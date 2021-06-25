Лидеры ЕС обсудили поддержку гражданского общества в России
© AP Photo / Francisco SecoФлаги Евросоюза у здания Европейской комиссии в Брюсселе
© AP Photo / Francisco Seco
Лидеры ЕС поручили ЕК представить предложения по поддержке гражданского общества в России
БРЮССЕЛЬ, 25 июн – РИА Новости. Лидеры ЕС поручили Еврокомиссии и главе евродипломатии Жозепу Боррелю представить предложения по поддержке гражданского общества России, говорится в выводах по итогам первого дня работы европейского саммита.
"Европейский союз осуждает ограничения основных свобод в России. Это подчеркивает необходимость контактов между людьми, а также продолжение поддержки ЕС российского гражданского общества, правозащитных организаций и независимых СМИ. В этой связи Европейский совет призывает Еврокомиссию и верховного представителя подготовить предложения", - указывается в документе.
В МИД РФ ранее заявили, что линия ЕС на сдерживание России усиливается, продолжается неприкрытое вмешательство во внутренние дела РФ. Там добавили, что "игры в одни ворота" не будет и на любые провокации, недружественные шаги последует реакция. При этом у Москвы сохраняется заинтересованность в сотрудничестве с Западом, но на справедливой основе.