https://ria.ru/20210625/informneravenstvo-1738661151.html

Эксперты: сегодня в Баренцевом регионе — явное информнеравенство

Эксперты: сегодня в Баренцевом регионе — явное информнеравенство - РИА Новости, 25.06.2021

Эксперты: сегодня в Баренцевом регионе — явное информнеравенство

Сегодня в Баренцевом регионе правила игры диктуют скандинавские медиа, активно использующие русскоязычные ресурсы и транслирующие не всегда дружественную для... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T18:55

2021-06-25T18:55

2021-06-25T19:06

россия

баренцево море

арктический совет

финляндия

норвегия

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МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Сегодня в Баренцевом регионе правила игры диктуют скандинавские медиа, активно использующие русскоязычные ресурсы и транслирующие не всегда дружественную для России политику, заявил руководитель Центра экологического мониторинга "ПОМОР", сопредседатель Союза независимых экологов стран Баренцева региона BRIES Тимофей Суровцев."Налицо — явное информационное неравенство, в ходе которого наши соседи обладают не просто преимуществом — они безраздельно господствуют в приграничном информационном пространстве, в то время как позитивные экологические новости из России своего потребителя за границей не имеют. А итогом такого одностороннего вещания становится формирование неверного, несправедливо негативного мнения о России", - отметил Суровцев, выступая на проходящем в пятницу в Москве международном форуме, посвященный началу председательства России в Арктическом Совете. В форуме принимают участие руководители министерства природных ресурсов и экологии РФ, министерства иностранных дел РФ, а также ведущие международные эксперты, журналисты и общественные деятели стран Баренцева региона.По мнению Суровцева, наша цель - именно трансграничный диалог, на равноправных основах.Он также заявил, что в сферу российских интересов - помимо трансграничного диалога –входят вопросы международного сотрудничества, региональная экономика, экология, культура малых народов, гуманитарные проблемы. Мнение Суровцева разделяет руководитель отраслевого информационного медиа-ресурса "Barents News" Василий Борисов.Арктический совет, учрежденный в 1996 году, является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В совет входят Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Ротация стран-председателей происходит каждые два года. Председательство России в совете началось 20 мая и продлится до 2023 года.

https://ria.ru/20210625/arktika-1738663227.html

https://ria.ru/20210520/arktika-1733131106.html

россия

баренцево море

финляндия

норвегия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, баренцево море, арктический совет, финляндия, норвегия