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В Кремле отреагировали на заявления Зеленского по Донбассу
В Кремле отреагировали на заявления Зеленского по Донбассу - РИА Новости, 25.06.2021
В Кремле отреагировали на заявления Зеленского по Донбассу
Заявления президента Украины Владимира Зеленского о возможности референдума о разрыве Украиной связей с Донбассом трудно комментировать, поскольку де-факто они... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T12:42
2021-06-25T12:42
россия
донбасс
владимир зеленский
дмитрий песков
украина
в мире
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Заявления президента Украины Владимира Зеленского о возможности референдума о разрыве Украиной связей с Донбассом трудно комментировать, поскольку де-факто они и так разорваны, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В четверг Зеленский заявил, что если не сработает ни один из вариантов урегулирования в Донбассе, вопрос разрыва всех связей с регионом будет вынесен на референдум."Трудно комментировать подобные заявления главы украинского государства. Пока мы можем констатировать, что, собственно, все связи де-факто и так разорваны. Эти регионы отторгнуты украинским государством. Если речь идет о формализации этого процесса, этой ситуации и придания ей характера де-юре, понятно, здесь можем только выразить сожаление. Если есть какие-то другие задумки, то, наверное, разъяснения последуют", - рассказал Песков журналистам.
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россия, донбасс, владимир зеленский, дмитрий песков, украина, в мире
В Кремле отреагировали на заявления Зеленского по Донбассу
12:42 25.06.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАрхитектурный ансамбль Московского Кремля
Архитектурный ансамбль Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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В Кремле оценили заявления Зеленского о возможности референдума о разрыве связей с Донбассом

Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Заявления президента Украины Владимира Зеленского о возможности референдума о разрыве Украиной связей с Донбассом трудно комментировать, поскольку де-факто они и так разорваны, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В четверг Зеленский заявил, что если не сработает ни один из вариантов урегулирования в Донбассе, вопрос разрыва всех связей с регионом будет вынесен на референдум.
"Трудно комментировать подобные заявления главы украинского государства. Пока мы можем констатировать, что, собственно, все связи де-факто и так разорваны. Эти регионы отторгнуты украинским государством. Если речь идет о формализации этого процесса, этой ситуации и придания ей характера де-юре, понятно, здесь можем только выразить сожаление. Если есть какие-то другие задумки, то, наверное, разъяснения последуют", - рассказал Песков журналистам.
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
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РоссияДонбассВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковУкраинаВ мире
 
 
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