https://ria.ru/20210625/germaniya-1738543388.html
Регулятор в Германии получил заявку Nord Stream 2 AG на сертификацию
Регулятор в Германии получил заявку Nord Stream 2 AG на сертификацию - РИА Новости, 25.06.2021
Регулятор в Германии получил заявку Nord Stream 2 AG на сертификацию
Регулятор в ФРГ - Федеральное сетевое агентство - получил заявку Nord Stream 2 AG на сертификацию как независимого оператора газотранспортной системы (ГТС),... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T09:47
2021-06-25T09:47
2021-06-25T09:55
северный поток — 2
nord stream 2 ag
германия
экономика
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БЕРЛИН, 25 июн - РИА Новости. Регулятор в ФРГ - Федеральное сетевое агентство - получил заявку Nord Stream 2 AG на сертификацию как независимого оператора газотранспортной системы (ГТС), идет проверка, заявил официальный представитель ведомства агентству РИА Новости."В Федеральное сетевое агентство поступила заявка от Nord Stream 2 AG", - заявил представитель, добавив, что "документы теперь проходят проверку"."Пока неизвестно, сколько времени это займет, будут ли запрашиваться и какие документы", - добавили в ведомстве, указав, что у Федерального сетевого агентства после предоставления всех документов к заявке "есть четыре месяца на подготовку проекта постановления"."В рамках процесса сертификации, на который подана заявка, требования по разделению проверяются Федеральным сетевым агентством. Затем проект решения должен быть передан в Европейскую комиссию для комментариев", - уточнили в ведомстве.Nord Stream 2 AG, оператор газопровода "Северный поток 2", по запросу регулятора в Германии подал заявку на проведение сертификации в качестве независимого оператора газотранспортной системы (ГТС), но не изменяет и не смягчает своей позиции относительно поправок к Газовой директиве ЕС, сообщили ранее в компании.
https://ria.ru/20210623/germaniya-1738214636.html
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северный поток — 2, nord stream 2 ag, германия, экономика
Регулятор в Германии получил заявку Nord Stream 2 AG на сертификацию
09:47 25.06.2021 (обновлено: 09:55 25.06.2021)
Регулятор в Германии получил заявку Nord Stream 2 AG на сертификацию как оператора ГТС
БЕРЛИН, 25 июн - РИА Новости. Регулятор в ФРГ - Федеральное сетевое агентство - получил заявку Nord Stream 2 AG на сертификацию как независимого оператора газотранспортной системы (ГТС), идет проверка, заявил официальный представитель ведомства агентству РИА Новости.
"В Федеральное сетевое агентство поступила заявка от Nord Stream 2 AG
", - заявил представитель, добавив, что "документы теперь проходят проверку".
"Пока неизвестно, сколько времени это займет, будут ли запрашиваться и какие документы", - добавили в ведомстве, указав, что у Федерального сетевого агентства после предоставления всех документов к заявке "есть четыре месяца на подготовку проекта постановления".
"В рамках процесса сертификации, на который подана заявка, требования по разделению проверяются Федеральным сетевым агентством. Затем проект решения должен быть передан в Европейскую комиссию для комментариев", - уточнили в ведомстве.
Nord Stream 2 AG, оператор газопровода "Северный поток 2
", по запросу регулятора в Германии
подал заявку на проведение сертификации в качестве независимого оператора газотранспортной системы (ГТС), но не изменяет и не смягчает своей позиции относительно поправок к Газовой директиве ЕС, сообщили ранее в компании.