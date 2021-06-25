https://ria.ru/20210625/eskalatsiya-1738641268.html
В Генштабе Британии заявили о риске эскалации после инцидента с эсминцем
В Генштабе Британии заявили о риске эскалации после инцидента с эсминцем - РИА Новости, 25.06.2021
В Генштабе Британии заявили о риске эскалации после инцидента с эсминцем
Инцидент с эсминцем Defender в Черном море мог привести к "необоснованной эскалации", заявил начальник штаба обороны Великобритании Николас Картер, слова... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T17:31
2021-06-25T17:31
2021-06-25T18:04
николас картер
су-24м
би-би-си
борис джонсон
инцидент с британским эсминцем у крыма
россия
черное море
великобритания
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/18/1738406512_0:0:2722:1531_1920x0_80_0_0_f90a05b01c6db910728639f8fbc2e242.jpg
ЛОНДОН, 25 июн — РИА Новости. Инцидент с эсминцем Defender в Черном море мог привести к "необоснованной эскалации", заявил начальник штаба обороны Великобритании Николас Картер, слова которого привела газета Telegraph. По его словам, просчеты в игре в "кошки — мышки" с Россией могут привести к "полномасштабной войне".В среду британский эсминец Defender пересек морскую границу России и вошел на три километра на ее территорию в районе крымского мыса Фиолент.По сообщению министерства обороны, пограничный катер открыл предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М в качестве предупреждения сбросил снаряды по курсу движения военного корабля.В свою очередь, в Лондоне заявили, что эсминец совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом. Там также опровергли сообщения о каких-либо выстрелах в сторону корабля. Однако это опровергается видеозаписью, опубликованной ФСБ.Telegraph со ссылкой на источники в британском Минобороны сообщило, что окончательное решение о проходе принял премьер-министр Борис Джонсон. Сам глава правительства назвал проход корабля "вполне уместным", напомнив, что Великобритания не признает переход Крыма к России.
https://ria.ru/20210624/esminets-1738391895.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210625/esminets-1738557964.html
россия
черное море
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/18/1738406512_295:0:2559:1698_1920x0_80_0_0_4afd3703f450cd803e6c8a13783a4b9c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
николас картер, су-24м, би-би-си, борис джонсон, инцидент с британским эсминцем у крыма, россия, черное море, великобритания, в мире
В Генштабе Британии заявили о риске эскалации после инцидента с эсминцем
17:31 25.06.2021 (обновлено: 18:04 25.06.2021)
Начальник Генштаба Британии заявил, что инцидент с эсминцем мог создать риск эскалации