https://ria.ru/20210625/es-1738526794.html

Лидеры ЕС обсудили поддержку гражданского общества в России

Лидеры ЕС обсудили поддержку гражданского общества в России - РИА Новости, 25.06.2021

Лидеры ЕС обсудили поддержку гражданского общества в России

Лидеры ЕС поручили Еврокомиссии и главе евродипломатии Жозепу Боррелю представить предложения по поддержке гражданского общества России, говорится в выводах по... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T04:14

2021-06-25T04:14

2021-06-25T04:14

россия

жозеп боррель

брюссель

еврокомиссия

москва

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 25 июн – РИА Новости. Лидеры ЕС поручили Еврокомиссии и главе евродипломатии Жозепу Боррелю представить предложения по поддержке гражданского общества России, говорится в выводах по итогам первого дня работы европейского саммита.В МИД РФ ранее заявили, что линия ЕС на сдерживание России усиливается, продолжается неприкрытое вмешательство во внутренние дела РФ. Там добавили, что "игры в одни ворота" не будет и на любые провокации, недружественные шаги последует реакция. При этом у Москвы сохраняется заинтересованность в сотрудничестве с Западом, но на справедливой основе.

https://ria.ru/20210625/sanktsii-1738525915.html

россия

брюссель

москва

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россия, жозеп боррель, брюссель, еврокомиссия, москва, в мире