Отношения ЕС и России находятся "в негативной спирали", заявила глава ЕК
14:55 25.06.2021 (обновлено: 15:44 25.06.2021)
© AP Photo / Francisco SecoПрохожий у штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
© AP Photo / Francisco Seco
В Еврокомиссии заявили, что не ждут улучшений в отношениях с Россией
БРЮССЕЛЬ, 25 июн – РИА Новости. Отношения ЕС и России находятся в "негативной спирали", в Евросоюзе считают, что такая ситуация продолжится, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита Евросоюза.
"Мы решили проводить общую долгосрочную политику в отношении России на базе доклада (главы евродипломатии Жозепа Борреля), который был представлен на прошлой неделе. Мы сейчас находимся в негативной спирали отношений, ожидаем, что это так и продолжится. Мы готовы отвечать на атаки против ЕС со стороны России, на нарушения прав человека, будем препятствовать подрыву наших интересов", - сказала она.
При этом фон дер Ляйен добавила, что ЕС "будет работать с Россией, когда это отвечает нашим интересам, в частности, в таких вопросах как климатические изменения и здравоохранение".
Со своей стороны, глава Евросовета Шарль Мишель подчеркнул, что полное выполнение минских соглашений по Украине является необходимым условием улучшения отношений ЕС с Москвой. "Мы осуждаем деструктивные и незаконные действия России, наши пять принципов остаются в силе. Но мы не можем только реагировать, когда на нас нападают. Мы должны действовать более активно для продвижения наших ценностей, защищать наши интересы и в итоге лучше реализовывать эти принципы... Выполнение минских соглашений остается фундаментальным условием для возможного изменения политики ЕС по отношению к России", - указал Мишель.
Глава Евросовета также подтвердил приверженность оказанию поддержки странам "Восточного партнерства", намерение повышать устойчивость ЕС перед такими угрозами, как кибератаки.
В 2016 году ЕС принял пять принципов, которыми все страны-члены руководствуются при взаимодействии с Россией. Принципы, в частности, включают полное исполнение минских договоренностей по Украине, укрепление сотрудничества с восточными партнерами ЕС, обеспечение энергетической безопасности Евросоюза, развитие европейско-российского сотрудничества по международным вопросам, представляющим интерес для ЕС, и поддержка гражданского общества в России и связей между народами РФ и ЕС.
Отношения Москвы с Западом ухудшились на фоне ситуации в Донбассе, где Киев в 2014 году начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, и вокруг Крыма, который воссоединился с РФ после референдума. Запад обвинял Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В Москве отвергли все обвинения, заявив, что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта, вопрос Крыма закрыт окончательно, а разговаривать с Москвой на языке санкций контрпродуктивно.
В последнее время отношения еще больше ухудшились из-за "дела Навального". ЕС ввел дополнительные антироссийские санкции. Позже ситуация усугубилась в связи со скандалом вокруг обвинений Чехии в причастности России к якобы диверсии на складе оружия в 2014 году во Врбетице, за которым последовала взаимная высылка дипломатов.
В МИД РФ ранее заявили, что линия ЕС на сдерживание России усиливается, продолжается неприкрытое вмешательство во внутренние дела РФ. Там добавили, что "игры в одни ворота" не будет и на любые провокации, недружественные шаги последует реакция. При этом у Москвы сохраняется заинтересованность в сотрудничестве с Западом, но на справедливой основе.