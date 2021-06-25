https://ria.ru/20210625/germaniya-1738688954.html

В консульстве сообщили, что россиян среди пострадавших в Германии нет

В консульстве сообщили, что россиян среди пострадавших в Германии нет - РИА Новости, 25.06.2021

В консульстве сообщили, что россиян среди пострадавших в Германии нет

Россиян, по данным немецкой полиции, среди погибших и пострадавших в Вюрцбурге нет, сообщило консульство РФ в Мюнхене. РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T22:15

2021-06-25T22:15

2021-06-25T22:21

россия

германия

происшествия

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БЕРЛИН, 25 июн - РИА Новости. Россиян, по данным немецкой полиции, среди погибших и пострадавших в Вюрцбурге нет, сообщило консульство РФ в Мюнхене."Сегодня, 25 июня, в городе Вюрцбурге неизвестный с ножом совершил нападение на прохожих. В результате погибли три человека, ранены шесть. По данным полиции Вюрцбурга, среди погибших и пострадавших граждан России нет", - говорится в сообщении консульства в Twitter.Полиция Вюрцбурге в пятницу сообщила, что три человек погибли в немецком Вюрцбурге из-за нападения 24-летнего сомалийца, есть раненые, в том числе тяжело, нападавший задержан, пособников у него нет. Таблоид Bild ранее сообщал, что по меньшей мере три человека убиты и шесть ранены в результате нападения злоумышленника с ножом в городе Вюрцбург в немецкой федеральной земле Бавария, а задержать злоумышленника удалось, ранив его в ногу.

россия

германия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, германия, происшествия