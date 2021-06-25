https://ria.ru/20210625/gelendzhik-1738587440.html

Туристы начали снимать бронирования в отелях Геленджика, заявил эксперт

Туристы начали снимать бронирования в отелях Геленджика, заявил эксперт - РИА Новости, 25.06.2021

Туристы начали снимать бронирования в отелях Геленджика, заявил эксперт

Туристы начали снимать бронирования в отелях Геленджика, так как не успевают сдать тест или привиться, сообщила РИА Новости председатель ассоциации "Содействие... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T13:25

2021-06-25T13:25

2021-06-25T13:36

туризм

зарина догузова

вениамин кондратьев

ассоциация туроператоров россии (атор)

новости - туризм

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

геленджик

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 25 июн – РИА Новости. Туристы начали снимать бронирования в отелях Геленджика, так как не успевают сдать тест или привиться, сообщила РИА Новости председатель ассоциации "Содействие в развитии курорта Геленджика" Мария Ачкурина.Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в четверг заявил, что для заселения в отели и гостиницы региона с 1 июля нужен отрицательный ПЦР-тест либо документ, подтверждающий вакцинацию, а с 1 августа будут принимать гостей только с сертификатом о вакцинации. После этого АТОР сообщила, что туроператоры зафиксировали "шквал" запросов на аннулирование туров в Краснодарский край.В пресс-службе мэрии Геленджика сообщали, что не обладают информацией об аннулировании бронирований в местных отелях и иных средствах размещения."Не буду называть конкретные объекты. Скажу, что поступают обращения от представителей бизнеса, как им поступать... Люди звонят уже и снимают бронирования", - рассказала Ачкурина. Она добавила, что не все гости успевают по срокам отъезда в отпуска сдать тесты или привиться.Глава Ростуризма Зарина Догузова ранее сообщила, что обратилась к главе Кубани с просьбой рассмотреть возможность принимать после 1 августа туристов в том числе и с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус.

https://ria.ru/20210624/turizm-1738351988.html

геленджик

краснодарский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

зарина догузова, вениамин кондратьев, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), геленджик, краснодарский край