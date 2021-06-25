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https://ria.ru/20210625/evropa-1738610691.html
Отношения ЕС и России находятся "в негативной спирали", заявила глава ЕК
Отношения ЕС и России находятся "в негативной спирали", заявила глава ЕК - РИА Новости, 25.06.2021
Отношения ЕС и России находятся "в негативной спирали", заявила глава ЕК
Отношения ЕС и России находятся в "негативной спирали", в Евросоюзе считают, что такая ситуация продолжится, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T14:55
2021-06-25T15:44
жозеп боррель
евросовет
шарль мишель
россия
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
евросоюз
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 25 июн – РИА Новости. Отношения ЕС и России находятся в "негативной спирали", в Евросоюзе считают, что такая ситуация продолжится, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита Евросоюза."Мы решили проводить общую долгосрочную политику в отношении России на базе доклада (главы евродипломатии Жозепа Борреля), который был представлен на прошлой неделе. Мы сейчас находимся в негативной спирали отношений, ожидаем, что это так и продолжится. Мы готовы отвечать на атаки против ЕС со стороны России, на нарушения прав человека, будем препятствовать подрыву наших интересов", - сказала она.При этом фон дер Ляйен добавила, что ЕС "будет работать с Россией, когда это отвечает нашим интересам, в частности, в таких вопросах как климатические изменения и здравоохранение".Со своей стороны, глава Евросовета Шарль Мишель подчеркнул, что полное выполнение минских соглашений по Украине является необходимым условием улучшения отношений ЕС с Москвой. "Мы осуждаем деструктивные и незаконные действия России, наши пять принципов остаются в силе. Но мы не можем только реагировать, когда на нас нападают. Мы должны действовать более активно для продвижения наших ценностей, защищать наши интересы и в итоге лучше реализовывать эти принципы... Выполнение минских соглашений остается фундаментальным условием для возможного изменения политики ЕС по отношению к России", - указал Мишель.Глава Евросовета также подтвердил приверженность оказанию поддержки странам "Восточного партнерства", намерение повышать устойчивость ЕС перед такими угрозами, как кибератаки.В 2016 году ЕС принял пять принципов, которыми все страны-члены руководствуются при взаимодействии с Россией. Принципы, в частности, включают полное исполнение минских договоренностей по Украине, укрепление сотрудничества с восточными партнерами ЕС, обеспечение энергетической безопасности Евросоюза, развитие европейско-российского сотрудничества по международным вопросам, представляющим интерес для ЕС, и поддержка гражданского общества в России и связей между народами РФ и ЕС.Отношения Москвы с Западом ухудшились на фоне ситуации в Донбассе, где Киев в 2014 году начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, и вокруг Крыма, который воссоединился с РФ после референдума. Запад обвинял Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В Москве отвергли все обвинения, заявив, что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта, вопрос Крыма закрыт окончательно, а разговаривать с Москвой на языке санкций контрпродуктивно.В последнее время отношения еще больше ухудшились из-за "дела Навального". ЕС ввел дополнительные антироссийские санкции. Позже ситуация усугубилась в связи со скандалом вокруг обвинений Чехии в причастности России к якобы диверсии на складе оружия в 2014 году во Врбетице, за которым последовала взаимная высылка дипломатов.В МИД РФ ранее заявили, что линия ЕС на сдерживание России усиливается, продолжается неприкрытое вмешательство во внутренние дела РФ. Там добавили, что "игры в одни ворота" не будет и на любые провокации, недружественные шаги последует реакция. При этом у Москвы сохраняется заинтересованность в сотрудничестве с Западом, но на справедливой основе.
https://ria.ru/20210625/sanktsii-1738525915.html
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жозеп боррель, евросовет, шарль мишель, россия, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, в мире
Отношения ЕС и России находятся "в негативной спирали", заявила глава ЕК
14:55 25.06.2021 (обновлено: 15:44 25.06.2021)
 
© AP Photo / Francisco SecoПрохожий у штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
Прохожий у штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© AP Photo / Francisco Seco

В Еврокомиссии заявили, что не ждут улучшений в отношениях с Россией

Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 25 июн – РИА Новости. Отношения ЕС и России находятся в "негативной спирали", в Евросоюзе считают, что такая ситуация продолжится, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита Евросоюза.
"Мы решили проводить общую долгосрочную политику в отношении России на базе доклада (главы евродипломатии Жозепа Борреля), который был представлен на прошлой неделе. Мы сейчас находимся в негативной спирали отношений, ожидаем, что это так и продолжится. Мы готовы отвечать на атаки против ЕС со стороны России, на нарушения прав человека, будем препятствовать подрыву наших интересов", - сказала она.
При этом фон дер Ляйен добавила, что ЕС "будет работать с Россией, когда это отвечает нашим интересам, в частности, в таких вопросах как климатические изменения и здравоохранение".
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В ЕС предложили изучить варианты новых санкций против России
Со своей стороны, глава Евросовета Шарль Мишель подчеркнул, что полное выполнение минских соглашений по Украине является необходимым условием улучшения отношений ЕС с Москвой. "Мы осуждаем деструктивные и незаконные действия России, наши пять принципов остаются в силе. Но мы не можем только реагировать, когда на нас нападают. Мы должны действовать более активно для продвижения наших ценностей, защищать наши интересы и в итоге лучше реализовывать эти принципы... Выполнение минских соглашений остается фундаментальным условием для возможного изменения политики ЕС по отношению к России", - указал Мишель.
Глава Евросовета также подтвердил приверженность оказанию поддержки странам "Восточного партнерства", намерение повышать устойчивость ЕС перед такими угрозами, как кибератаки.
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
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В Кремле прокомментировали позицию Евросоюза по диалогу с Москвой
В 2016 году ЕС принял пять принципов, которыми все страны-члены руководствуются при взаимодействии с Россией. Принципы, в частности, включают полное исполнение минских договоренностей по Украине, укрепление сотрудничества с восточными партнерами ЕС, обеспечение энергетической безопасности Евросоюза, развитие европейско-российского сотрудничества по международным вопросам, представляющим интерес для ЕС, и поддержка гражданского общества в России и связей между народами РФ и ЕС.
Отношения Москвы с Западом ухудшились на фоне ситуации в Донбассе, где Киев в 2014 году начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, и вокруг Крыма, который воссоединился с РФ после референдума. Запад обвинял Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В Москве отвергли все обвинения, заявив, что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта, вопрос Крыма закрыт окончательно, а разговаривать с Москвой на языке санкций контрпродуктивно.
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В последнее время отношения еще больше ухудшились из-за "дела Навального". ЕС ввел дополнительные антироссийские санкции. Позже ситуация усугубилась в связи со скандалом вокруг обвинений Чехии в причастности России к якобы диверсии на складе оружия в 2014 году во Врбетице, за которым последовала взаимная высылка дипломатов.
В МИД РФ ранее заявили, что линия ЕС на сдерживание России усиливается, продолжается неприкрытое вмешательство во внутренние дела РФ. Там добавили, что "игры в одни ворота" не будет и на любые провокации, недружественные шаги последует реакция. При этом у Москвы сохраняется заинтересованность в сотрудничестве с Западом, но на справедливой основе.
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