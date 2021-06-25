https://ria.ru/20210625/donbass-1738578178.html
В Кремле отреагировали на заявления Зеленского по Донбассу
В Кремле отреагировали на заявления Зеленского по Донбассу - РИА Новости, 25.06.2021
В Кремле отреагировали на заявления Зеленского по Донбассу
Заявления президента Украины Владимира Зеленского о возможности референдума о разрыве Украиной связей с Донбассом трудно комментировать, поскольку де-факто они... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T12:42
2021-06-25T12:42
2021-06-25T12:42
россия
донбасс
владимир зеленский
дмитрий песков
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729544096_0:0:3049:1716_1920x0_80_0_0_a5e3eb2269785ae5c831343c7595cc18.jpg
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Заявления президента Украины Владимира Зеленского о возможности референдума о разрыве Украиной связей с Донбассом трудно комментировать, поскольку де-факто они и так разорваны, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В четверг Зеленский заявил, что если не сработает ни один из вариантов урегулирования в Донбассе, вопрос разрыва всех связей с регионом будет вынесен на референдум."Трудно комментировать подобные заявления главы украинского государства. Пока мы можем констатировать, что, собственно, все связи де-факто и так разорваны. Эти регионы отторгнуты украинским государством. Если речь идет о формализации этого процесса, этой ситуации и придания ей характера де-юре, понятно, здесь можем только выразить сожаление. Если есть какие-то другие задумки, то, наверное, разъяснения последуют", - рассказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20210625/donbass-1738540356.html
россия
донбасс
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729544096_179:0:2908:2047_1920x0_80_0_0_53df9b35fff105bde3e0b9124df6b3f5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донбасс, владимир зеленский, дмитрий песков, украина, в мире
В Кремле отреагировали на заявления Зеленского по Донбассу
В Кремле оценили заявления Зеленского о возможности референдума о разрыве связей с Донбассом