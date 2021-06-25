https://ria.ru/20210625/donbass-1738624291.html
Эксперт оценил заявление Зеленского по Донбассу
Эксперт оценил заявление Зеленского по Донбассу - РИА Новости, 25.06.2021
Эксперт оценил заявление Зеленского по Донбассу
Своим заявлением о возможном проведении референдума по разрыву всех связей с Донбассом президент Украины Владимир Зеленский фактически говорит о том, что Киев... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T16:06
2021-06-25T16:06
2021-06-25T16:06
ситуация в днр и лнр
владимир жарихин
донбасс
владимир зеленский
в мире
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Своим заявлением о возможном проведении референдума по разрыву всех связей с Донбассом президент Украины Владимир Зеленский фактически говорит о том, что Киев отказывается от участия в минских соглашениях, считает заместитель руководителя Института стран СНГ Владимир Жарихин.В четверг Зеленский заявил, что если не сработает ни один из вариантов урегулирования в Донбассе, вопрос разрыва всех связей с регионом будет вынесен на референдум."Они хотят, чтобы у них была возможность отказаться от минских соглашений так, чтобы это не выглядело их инициативой. Возникает вопрос о территориальной целостности, потому что только треть областей Донбасса находится под контролем этих республик. Как с этим быть? Мне кажется, что Зеленский не очень понимает, как в нынешней ситуации себя вести, и произносит такие вещи, которые практически нереализуемы и не в интересах самой Украины", - сказал Жарихин РИА Новости."Я думаю, это можно интерпретировать как заявление практически о том, что они отказываются от участия в минских соглашениях, и это - может быть он не совсем это понимает - имеет далеко идущие последствия", - подчеркнул эксперт.
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ситуация в днр и лнр, владимир жарихин, донбасс, владимир зеленский, в мире
Эксперт оценил заявление Зеленского по Донбассу
Эксперт заявил, что заявление Зеленского по Донбассу говорит об отказе от Минских соглашений
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости.
Своим заявлением о возможном проведении референдума по разрыву всех связей с Донбассом президент Украины Владимир Зеленский
фактически говорит о том, что Киев отказывается от участия в минских соглашениях, считает заместитель руководителя Института стран СНГ Владимир Жарихин
.
В четверг Зеленский заявил, что если не сработает ни один из вариантов урегулирования в Донбассе, вопрос разрыва всех связей с регионом будет вынесен на референдум.
"Они хотят, чтобы у них была возможность отказаться от минских соглашений так, чтобы это не выглядело их инициативой. Возникает вопрос о территориальной целостности, потому что только треть областей Донбасса находится под контролем этих республик. Как с этим быть? Мне кажется, что Зеленский не очень понимает, как в нынешней ситуации себя вести, и произносит такие вещи, которые практически нереализуемы и не в интересах самой Украины", - сказал Жарихин РИА Новости.
"Я думаю, это можно интерпретировать как заявление практически о том, что они отказываются от участия в минских соглашениях, и это - может быть он не совсем это понимает - имеет далеко идущие последствия", - подчеркнул эксперт.