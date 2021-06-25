https://ria.ru/20210625/gazifikatsiya-1738656240.html
Свыше 110 тысяч частных домов в Подмосковье газифицируют бесплатно
Свыше 110 тысяч частных домов в Подмосковье газифицируют бесплатно - РИА Новости, 25.06.2021
Свыше 110 тысяч частных домов в Подмосковье газифицируют бесплатно
Более 110 тысяч частных домов в Московской области газифицируют бесплатно по программе социальной газификации. Об этом сообщил телеканал "360". РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T18:39
2021-06-25T18:39
2021-06-25T18:39
новости подмосковья
мособлгаз
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/19/1738657027_0:240:2001:1365_1920x0_80_0_0_0e7cccd912b361bf567287d84a8aa374.jpg
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Более 110 тысяч частных домов в Московской области газифицируют бесплатно по программе социальной газификации. Об этом сообщил телеканал "360".Генеральный директор "Мособлгаза" Игорь Баранов объяснил алгоритм работ по социальной газификации.Люди вправе бесплатно подключиться к газу, если они изъявляли такое желание. Для этого у них в населенном пункте должен быть газопровод, причем не важно, частный он или принадлежит государству. После этого работники бесплатно подводят трубу до границы земельного участка, расстояние до газопровода тоже не имеет значения.Для подключения дома к газу необходимо заключить договор. В связи с этим жилое помещение должно быть официально зарегистрировано.На сайте "Мособлгаза" можно узнать, входит ли ваш дом в программу социальной газификации.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/19/1738657027_0:0:1823:1367_1920x0_80_0_0_0d7399c7b94f8c1e79d2dce37d5fcf82.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мособлгаз, московская область (подмосковье)
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости.
Более 110 тысяч частных домов в Московской области газифицируют бесплатно по программе социальной газификации. Об этом сообщил телеканал "360"
.
Генеральный директор "Мособлгаза" Игорь Баранов объяснил алгоритм работ по социальной газификации.
Люди вправе бесплатно подключиться к газу, если они изъявляли такое желание. Для этого у них в населенном пункте должен быть газопровод, причем не важно, частный он или принадлежит государству. После этого работники бесплатно подводят трубу до границы земельного участка, расстояние до газопровода тоже не имеет значения.
Для подключения дома к газу необходимо заключить договор. В связи с этим жилое помещение должно быть официально зарегистрировано.
"Уже многие заявления были сданы в газовую службу, какие-то документы приносили нам, мы сдавали в администрацию. Сегодня второй этап, люди будут не писать заявления, что мы хотим догазифицироваться, а заключать договоры на подключение и проведение работ по газификации дома", — рассказала начальник территориального отдела Никитского административного округа Любовь Попова.
На сайте "Мособлгаза" можно узнать, входит ли ваш дом в программу социальной газификации.