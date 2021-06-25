https://ria.ru/20210625/bezopasnost-1738669154.html
Антонов сообщил о первых контактах с США по информационной безопасности
Антонов сообщил о первых контактах с США по информационной безопасности - РИА Новости, 25.06.2021
Антонов сообщил о первых контактах с США по информационной безопасности
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что между Россией и США прошли первые контакты по вопросам международной информационной безопасности. РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T19:24
2021-06-25T19:24
2021-06-25T20:43
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что между Россией и США прошли первые контакты по вопросам международной информационной безопасности."Еще одна проблема - это, конечно же, кибербезопасность. Мы обеспокоены ситуацией в этой области. Наш президент выдвинул большую программу восстановления контактов, программа сотрудничества с США в области международной информационной безопасности. Первые контакты уже прошли в этом плане. Но, думаю, что потребуется время, чтобы получить какие-то серьезные результаты", - сказал посол в эфире телеканала "Россия 24".Кроме того, Анатолий Антонов заявил, что обсудил на встрече в госдепартаменте возможность проведения встречи РФ-США по стратегической стабильности уже в июле.По его словам, делегацию России на предстоящих консультациях будет возглавлять заместитель министра иностранных дел."У американцев в этом плане есть вопросы, потому что заместитель министра, если переводить эту должность на русский язык, кто отвечает за стратегическую безопасность, контроль над вооружениями и нераспространение, еще не назначен. Поэтому на первом раунде, видимо, американскую делегацию будет возглавлять высокопоставленный сотрудник. На каком уровне - американцы пока не определились. Мы исходим из того, что наши делегации будут межведомственными, с участием представителей МИД, министерств обороны и других соответствующих структур", - добавил российский посол.Также Анатолий Антонов отметил, что России и США необходимо восстанавливать контакты на различных уровнях, в том числе по линии разведок и в формате встреч глав МИД и минобороны "2+2", заявил посол России в США Анатолий Антонов."Давайте восстановим контакты между разведывательными службами, давайте возобновим контакты между ФСБ и ФБР. Но сегодня, на мой взгляд, и главное - для меня, и на что я нацеливаю своих коллег, - это возобновление механизмов диалога, контактов на различных уровнях. Я был бы счастлив, если бы мы в ближайшее время провели такое мероприятие, как известный вам формат "2+2" - министров иностранных дел и министров обороны. Мне бы очень хотелось, чтобы наши военные смотрели друг на друга не через прицелы винтовок, а чтобы сесть за стол и говорить о том, как стабилизировать ситуацию", - сказал Антонов в эфире телеканала "Россия 24".
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россия, анатолий антонов, сша, в мире
Антонов сообщил о первых контактах с США по информационной безопасности
19:24 25.06.2021 (обновлено: 20:43 25.06.2021)
Посол России Антонов сообщил о первых контактах с США по вопросам информационной безопасности
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости.
Посол России в США Анатолий Антонов
заявил, что между Россией и США прошли первые контакты по вопросам международной информационной безопасности.
"Еще одна проблема - это, конечно же, кибербезопасность. Мы обеспокоены ситуацией в этой области. Наш президент выдвинул большую программу восстановления контактов, программа сотрудничества с США в области международной информационной безопасности. Первые контакты уже прошли в этом плане. Но, думаю, что потребуется время, чтобы получить какие-то серьезные результаты", - сказал посол в эфире телеканала "Россия 24
".
Кроме того, Анатолий Антонов заявил, что обсудил на встрече в госдепартаменте возможность проведения встречи РФ-США по стратегической стабильности уже в июле.
"Мне уже удалось переговорить в госдепартаменте о целесообразности проведения уже в июле консультаций между делегациями двух наших стран. Надо выработать уравнение безопасности, которое представляет собой комплекс проблем, решение которых обеспечит безопасность нашего государства и, разумеется, США. Но все разговоры должны проходить на равноправной основе", - сказал посол в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, делегацию России на предстоящих консультациях будет возглавлять заместитель министра иностранных дел.
"У американцев в этом плане есть вопросы, потому что заместитель министра, если переводить эту должность на русский язык, кто отвечает за стратегическую безопасность, контроль над вооружениями и нераспространение, еще не назначен. Поэтому на первом раунде, видимо, американскую делегацию будет возглавлять высокопоставленный сотрудник. На каком уровне - американцы пока не определились. Мы исходим из того, что наши делегации будут межведомственными, с участием представителей МИД, министерств обороны и других соответствующих структур", - добавил российский посол.
Также Анатолий Антонов отметил, что России и США необходимо восстанавливать контакты на различных уровнях, в том числе по линии разведок и в формате встреч глав МИД и минобороны "2+2", заявил посол России в США Анатолий Антонов.
"Давайте восстановим контакты между разведывательными службами, давайте возобновим контакты между ФСБ и ФБР. Но сегодня, на мой взгляд, и главное - для меня, и на что я нацеливаю своих коллег, - это возобновление механизмов диалога, контактов на различных уровнях. Я был бы счастлив, если бы мы в ближайшее время провели такое мероприятие, как известный вам формат "2+2" - министров иностранных дел и министров обороны. Мне бы очень хотелось, чтобы наши военные смотрели друг на друга не через прицелы винтовок, а чтобы сесть за стол и говорить о том, как стабилизировать ситуацию", - сказал Антонов в эфире телеканала "Россия 24".