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Московская биржа будет отклонять заявки на ОФЗ от клиентов из США
Московская биржа будет отклонять заявки на ОФЗ от клиентов из США - РИА Новости, 25.06.2021
Московская биржа будет отклонять заявки на ОФЗ от клиентов из США
Московская биржа с 28 июня при размещении облигаций федерального займа (ОФЗ) будет отклонять заявки от клиентов из США, говорится в сообщении торговой площадки. РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T17:12
2021-06-25T17:12
россия
облигации федерального займа (офз)
московская биржа
сша
экономика
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Московская биржа с 28 июня при размещении облигаций федерального займа (ОФЗ) будет отклонять заявки от клиентов из США, говорится в сообщении торговой площадки.С 28 июня при проведении размещений облигаций федерального займа министерства финансов РФ заявки, поданные за счет клиентов, при регистрации которых в качестве иностранного государства, в котором зарегистрирован данный клиент, были указаны Соединенные Штаты Америки, будут отклоняться, сообщила биржа.Санкции США, запрещающие американским финансовым учреждениям покупать новые российские рублевые гособлигации, вступили в силу с 14 июня. Новые ограничения, в частности, запрещают финансовым учреждениям США после 14 июня покупать российские гособлигации при первичном размещении. Однако они по-прежнему смогут покупать и продавать российские госбонды на вторичном рынке.Минфин РФ объявил, что после 14 июня будет размещать только новые выпуски ОФЗ, при этом доразмещение зарегистрированных ранее серий гособлигаций будет прекращено в целях минимизации рисков вынужденных продаж государственных ценных бумаг со стороны отдельных категорий иностранных инвесторов.Министерство утвердило три новых выпуска гособлигаций объемом по 500 миллиардов рублей: ОФЗ 26237 с погашением в марте 2029 года, ОФЗ 26239 с погашением в июле 2031 года и ОФЗ 26238 с погашением в мае 2041 года. Дата начала размещения облигаций - 16 июня, соответственно с этой даты они будут доступны для предложения на аукционах Минфина.Минфин РФ 16 и 23 июня на первых аукционах по размещению ОФЗ после вступивших в силу новых санкций США разместил гособлигаций более чем на 50 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20210614/sanktsii-1736902273.html
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россия, облигации федерального займа (офз), московская биржа, сша, экономика
Московская биржа будет отклонять заявки на ОФЗ от клиентов из США
17:12 25.06.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМосковская биржа
Московская биржа - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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Московская биржа с 28 июня при размещении ОФЗ будет отклонять заявки от клиентов из США

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Московская биржа с 28 июня при размещении облигаций федерального займа (ОФЗ) будет отклонять заявки от клиентов из США, говорится в сообщении торговой площадки.
С 28 июня при проведении размещений облигаций федерального займа министерства финансов РФ заявки, поданные за счет клиентов, при регистрации которых в качестве иностранного государства, в котором зарегистрирован данный клиент, были указаны Соединенные Штаты Америки, будут отклоняться, сообщила биржа.
Санкции США, запрещающие американским финансовым учреждениям покупать новые российские рублевые гособлигации, вступили в силу с 14 июня. Новые ограничения, в частности, запрещают финансовым учреждениям США после 14 июня покупать российские гособлигации при первичном размещении. Однако они по-прежнему смогут покупать и продавать российские госбонды на вторичном рынке.
Минфин РФ объявил, что после 14 июня будет размещать только новые выпуски ОФЗ, при этом доразмещение зарегистрированных ранее серий гособлигаций будет прекращено в целях минимизации рисков вынужденных продаж государственных ценных бумаг со стороны отдельных категорий иностранных инвесторов.
Министерство утвердило три новых выпуска гособлигаций объемом по 500 миллиардов рублей: ОФЗ 26237 с погашением в марте 2029 года, ОФЗ 26239 с погашением в июле 2031 года и ОФЗ 26238 с погашением в мае 2041 года. Дата начала размещения облигаций - 16 июня, соответственно с этой даты они будут доступны для предложения на аукционах Минфина.
Минфин РФ 16 и 23 июня на первых аукционах по размещению ОФЗ после вступивших в силу новых санкций США разместил гособлигаций более чем на 50 миллиардов рублей.
Денежные купюры. - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
14 июня, 00:13
Вступили в силу новые санкции США против госдолга России
 
Россияоблигации федерального займа (ОФЗ)Московская биржаСШАЭкономика
 
 
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