Эксперты: сегодня в Баренцевом регионе — явное информнеравенство
18:55 25.06.2021 (обновлено: 19:06 25.06.2021)
© Фото : Виктор ЧернышовМеждународный форум "Председательство России в Арктическом совете – экологическая повестка для России и мира"
© Фото : Виктор Чернышов
МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Сегодня в Баренцевом регионе правила игры диктуют скандинавские медиа, активно использующие русскоязычные ресурсы и транслирующие не всегда дружественную для России политику, заявил руководитель Центра экологического мониторинга "ПОМОР", сопредседатель Союза независимых экологов стран Баренцева региона BRIES Тимофей Суровцев.
"Налицо — явное информационное неравенство, в ходе которого наши соседи обладают не просто преимуществом — они безраздельно господствуют в приграничном информационном пространстве, в то время как позитивные экологические новости из России своего потребителя за границей не имеют. А итогом такого одностороннего вещания становится формирование неверного, несправедливо негативного мнения о России", - отметил Суровцев, выступая на проходящем в пятницу в Москве международном форуме, посвященный началу председательства России в Арктическом Совете.
В форуме принимают участие руководители министерства природных ресурсов и экологии РФ, министерства иностранных дел РФ, а также ведущие международные эксперты, журналисты и общественные деятели стран Баренцева региона.
По мнению Суровцева, наша цель - именно трансграничный диалог, на равноправных основах.
"Мы должны слышать здесь голос соседей, пусть даже с критикой, но и они должны принимать нашу позицию и интересы, и в том числе нашу справедливую критику", - сказал Суровцев.
Он также заявил, что в сферу российских интересов - помимо трансграничного диалога –входят вопросы международного сотрудничества, региональная экономика, экология, культура малых народов, гуманитарные проблемы.
Мнение Суровцева разделяет руководитель отраслевого информационного медиа-ресурса "Barents News" Василий Борисов.
"На самом деле, у наших скандинавских соседей есть схожие, если не большие экологические проблемы, что не мешает этим странам стабильно занимать верхние строчки экологических рейтингов. Например, никто почему-то не знает про норвежские рудники, которые сбрасывают ежегодно миллионы тонн токсичного мусора и шлаков во фьорды, про аквакультурных норвежских лососей, отравленных антибиотиками и химикатами, про уничтожаемые ради объектов ветряной энергетики леса и оленьи пастбища. Эти крайне важные проблемы почему-то отсутствуют в новостной повестке ведущих региональных, да и российских медиа. При этом скандинавские страны считаются супер экологичными, а Россия представляется мировому сообществу как эко-изгой", - сказал Борисов.
Арктический совет, учрежденный в 1996 году, является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В совет входят Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Ротация стран-председателей происходит каждые два года. Председательство России в совете началось 20 мая и продлится до 2023 года.