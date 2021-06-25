https://ria.ru/20210625/innovatsiya-1738596594.html

Выставка номинантов премии "Инновация-2021" открылась в Нижнем Новгороде

Выставка номинантов премии "Инновация-2021" открылась в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 25.06.2021

Выставка номинантов премии "Инновация-2021" открылась в Нижнем Новгороде

В центре современного искусства "Арсенал" – Волго-Вятском филиале ГМИИ имени Пушкина – открылась выставка номинантов государственной премии "Инновация-2021". Об РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T15:18

2021-06-25T15:18

2021-06-25T15:19

гцси

выставки

культура

государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина

нижний новгород

нижегородская область

выставка номинантов на премию "инновация"

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 июн – РИА Новости. В центре современного искусства "Арсенал" – Волго-Вятском филиале ГМИИ имени Пушкина – открылась выставка номинантов государственной премии "Инновация-2021". Об этом сообщают пресс-службы музея и правительства Нижегородской области.До 29 августа "Арсенале" можно увидеть 35 произведений, художественных проектов и книг, демонстрирующих актуальный срез современного российского искусства за 2020 год.По словам организаторов премии, архитектура выставки учитывает особенности проектов-номинантов. Так, номинации "Художник года" и "Новая генерация" представлены оригинальными работами или их адаптированными фрагментами. Тогда как "Проект года", "Куратор года", "Региональный проект" и "Образовательный проект" сделаны в виде "рабочего кабинета", где показ экспонатов сочетается с демонстрацией онлайн-материалов. Также на выставке можно будет ознакомиться с изданиями, вошедшими в шорт-лист номинации "Книга года".“Общей темой выставки стал “образовательный поворот”. Через форму или содержание он прозвучал во всех проектах-номинантах премии "Инновация". Ведь привычные вопросы вроде “что такое знание сегодня?”, “как мы можем им делиться?”, “чему и как нас может научить искусство?” после пандемии коронавируса были пересмотрены”, – говорит куратор проекта Дарья Ткачева.Конкурс "Инновация" основан ГМИИ в 2005 году. Музей фиксирует главные проекты, имена и тенденции, отличающие новейший культурный процесс. С 2019 года "Инновация" проводится в Нижнем Новгороде совместно с правительством области. По итогам конкурса вручается премия. Церемония награждения победителей премии в 2021-м году пройдет 27 августа.

https://ria.ru/20210616/muzei-1737127844.html

нижний новгород

нижегородская область

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гцси, выставки, государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина, нижний новгород, нижегородская область, выставка номинантов на премию "инновация"