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В Германии три человека погибли при нападении с ножом

В Германии три человека погибли при нападении с ножом - РИА Новости, 25.06.2021

В Германии три человека погибли при нападении с ножом

Три человека погибли в немецком Вюрцбурге в результате нападения 24-летнего сомалийца, вооруженного ножом, сообщила в Twitter полиция Нижней Франконии. РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T19:39

2021-06-25T19:39

2021-06-25T22:21

в мире

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БЕРЛИН, 25 июн — РИА Новости. Три человека погибли в немецком Вюрцбурге в результате нападения 24-летнего сомалийца, вооруженного ножом, сообщила в Twitter полиция Нижней Франконии.Также есть раненые, в том числе тяжело, их количество не уточняется. Полицейские подстрелили нападавшего, его жизни ничего не угрожает.По данным таблода Bild, всего ранения получили шесть человек.

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