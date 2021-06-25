В Крыму предостерегли Британию от повторения инцидента с эсминцем
В Крыму предостерегли британских властей от повторения инцидента с эсминцем Defender
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости. Повторение британскими властями провокационной выходки с вторжением в территориальные воды РФ у берегов Крыма доведет экипажи их кораблей до цугундера, заявил РИА Новости руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.
"Повторение провокационной и противоправной выходки с участием британских кораблей у берегов Крыма доведет их до цугундера. Поэтому господину Джонсону хочется сказать только одно: Борис, ты не прав", - сказал Молохов.
По его словам, британским властям пора учиться на чужих ошибках и изучить плачевный опыт киевских властей, корабли которых несколько лет назад были задержаны при попытке осуществить несанкционированный проход через Керченский пролив.
В среду Минобороны РФ заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца.
Британское минобороны и канцелярия правительства утверждают, что эсминец не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах. Минобороны Британии настаивает, что корабль совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом. Также британское минобороны заявило, что Россия проводила в Черном море учебные стрельбы и заранее предупредила "морское сообщество" о своих действиях.
Однако журналист "Би-би-си", находившийся на борту британского судна, подтвердил, что корабль преднамеренно зашёл в российские территориальные воды. Позднее газета Telegraph со ссылкой источники в минобороны сообщила, что окончательное решение о проходе британского эсминца Defender в Черном море было оставлено за премьер-министром Соединенного Королевства Борисом Джонсоном. Сам Джонсон назвал проход корабля в этих водах "вполне уместным", напомнив, что Великобритания не признает переход Крыма к России.