы музея и правительства Нижегородской области.
До 29 августа "Арсенале" можно увидеть 35 произведений, художественных проектов и книг, демонстрирующих актуальный срез современного российского искусства за 2020 год.

"В этом году "Инновация" стала частью празднования 800-летия Нижнего Новгорода. Рад, что в свой юбилей наш город станет центром актуальной культуры федерального масштаба и примет художников и кураторов со всей России", – отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По словам организаторов премии, архитектура выставки учитывает особенности проектов-номинантов. Так, номинации "Художник года" и "Новая генерация" представлены оригинальными работами или их адаптированными фрагментами. Тогда как "Проект года", "Куратор года", "Региональный проект" и "Образовательный проект" сделаны в виде "рабочего кабинета", где показ экспонатов сочетается с демонстрацией онлайн-материалов. Также на выставке можно будет ознакомиться с изданиями, вошедшими в шорт-лист номинации "Книга года".
© предоставлено пресс-службой "Арсенала"Премия "Инновация-2021" в центре современного искусства "Арсенал"
Премия Инновация-2021 в центре современного искусства Арсенал
1 из 3
Премия "Инновация-2021" в центре современного искусства "Арсенал"
© предоставлено пресс-службой "Арсенала"
© Алексей Шевцов, предоставлено пресс-службой "Арсенала"Премия "Инновация-2021" в центре современного искусства "Арсенал"
Премия Инновация-2021 в центре современного искусства Арсенал
2 из 3
Премия "Инновация-2021" в центре современного искусства "Арсенал"
© Алексей Шевцов, предоставлено пресс-службой "Арсенала"
© Алексей Шевцов, предоставлено пресс-службой Арсенала Премия "Инновация-2021" в центре современного искусства "Арсенал"
Премия Инновация-2021 в центре современного искусства Арсенал
3 из 3
Премия "Инновация-2021" в центре современного искусства "Арсенал"
© Алексей Шевцов, предоставлено пресс-службой Арсенала
1 из 3
Премия "Инновация-2021" в центре современного искусства "Арсенал"
© предоставлено пресс-службой "Арсенала"
2 из 3
Премия "Инновация-2021" в центре современного искусства "Арсенал"
© Алексей Шевцов, предоставлено пресс-службой "Арсенала"
3 из 3
Премия "Инновация-2021" в центре современного искусства "Арсенал"
© Алексей Шевцов, предоставлено пресс-службой Арсенала
“Общей темой выставки стал “образовательный поворот”. Через форму или содержание он прозвучал во всех проектах-номинантах премии "Инновация". Ведь привычные вопросы вроде “что такое знание сегодня?”, “как мы можем им делиться?”, “чему и как нас может научить искусство?” после пандемии коронавируса были пересмотрены”, – говорит куратор проекта Дарья Ткачева.
Конкурс "Инновация" основан ГМИИ в 2005 году. Музей фиксирует главные проекты, имена и тенденции, отличающие новейший культурный процесс. С 2019 года "Инновация" проводится в Нижнем Новгороде совместно с правительством области. По итогам конкурса вручается премия. Церемония награждения победителей премии в 2021-м году пройдет 27 августа.
Выставка История России глазами художников. К 800-летию со дня рождения Александра Невского - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
16 июня, 08:00Культура
Это надо видеть: как в Третьяковке показывают историю России
 
КультураГЦСИВыставкиГосударственный музей изобразительных искусств имени А. С. ПушкинаНижний НовгородНижегородская областьВыставка номинантов на премию "Инновация"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:49В Крыму два военных автомобиля попали в ДТП
16:48АТОР выяснила, сколько туристов готовы аннулировать туры на Кубань
16:47В Калининграде осудили мужчину, осквернившего мемориал советским воинам
16:37Киргизия зарегистрировала вакцину "Спутник Лайт"
16:36Минобороны пригласило 133 страны на форум "Армия"
16:31Зельфира Трегулова поздравила МИА "Россия сегодня" с юбилеем
16:27В Башкирии перенесли введение ограничений по COVID-19
16:27В аэропорту "Жуковский" опровергли информацию о банкротстве
16:23Комиссия Минцифры утвердила субсидии на поддержку ряда СМИ
16:21Жители крымского Кореиза неделю живут без воды из-за подтопления
16:20Евросоюз продлил санкции против России
16:12Президент Южной Осетии привился "Спутником V"
16:11Священники совершили молебен на языческом капище в Кургане
16:10"Их советы не нужны". Немцы оценили позицию США по "Северному потоку — 2"
16:10Отгрузка вакцины от COVID идет в регионы круглосуточно, заявил поставщик
16:07В Ярославской области рекомендовали привить 60% работников гостиниц
16:06В Ульяновске прокуратура заинтересовалась изъятием пятерых детей из семьи
16:06Эксперт оценил заявление Зеленского по Донбассу
16:06Часть Ярославля осталась без света из-за грозы
16:03Инфекционист назвала отмену масочного режима в Израиле преждевременной
Лента новостейМолния