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Танцующий фонтан в Царицыно: первый из свето-динамических в Москве

Танцующий фонтан в Царицыно: первый из свето-динамических в Москве - РИА Новости, 25.06.2021

Танцующий фонтан в Царицыно: первый из свето-динамических в Москве

Первый свето-динамический фонтан был запущен в Царицыно в 2007 году к 860-летию Москвы. Его пульт управления находится под землей. Это большое кондиционируемое помещение, где установлена электрощитовая и компьютер.

2021-06-25T20:34

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городское хозяйство москвы

видео

общество

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Чтобы запустить все 878 струй, дежурный электромонтер быстро нажимает 56 кнопок. Также вручную включаются и 3 тысячи светильников. Компьютер руководит танцами: их 20, и они идут по кругу. Также он регулирует динамику струй: когда сильный ветер, вода высоко не поднимается, чтобы не обрызгать людей.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Танцующий фонтан в Царицыно: первый из свето-динамических в Москве Первый свето-динамический фонтан был запущен в Царицыно в 2007 году к 860-летию Москвы. Его пульт управления находится под землей. Это большое кондиционируемое помещение, где установлена электрощитовая и компьютер. Чтобы запустить все 878 струй, дежурный электромонтер быстро нажимает 56 кнопок. Также вручную включаются и 3 тысячи светильников. Компьютер руководит танцами: их 20, и они идут по кругу. Также он регулирует динамику струй: когда сильный ветер, вода высоко не поднимается, чтобы не обрызгать людей. 2021-06-25T20:34 true PT2M55S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, городское хозяйство москвы, видео, общество