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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210625/churchill-1738381172.html
Пейзаж кисти Черчилля продали на торгах в США за 1,8 миллиона долларов
Пейзаж кисти Черчилля продали на торгах в США за 1,8 миллиона долларов - РИА Новости, 25.06.2021
Пейзаж кисти Черчилля продали на торгах в США за 1,8 миллиона долларов
Пейзаж под названием "Ров, Брекклс", написанный бывшим премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем, был продан на торгах в Нью-Йорке почти за 1,85... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T02:21
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эль греко
поль гоген
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новости культуры
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уинстон черчилль
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Пейзаж под названием "Ров, Брекклс", написанный бывшим премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем, был продан на торгах в Нью-Йорке почти за 1,85 миллиона долларов, сообщил аукционный дом Phillips.Картину, созданную масляными красками на холсте размером 76 на 63.3 сантиметра, Черчилль написал в 1921 году. На ней изображен ров в окружении деревьев близ английского городка. Экс-премьер Британии в течение четырех десятилетий хранил полотно у себя. Затем, в начале 1960-х годов подарил его своему другу, греческому предпринимателю Аристотелю Онассису в знак их тесной дружбы. Пейзаж долгое время висел в салоне яхты бизнесмена вместе с произведениями таких выдающихся живописцев, как Эль Греко, Поль Гоген, Камиль Писсарро и Ян Вермеер. После смерти Онассиса в 1975 году судно было продано, а картину, наряду с другими ценными вещами, отправили на хранение. Спустя время судьбой работы Уинстона Черчилля заинтересовались наследники предпринимателя. Уинстон Черчилль увлекся живописью в возрасте 40 лет, когда переживал кризис в политической карьере. В 1915 году его сняли с должности Первого лорда Адмиралтейства и отправили работать в провинцию. И хотя позже он смог подняться и стать премьер-министром Великобритании, о любимом хобби не забыл. В общей сложности Черчилль создал более 500 художественных работ, многие из которых получили международное признание.
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эль греко, поль гоген, великобритания, новости культуры, аукцион, нью-йорк (город), уинстон черчилль

Пейзаж кисти Черчилля продали на торгах в США за 1,8 миллиона долларов

02:21 25.06.2021
 
© Phillips Auctioneers, LLCКартина Уинстона Черчилля "Ров, Брекклс"
Картина Уинстона Черчилля Ров, Брекклс
© Phillips Auctioneers, LLC
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Пейзаж под названием "Ров, Брекклс", написанный бывшим премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем, был продан на торгах в Нью-Йорке почти за 1,85 миллиона долларов, сообщил аукционный дом Phillips.
Картину, созданную масляными красками на холсте размером 76 на 63.3 сантиметра, Черчилль написал в 1921 году. На ней изображен ров в окружении деревьев близ английского городка.
Экс-премьер Британии в течение четырех десятилетий хранил полотно у себя. Затем, в начале 1960-х годов подарил его своему другу, греческому предпринимателю Аристотелю Онассису в знак их тесной дружбы.
Пейзаж долгое время висел в салоне яхты бизнесмена вместе с произведениями таких выдающихся живописцев, как Эль Греко, Поль Гоген, Камиль Писсарро и Ян Вермеер.
После смерти Онассиса в 1975 году судно было продано, а картину, наряду с другими ценными вещами, отправили на хранение. Спустя время судьбой работы Уинстона Черчилля заинтересовались наследники предпринимателя.
Уинстон Черчилль увлекся живописью в возрасте 40 лет, когда переживал кризис в политической карьере. В 1915 году его сняли с должности Первого лорда Адмиралтейства и отправили работать в провинцию. И хотя позже он смог подняться и стать премьер-министром Великобритании, о любимом хобби не забыл.
В общей сложности Черчилль создал более 500 художественных работ, многие из которых получили международное признание.
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КультураЭль ГрекоПоль ГогенВеликобританияНовости культурыАукционНью-Йорк (город)Уинстон Черчилль
 
 
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