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Туризм
https://ria.ru/20210625/gelendzhik-1738587440.html
Туристы начали снимать бронирования в отелях Геленджика, заявил эксперт
Туристы начали снимать бронирования в отелях Геленджика, заявил эксперт - РИА Новости, 25.06.2021
Туристы начали снимать бронирования в отелях Геленджика, заявил эксперт
Туристы начали снимать бронирования в отелях Геленджика, так как не успевают сдать тест или привиться, сообщила РИА Новости председатель ассоциации "Содействие... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T13:25
2021-06-25T13:36
туризм
зарина догузова
вениамин кондратьев
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
геленджик
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 25 июн – РИА Новости. Туристы начали снимать бронирования в отелях Геленджика, так как не успевают сдать тест или привиться, сообщила РИА Новости председатель ассоциации "Содействие в развитии курорта Геленджика" Мария Ачкурина.Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в четверг заявил, что для заселения в отели и гостиницы региона с 1 июля нужен отрицательный ПЦР-тест либо документ, подтверждающий вакцинацию, а с 1 августа будут принимать гостей только с сертификатом о вакцинации. После этого АТОР сообщила, что туроператоры зафиксировали "шквал" запросов на аннулирование туров в Краснодарский край.В пресс-службе мэрии Геленджика сообщали, что не обладают информацией об аннулировании бронирований в местных отелях и иных средствах размещения."Не буду называть конкретные объекты. Скажу, что поступают обращения от представителей бизнеса, как им поступать... Люди звонят уже и снимают бронирования", - рассказала Ачкурина. Она добавила, что не все гости успевают по срокам отъезда в отпуска сдать тесты или привиться.Глава Ростуризма Зарина Догузова ранее сообщила, что обратилась к главе Кубани с просьбой рассмотреть возможность принимать после 1 августа туристов в том числе и с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус.
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зарина догузова, вениамин кондратьев, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), геленджик, краснодарский край
Туристы начали снимать бронирования в отелях Геленджика, заявил эксперт
13:25 25.06.2021 (обновлено: 13:36 25.06.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже в Геленджике
Отдыхающие на пляже в Геленджике - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Эксперт Мария Акчурина заявила, что туристы начали снимать бронирования в отелях Геленджика

Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 25 июн – РИА Новости. Туристы начали снимать бронирования в отелях Геленджика, так как не успевают сдать тест или привиться, сообщила РИА Новости председатель ассоциации "Содействие в развитии курорта Геленджика" Мария Ачкурина.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в четверг заявил, что для заселения в отели и гостиницы региона с 1 июля нужен отрицательный ПЦР-тест либо документ, подтверждающий вакцинацию, а с 1 августа будут принимать гостей только с сертификатом о вакцинации. После этого АТОР сообщила, что туроператоры зафиксировали "шквал" запросов на аннулирование туров в Краснодарский край.
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В пресс-службе мэрии Геленджика сообщали, что не обладают информацией об аннулировании бронирований в местных отелях и иных средствах размещения.
"Не буду называть конкретные объекты. Скажу, что поступают обращения от представителей бизнеса, как им поступать... Люди звонят уже и снимают бронирования", - рассказала Ачкурина. Она добавила, что не все гости успевают по срокам отъезда в отпуска сдать тесты или привиться.
Глава Ростуризма Зарина Догузова ранее сообщила, что обратилась к главе Кубани с просьбой рассмотреть возможность принимать после 1 августа туристов в том числе и с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус.
 
ТуризмЗарина ДогузоваВениамин КондратьевАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - ТуризмФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)ГеленджикКраснодарский край
 
 
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