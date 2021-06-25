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В Германии три человека погибли при нападении с ножом
В Германии три человека погибли при нападении с ножом - РИА Новости, 25.06.2021
В Германии три человека погибли при нападении с ножом
Три человека погибли в немецком Вюрцбурге в результате нападения 24-летнего сомалийца, вооруженного ножом, сообщила в Twitter полиция Нижней Франконии. РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T19:39
2021-06-25T19:39
2021-06-25T22:21
в мире
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БЕРЛИН, 25 июн — РИА Новости. Три человека погибли в немецком Вюрцбурге в результате нападения 24-летнего сомалийца, вооруженного ножом, сообщила в Twitter полиция Нижней Франконии.Также есть раненые, в том числе тяжело, их количество не уточняется. Полицейские подстрелили нападавшего, его жизни ничего не угрожает.По данным таблода Bild, всего ранения получили шесть человек.
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в мире
В Германии три человека погибли при нападении с ножом
19:39 25.06.2021 (обновлено: 22:21 25.06.2021)
СМИ: в Германии три человека погибли при нападении с ножом
БЕРЛИН, 25 июн — РИА Новости. Три человека погибли в немецком Вюрцбурге в результате нападения 24-летнего сомалийца, вооруженного ножом, сообщила в Twitter полиция Нижней Франконии.
Также есть раненые, в том числе тяжело, их количество не уточняется.
Полицейские подстрелили нападавшего, его жизни ничего не угрожает.
По данным таблода Bild
, всего ранения получили шесть человек.