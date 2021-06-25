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В Крыму предостерегли Британию от повторения инцидента с эсминцем
В Крыму предостерегли Британию от повторения инцидента с эсминцем - РИА Новости, 25.06.2021
В Крыму предостерегли Британию от повторения инцидента с эсминцем
Повторение британскими властями провокационной выходки с вторжением в территориальные воды РФ у берегов Крыма доведет экипажи их кораблей до цугундера, заявил... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T12:19
2021-06-25T12:19
инцидент с британским эсминцем у крыма
александр молохов
россия
су-24м
черное море
керченский пролив
борис джонсон
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости. Повторение британскими властями провокационной выходки с вторжением в территориальные воды РФ у берегов Крыма доведет экипажи их кораблей до цугундера, заявил РИА Новости руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов."Повторение провокационной и противоправной выходки с участием британских кораблей у берегов Крыма доведет их до цугундера. Поэтому господину Джонсону хочется сказать только одно: Борис, ты не прав", - сказал Молохов.По его словам, британским властям пора учиться на чужих ошибках и изучить плачевный опыт киевских властей, корабли которых несколько лет назад были задержаны при попытке осуществить несанкционированный проход через Керченский пролив.В среду Минобороны РФ заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца.Британское минобороны и канцелярия правительства утверждают, что эсминец не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах. Минобороны Британии настаивает, что корабль совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом. Также британское минобороны заявило, что Россия проводила в Черном море учебные стрельбы и заранее предупредила "морское сообщество" о своих действиях.Однако журналист "Би-би-си", находившийся на борту британского судна, подтвердил, что корабль преднамеренно зашёл в российские территориальные воды. Позднее газета Telegraph со ссылкой источники в минобороны сообщила, что окончательное решение о проходе британского эсминца Defender в Черном море было оставлено за премьер-министром Соединенного Королевства Борисом Джонсоном. Сам Джонсон назвал проход корабля в этих водах "вполне уместным", напомнив, что Великобритания не признает переход Крыма к России.
https://radiosputnik.ria.ru/20210624/zakharova-1738501072.html
https://ria.ru/20210624/video-1738368207.html
россия
черное море
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инцидент с британским эсминцем у крыма, александр молохов, россия, су-24м, черное море, керченский пролив, борис джонсон, в мире
В Крыму предостерегли Британию от повторения инцидента с эсминцем
12:19 25.06.2021
 
© Фото : Crown Copyright / LA(Phot) Chris MumbyЭсминец Defender Королевских ВМС Великобритании
Эсминец Defender Королевских ВМС Великобритании - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© Фото : Crown Copyright / LA(Phot) Chris Mumby

В Крыму предостерегли британских властей от повторения инцидента с эсминцем Defender

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости. Повторение британскими властями провокационной выходки с вторжением в территориальные воды РФ у берегов Крыма доведет экипажи их кораблей до цугундера, заявил РИА Новости руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.
"Повторение провокационной и противоправной выходки с участием британских кораблей у берегов Крыма доведет их до цугундера. Поэтому господину Джонсону хочется сказать только одно: Борис, ты не прав", - сказал Молохов.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
Вчера, 20:11В мире
Захарова заявила о "политическом компоненте" в инциденте с Defender
По его словам, британским властям пора учиться на чужих ошибках и изучить плачевный опыт киевских властей, корабли которых несколько лет назад были задержаны при попытке осуществить несанкционированный проход через Керченский пролив.
В среду Минобороны РФ заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца.
Российский самолет Су-24 пролетает рядом с эсминцем Defender Королевских ВМС Великобритании. Кадр из видео
Вчера, 09:52
Опубликовано видео с борта нарушившего границу России эсминца Defender
Британское минобороны и канцелярия правительства утверждают, что эсминец не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах. Минобороны Британии настаивает, что корабль совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом. Также британское минобороны заявило, что Россия проводила в Черном море учебные стрельбы и заранее предупредила "морское сообщество" о своих действиях.
Однако журналист "Би-би-си", находившийся на борту британского судна, подтвердил, что корабль преднамеренно зашёл в российские территориальные воды. Позднее газета Telegraph со ссылкой источники в минобороны сообщила, что окончательное решение о проходе британского эсминца Defender в Черном море было оставлено за премьер-министром Соединенного Королевства Борисом Джонсоном. Сам Джонсон назвал проход корабля в этих водах "вполне уместным", напомнив, что Великобритания не признает переход Крыма к России.
 
Инцидент с британским эсминцем у КрымаАлександр МолоховРоссияСу-24МЧерное мореКерченский проливБорис ДжонсонВ мире
 
 
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