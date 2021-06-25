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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210625/evrei-1738660557.html
Глава РЕК заявил, что среди евреев России нет "антипрививочного раскола"
Глава РЕК заявил, что среди евреев России нет "антипрививочного раскола" - РИА Новости, 25.06.2021
Глава РЕК заявил, что среди евреев России нет "антипрививочного раскола"
В российской еврейской общине нет "раскола" по поводу прививок от коронавируса, заявил в интервью РИА Новости президент Российского еврейского конгресса (РЕК)... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T18:53
2021-06-25T18:53
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
россия
юрий каннер
российский еврейский конгресс
москва
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. В российской еврейской общине нет "раскола" по поводу прививок от коронавируса, заявил в интервью РИА Новости президент Российского еврейского конгресса (РЕК) Юрий Каннер."В еврейской общине в России такого раскола нет. &lt;...&gt; Российская еврейская община присутствует не только в российском, но и в израильском информационном пространстве: у многих родственники, друзья знают о том, что в Израиле была очень тяжелая вторая волна. Израиль – очень маленькая страна с очень высокой плотностью населения, там очень тяжело это переживалось, и поэтому я не сталкивался с активными антипрививочниками в еврейской общине", - сказал он.Видные религиозные деятели российского иудаизма, добавил Каннер, также призывали общину к вакцинации."Главный раввин Берл Лазар, главный раввин Шаевич (они, кстати, переболели, и один, и другой), главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт – они призвали всех прививаться", - отметил он.Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости в 19.00 мск.
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вакцинация россиян от covid-19, россия, юрий каннер, российский еврейский конгресс, москва
Глава РЕК заявил, что среди евреев России нет "антипрививочного раскола"
18:53 25.06.2021
 
© Фото : фото предоставлено пресс-службой РЕКПрезидент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер
Президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© Фото : фото предоставлено пресс-службой РЕК

Юрий Каннер заявил, что среди евреев России нет "антипрививочного раскола"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. В российской еврейской общине нет "раскола" по поводу прививок от коронавируса, заявил в интервью РИА Новости президент Российского еврейского конгресса (РЕК) Юрий Каннер.
"В еврейской общине в России такого раскола нет. <...> Российская еврейская община присутствует не только в российском, но и в израильском информационном пространстве: у многих родственники, друзья знают о том, что в Израиле была очень тяжелая вторая волна. Израиль – очень маленькая страна с очень высокой плотностью населения, там очень тяжело это переживалось, и поэтому я не сталкивался с активными антипрививочниками в еврейской общине", - сказал он.
Президент Благотворительного фонда Российский еврейский конгресс Юрий Каннер во время встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. 19 декабря 2018 - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
23 июня, 16:24Религия и мировоззрение
Еврейский конгресс возмущен словами актера Бероева о вакцинации
Видные религиозные деятели российского иудаизма, добавил Каннер, также призывали общину к вакцинации.
"Главный раввин Берл Лазар, главный раввин Шаевич (они, кстати, переболели, и один, и другой), главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт – они призвали всех прививаться", - отметил он.
Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости в 19.00 мск.
 
Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19РоссияЮрий КаннерРоссийский еврейский конгрессМосква
 
 
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