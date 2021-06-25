https://ria.ru/20210625/germaniya-1738543388.html

Регулятор в Германии получил заявку Nord Stream 2 AG на сертификацию

Регулятор в Германии получил заявку Nord Stream 2 AG на сертификацию - РИА Новости, 25.06.2021

Регулятор в Германии получил заявку Nord Stream 2 AG на сертификацию

Регулятор в ФРГ - Федеральное сетевое агентство - получил заявку Nord Stream 2 AG на сертификацию как независимого оператора газотранспортной системы (ГТС),... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T09:47

2021-06-25T09:47

2021-06-25T09:55

северный поток — 2

nord stream 2 ag

германия

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155528/61/1555286189_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_48190bf49934ca53276678eafd65f8c3.jpg

БЕРЛИН, 25 июн - РИА Новости. Регулятор в ФРГ - Федеральное сетевое агентство - получил заявку Nord Stream 2 AG на сертификацию как независимого оператора газотранспортной системы (ГТС), идет проверка, заявил официальный представитель ведомства агентству РИА Новости."В Федеральное сетевое агентство поступила заявка от Nord Stream 2 AG", - заявил представитель, добавив, что "документы теперь проходят проверку"."Пока неизвестно, сколько времени это займет, будут ли запрашиваться и какие документы", - добавили в ведомстве, указав, что у Федерального сетевого агентства после предоставления всех документов к заявке "есть четыре месяца на подготовку проекта постановления"."В рамках процесса сертификации, на который подана заявка, требования по разделению проверяются Федеральным сетевым агентством. Затем проект решения должен быть передан в Европейскую комиссию для комментариев", - уточнили в ведомстве.Nord Stream 2 AG, оператор газопровода "Северный поток 2", по запросу регулятора в Германии подал заявку на проведение сертификации в качестве независимого оператора газотранспортной системы (ГТС), но не изменяет и не смягчает своей позиции относительно поправок к Газовой директиве ЕС, сообщили ранее в компании.

https://ria.ru/20210623/germaniya-1738214636.html

https://ria.ru/20210623/potok-1738218809.html

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

северный поток — 2, nord stream 2 ag, германия, экономика