https://ria.ru/20210625/eskalatsiya-1738641268.html

В Генштабе Британии заявили о риске эскалации после инцидента с эсминцем

В Генштабе Британии заявили о риске эскалации после инцидента с эсминцем - РИА Новости, 25.06.2021

В Генштабе Британии заявили о риске эскалации после инцидента с эсминцем

Инцидент с эсминцем Defender в Черном море мог привести к "необоснованной эскалации", заявил начальник штаба обороны Великобритании Николас Картер, слова... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T17:31

2021-06-25T17:31

2021-06-25T18:04

николас картер

су-24м

би-би-си

борис джонсон

инцидент с британским эсминцем у крыма

россия

черное море

великобритания

в мире

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ЛОНДОН, 25 июн — РИА Новости. Инцидент с эсминцем Defender в Черном море мог привести к "необоснованной эскалации", заявил начальник штаба обороны Великобритании Николас Картер, слова которого привела газета Telegraph. По его словам, просчеты в игре в "кошки — мышки" с Россией могут привести к "полномасштабной войне".В среду британский эсминец Defender пересек морскую границу России и вошел на три километра на ее территорию в районе крымского мыса Фиолент.По сообщению министерства обороны, пограничный катер открыл предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М в качестве предупреждения сбросил снаряды по курсу движения военного корабля.В свою очередь, в Лондоне заявили, что эсминец совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом. Там также опровергли сообщения о каких-либо выстрелах в сторону корабля. Однако это опровергается видеозаписью, опубликованной ФСБ.Telegraph со ссылкой на источники в британском Минобороны сообщило, что окончательное решение о проходе принял премьер-министр Борис Джонсон. Сам глава правительства назвал проход корабля "вполне уместным", напомнив, что Великобритания не признает переход Крыма к России.

https://ria.ru/20210624/esminets-1738391895.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210625/esminets-1738557964.html

россия

черное море

великобритания

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николас картер, су-24м, би-би-си, борис джонсон, инцидент с британским эсминцем у крыма, россия, черное море, великобритания, в мире