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Танцующий фонтан в Царицыно: первый из свето-динамических в Москве
Танцующий фонтан в Царицыно: первый из свето-динамических в Москве - РИА Новости, 25.06.2021
Танцующий фонтан в Царицыно: первый из свето-динамических в Москве
Первый свето-динамический фонтан был запущен в Царицыно в 2007 году к 860-летию Москвы. Его пульт управления находится под землей. Это большое кондиционируемое помещение, где установлена электрощитовая и компьютер.
2021-06-25T20:34
2021-06-25T20:34
2021-06-25T20:39
городское хозяйство москвы
видео
общество
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Чтобы запустить все 878 струй, дежурный электромонтер быстро нажимает 56 кнопок. Также вручную включаются и 3 тысячи светильников. Компьютер руководит танцами: их 20, и они идут по кругу. Также он регулирует динамику струй: когда сильный ветер, вода высоко не поднимается, чтобы не обрызгать людей.
РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Танцующий фонтан в Царицыно: первый из свето-динамических в Москве
Первый свето-динамический фонтан был запущен в Царицыно в 2007 году к 860-летию Москвы.
Его пульт управления находится под землей. Это большое кондиционируемое помещение, где установлена электрощитовая и компьютер. Чтобы запустить все 878 струй, дежурный электромонтер быстро нажимает 56 кнопок. Также вручную включаются и 3 тысячи светильников. Компьютер руководит танцами: их 20, и они идут по кругу. Также он регулирует динамику струй: когда сильный ветер, вода высоко не поднимается, чтобы не обрызгать людей.
2021-06-25T20:34
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PT2M55S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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видео, городское хозяйство москвы, видео, общество
Танцующий фонтан в Царицыно: первый из свето-динамических в Москве
20:34 25.06.2021 (обновлено: 20:39 25.06.2021)
Танцующий фонтан
Первый свето-динамический фонтан был запущен в Царицыно в 2007 году к 860-летию Москвы. Его пульт управления находится под землей. Это большое кондиционируемое помещение, где установлена электрощитовая и компьютер.