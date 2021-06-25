Выставка номинантов премии "Инновация-2021" открылась в Нижнем Новгороде
15:18 25.06.2021 (обновлено: 15:19 25.06.2021)
© Алексей Шевцов, предоставлено пресс-службой "Арсенала"Премия "Инновация-2021" в центре современного искусства "Арсенал"
© Алексей Шевцов, предоставлено пресс-службой "Арсенала"
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 июн – РИА Новости. В центре современного искусства "Арсенал" – Волго-Вятском филиале ГМИИ имени Пушкина – открылась выставка номинантов государственной премии "Инновация-2021". Об этом сообщают пресс-службы музея и правительства Нижегородской области.
До 29 августа "Арсенале" можно увидеть 35 произведений, художественных проектов и книг, демонстрирующих актуальный срез современного российского искусства за 2020 год.
"В этом году "Инновация" стала частью празднования 800-летия Нижнего Новгорода. Рад, что в свой юбилей наш город станет центром актуальной культуры федерального масштаба и примет художников и кураторов со всей России", – отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
По словам организаторов премии, архитектура выставки учитывает особенности проектов-номинантов. Так, номинации "Художник года" и "Новая генерация" представлены оригинальными работами или их адаптированными фрагментами. Тогда как "Проект года", "Куратор года", "Региональный проект" и "Образовательный проект" сделаны в виде "рабочего кабинета", где показ экспонатов сочетается с демонстрацией онлайн-материалов. Также на выставке можно будет ознакомиться с изданиями, вошедшими в шорт-лист номинации "Книга года".
© предоставлено пресс-службой "Арсенала"Премия "Инновация-2021" в центре современного искусства "Арсенал"
1 из 3
Премия "Инновация-2021" в центре современного искусства "Арсенал"
© предоставлено пресс-службой "Арсенала"
© Алексей Шевцов, предоставлено пресс-службой "Арсенала"Премия "Инновация-2021" в центре современного искусства "Арсенал"
2 из 3
Премия "Инновация-2021" в центре современного искусства "Арсенал"
© Алексей Шевцов, предоставлено пресс-службой "Арсенала"
© Алексей Шевцов, предоставлено пресс-службой Арсенала Премия "Инновация-2021" в центре современного искусства "Арсенал"
3 из 3
Премия "Инновация-2021" в центре современного искусства "Арсенал"
© Алексей Шевцов, предоставлено пресс-службой Арсенала
1 из 3
Премия "Инновация-2021" в центре современного искусства "Арсенал"
© предоставлено пресс-службой "Арсенала"
2 из 3
Премия "Инновация-2021" в центре современного искусства "Арсенал"
© Алексей Шевцов, предоставлено пресс-службой "Арсенала"
3 из 3
Премия "Инновация-2021" в центре современного искусства "Арсенал"
© Алексей Шевцов, предоставлено пресс-службой Арсенала
“Общей темой выставки стал “образовательный поворот”. Через форму или содержание он прозвучал во всех проектах-номинантах премии "Инновация". Ведь привычные вопросы вроде “что такое знание сегодня?”, “как мы можем им делиться?”, “чему и как нас может научить искусство?” после пандемии коронавируса были пересмотрены”, – говорит куратор проекта Дарья Ткачева.
Конкурс "Инновация" основан ГМИИ в 2005 году. Музей фиксирует главные проекты, имена и тенденции, отличающие новейший культурный процесс. С 2019 года "Инновация" проводится в Нижнем Новгороде совместно с правительством области. По итогам конкурса вручается премия. Церемония награждения победителей премии в 2021-м году пройдет 27 августа.