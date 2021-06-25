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В консульстве сообщили, что россиян среди пострадавших в Германии нет
В консульстве сообщили, что россиян среди пострадавших в Германии нет - РИА Новости, 25.06.2021
В консульстве сообщили, что россиян среди пострадавших в Германии нет
Россиян, по данным немецкой полиции, среди погибших и пострадавших в Вюрцбурге нет, сообщило консульство РФ в Мюнхене. РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T22:15
2021-06-25T22:15
2021-06-25T22:21
россия
германия
происшествия
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БЕРЛИН, 25 июн - РИА Новости. Россиян, по данным немецкой полиции, среди погибших и пострадавших в Вюрцбурге нет, сообщило консульство РФ в Мюнхене."Сегодня, 25 июня, в городе Вюрцбурге неизвестный с ножом совершил нападение на прохожих. В результате погибли три человека, ранены шесть. По данным полиции Вюрцбурга, среди погибших и пострадавших граждан России нет", - говорится в сообщении консульства в Twitter.Полиция Вюрцбурге в пятницу сообщила, что три человек погибли в немецком Вюрцбурге из-за нападения 24-летнего сомалийца, есть раненые, в том числе тяжело, нападавший задержан, пособников у него нет. Таблоид Bild ранее сообщал, что по меньшей мере три человека убиты и шесть ранены в результате нападения злоумышленника с ножом в городе Вюрцбург в немецкой федеральной земле Бавария, а задержать злоумышленника удалось, ранив его в ногу.
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россия, германия, происшествия
В консульстве сообщили, что россиян среди пострадавших в Германии нет
22:15 25.06.2021 (обновлено: 22:21 25.06.2021)
В консульстве сообщили, что россиян среди пострадавших при нападении с ножом в Германии нет