https://ria.ru/20210625/donbass-1738578178.html

В Кремле отреагировали на заявления Зеленского по Донбассу

В Кремле отреагировали на заявления Зеленского по Донбассу - РИА Новости, 25.06.2021

В Кремле отреагировали на заявления Зеленского по Донбассу

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о возможности референдума о разрыве Украиной связей с Донбассом трудно комментировать, поскольку де-факто они... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T12:42

2021-06-25T12:42

2021-06-25T12:42

россия

донбасс

владимир зеленский

дмитрий песков

украина

в мире

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Заявления президента Украины Владимира Зеленского о возможности референдума о разрыве Украиной связей с Донбассом трудно комментировать, поскольку де-факто они и так разорваны, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В четверг Зеленский заявил, что если не сработает ни один из вариантов урегулирования в Донбассе, вопрос разрыва всех связей с регионом будет вынесен на референдум."Трудно комментировать подобные заявления главы украинского государства. Пока мы можем констатировать, что, собственно, все связи де-факто и так разорваны. Эти регионы отторгнуты украинским государством. Если речь идет о формализации этого процесса, этой ситуации и придания ей характера де-юре, понятно, здесь можем только выразить сожаление. Если есть какие-то другие задумки, то, наверное, разъяснения последуют", - рассказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20210625/donbass-1738540356.html

россия

донбасс

украина

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россия, донбасс, владимир зеленский, дмитрий песков, украина, в мире