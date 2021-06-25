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Лидеры ЕС обсудили поддержку гражданского общества в России
Лидеры ЕС обсудили поддержку гражданского общества в России - РИА Новости, 25.06.2021
Лидеры ЕС обсудили поддержку гражданского общества в России
Лидеры ЕС поручили Еврокомиссии и главе евродипломатии Жозепу Боррелю представить предложения по поддержке гражданского общества России, говорится в выводах по... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T04:14
2021-06-25T04:14
россия
жозеп боррель
брюссель
еврокомиссия
москва
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 25 июн – РИА Новости. Лидеры ЕС поручили Еврокомиссии и главе евродипломатии Жозепу Боррелю представить предложения по поддержке гражданского общества России, говорится в выводах по итогам первого дня работы европейского саммита.В МИД РФ ранее заявили, что линия ЕС на сдерживание России усиливается, продолжается неприкрытое вмешательство во внутренние дела РФ. Там добавили, что "игры в одни ворота" не будет и на любые провокации, недружественные шаги последует реакция. При этом у Москвы сохраняется заинтересованность в сотрудничестве с Западом, но на справедливой основе.
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россия, жозеп боррель, брюссель, еврокомиссия, москва, в мире
Лидеры ЕС обсудили поддержку гражданского общества в России
04:14 25.06.2021
 
© AP Photo / Francisco SecoФлаги Евросоюза у здания Европейской комиссии в Брюсселе
Флаги Евросоюза у здания Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© AP Photo / Francisco Seco

Лидеры ЕС поручили ЕК представить предложения по поддержке гражданского общества в России

Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 25 июн – РИА Новости. Лидеры ЕС поручили Еврокомиссии и главе евродипломатии Жозепу Боррелю представить предложения по поддержке гражданского общества России, говорится в выводах по итогам первого дня работы европейского саммита.
"Европейский союз осуждает ограничения основных свобод в России. Это подчеркивает необходимость контактов между людьми, а также продолжение поддержки ЕС российского гражданского общества, правозащитных организаций и независимых СМИ. В этой связи Европейский совет призывает Еврокомиссию и верховного представителя подготовить предложения", - указывается в документе.
В МИД РФ ранее заявили, что линия ЕС на сдерживание России усиливается, продолжается неприкрытое вмешательство во внутренние дела РФ. Там добавили, что "игры в одни ворота" не будет и на любые провокации, недружественные шаги последует реакция. При этом у Москвы сохраняется заинтересованность в сотрудничестве с Западом, но на справедливой основе.
Флаги Евросоюза в здании Совета Европы в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
03:51
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