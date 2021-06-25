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В Генштабе Британии заявили о риске эскалации после инцидента с эсминцем
В Генштабе Британии заявили о риске эскалации после инцидента с эсминцем - РИА Новости, 25.06.2021
В Генштабе Британии заявили о риске эскалации после инцидента с эсминцем
Инцидент с эсминцем Defender в Черном море мог привести к "необоснованной эскалации", заявил начальник штаба обороны Великобритании Николас Картер, слова... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T17:31
2021-06-25T18:04
николас картер
су-24м
би-би-си
борис джонсон
инцидент с британским эсминцем у крыма
россия
черное море
великобритания
в мире
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ЛОНДОН, 25 июн — РИА Новости. Инцидент с эсминцем Defender в Черном море мог привести к "необоснованной эскалации", заявил начальник штаба обороны Великобритании Николас Картер, слова которого привела газета Telegraph. По его словам, просчеты в игре в "кошки — мышки" с Россией могут привести к "полномасштабной войне".В среду британский эсминец Defender пересек морскую границу России и вошел на три километра на ее территорию в районе крымского мыса Фиолент.По сообщению министерства обороны, пограничный катер открыл предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М в качестве предупреждения сбросил снаряды по курсу движения военного корабля.В свою очередь, в Лондоне заявили, что эсминец совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом. Там также опровергли сообщения о каких-либо выстрелах в сторону корабля. Однако это опровергается видеозаписью, опубликованной ФСБ.Telegraph со ссылкой на источники в британском Минобороны сообщило, что окончательное решение о проходе принял премьер-министр Борис Джонсон. Сам глава правительства назвал проход корабля "вполне уместным", напомнив, что Великобритания не признает переход Крыма к России.
https://ria.ru/20210624/esminets-1738391895.html
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николас картер, су-24м, би-би-си, борис джонсон, инцидент с британским эсминцем у крыма, россия, черное море, великобритания, в мире
В Генштабе Британии заявили о риске эскалации после инцидента с эсминцем
17:31 25.06.2021 (обновлено: 18:04 25.06.2021)
 
© Фото : Crown Copyright / LA(Phot) Chris MumbyЭсминец Defender Королевских ВМС Великобритании
Эсминец Defender Королевских ВМС Великобритании - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© Фото : Crown Copyright / LA(Phot) Chris Mumby

Начальник Генштаба Британии заявил, что инцидент с эсминцем мог создать риск эскалации

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ЛОНДОН, 25 июн — РИА Новости. Инцидент с эсминцем Defender в Черном море мог привести к "необоснованной эскалации", заявил начальник штаба обороны Великобритании Николас Картер, слова которого привела газета Telegraph.

"То, из-за чего я не сплю по ночам, — это (возможный. — Прим. ред.) просчет, к которому приводит необоснованная эскалация. Ситуация, которую мы наблюдали в Черном море в среду, — это один из тех случаев, которые могут его (просчет. — Прим. ред.) породить", — процитировало издание Картера.

По его словам, просчеты в игре в "кошки — мышки" с Россией могут привести к "полномасштабной войне".
В среду британский эсминец Defender пересек морскую границу России и вошел на три километра на ее территорию в районе крымского мыса Фиолент.
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По сообщению министерства обороны, пограничный катер открыл предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М в качестве предупреждения сбросил снаряды по курсу движения военного корабля.
В свою очередь, в Лондоне заявили, что эсминец совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом. Там также опровергли сообщения о каких-либо выстрелах в сторону корабля. Однако это опровергается видеозаписью, опубликованной ФСБ.
Telegraph со ссылкой на источники в британском Минобороны сообщило, что окончательное решение о проходе принял премьер-министр Борис Джонсон. Сам глава правительства назвал проход корабля "вполне уместным", напомнив, что Великобритания не признает переход Крыма к России.
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Николас КартерСу-24МБи-би-сиБорис ДжонсонИнцидент с британским эсминцем у КрымаРоссияЧерное мореВеликобританияВ мире
 
 
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