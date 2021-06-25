https://ria.ru/20210625/gazifikatsiya-1738656240.html

Свыше 110 тысяч частных домов в Подмосковье газифицируют бесплатно

Свыше 110 тысяч частных домов в Подмосковье газифицируют бесплатно - РИА Новости, 25.06.2021

Свыше 110 тысяч частных домов в Подмосковье газифицируют бесплатно

Более 110 тысяч частных домов в Московской области газифицируют бесплатно по программе социальной газификации. Об этом сообщил телеканал "360". РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T18:39

2021-06-25T18:39

2021-06-25T18:39

новости подмосковья

мособлгаз

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Более 110 тысяч частных домов в Московской области газифицируют бесплатно по программе социальной газификации. Об этом сообщил телеканал "360".Генеральный директор "Мособлгаза" Игорь Баранов объяснил алгоритм работ по социальной газификации.Люди вправе бесплатно подключиться к газу, если они изъявляли такое желание. Для этого у них в населенном пункте должен быть газопровод, причем не важно, частный он или принадлежит государству. После этого работники бесплатно подводят трубу до границы земельного участка, расстояние до газопровода тоже не имеет значения.Для подключения дома к газу необходимо заключить договор. В связи с этим жилое помещение должно быть официально зарегистрировано.На сайте "Мособлгаза" можно узнать, входит ли ваш дом в программу социальной газификации.

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мособлгаз, московская область (подмосковье)