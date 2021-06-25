https://ria.ru/20210625/evrei-1738660557.html

Глава РЕК заявил, что среди евреев России нет "антипрививочного раскола"

Глава РЕК заявил, что среди евреев России нет "антипрививочного раскола" - РИА Новости, 25.06.2021

Глава РЕК заявил, что среди евреев России нет "антипрививочного раскола"

В российской еврейской общине нет "раскола" по поводу прививок от коронавируса, заявил в интервью РИА Новости президент Российского еврейского конгресса (РЕК)... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T18:53

2021-06-25T18:53

2021-06-25T18:53

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

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юрий каннер

российский еврейский конгресс

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. В российской еврейской общине нет "раскола" по поводу прививок от коронавируса, заявил в интервью РИА Новости президент Российского еврейского конгресса (РЕК) Юрий Каннер."В еврейской общине в России такого раскола нет. <...> Российская еврейская община присутствует не только в российском, но и в израильском информационном пространстве: у многих родственники, друзья знают о том, что в Израиле была очень тяжелая вторая волна. Израиль – очень маленькая страна с очень высокой плотностью населения, там очень тяжело это переживалось, и поэтому я не сталкивался с активными антипрививочниками в еврейской общине", - сказал он.Видные религиозные деятели российского иудаизма, добавил Каннер, также призывали общину к вакцинации."Главный раввин Берл Лазар, главный раввин Шаевич (они, кстати, переболели, и один, и другой), главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт – они призвали всех прививаться", - отметил он.Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости в 19.00 мск.

https://ria.ru/20210623/kholokost-1738269463.html

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вакцинация россиян от covid-19, россия, юрий каннер, российский еврейский конгресс, москва