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Московская биржа будет отклонять заявки на ОФЗ от клиентов из США

Московская биржа будет отклонять заявки на ОФЗ от клиентов из США - РИА Новости, 25.06.2021

Московская биржа будет отклонять заявки на ОФЗ от клиентов из США

Московская биржа с 28 июня при размещении облигаций федерального займа (ОФЗ) будет отклонять заявки от клиентов из США, говорится в сообщении торговой площадки. РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T17:12

2021-06-25T17:12

2021-06-25T17:12

россия

облигации федерального займа (офз)

московская биржа

сша

экономика

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Московская биржа с 28 июня при размещении облигаций федерального займа (ОФЗ) будет отклонять заявки от клиентов из США, говорится в сообщении торговой площадки.С 28 июня при проведении размещений облигаций федерального займа министерства финансов РФ заявки, поданные за счет клиентов, при регистрации которых в качестве иностранного государства, в котором зарегистрирован данный клиент, были указаны Соединенные Штаты Америки, будут отклоняться, сообщила биржа.Санкции США, запрещающие американским финансовым учреждениям покупать новые российские рублевые гособлигации, вступили в силу с 14 июня. Новые ограничения, в частности, запрещают финансовым учреждениям США после 14 июня покупать российские гособлигации при первичном размещении. Однако они по-прежнему смогут покупать и продавать российские госбонды на вторичном рынке.Минфин РФ объявил, что после 14 июня будет размещать только новые выпуски ОФЗ, при этом доразмещение зарегистрированных ранее серий гособлигаций будет прекращено в целях минимизации рисков вынужденных продаж государственных ценных бумаг со стороны отдельных категорий иностранных инвесторов.Министерство утвердило три новых выпуска гособлигаций объемом по 500 миллиардов рублей: ОФЗ 26237 с погашением в марте 2029 года, ОФЗ 26239 с погашением в июле 2031 года и ОФЗ 26238 с погашением в мае 2041 года. Дата начала размещения облигаций - 16 июня, соответственно с этой даты они будут доступны для предложения на аукционах Минфина.Минфин РФ 16 и 23 июня на первых аукционах по размещению ОФЗ после вступивших в силу новых санкций США разместил гособлигаций более чем на 50 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20210614/sanktsii-1736902273.html

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россия, облигации федерального займа (офз), московская биржа, сша, экономика