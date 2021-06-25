https://ria.ru/20210625/bezopasnost-1738669154.html

Антонов сообщил о первых контактах с США по информационной безопасности

Антонов сообщил о первых контактах с США по информационной безопасности - РИА Новости, 25.06.2021

Антонов сообщил о первых контактах с США по информационной безопасности

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что между Россией и США прошли первые контакты по вопросам международной информационной безопасности. РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T19:24

2021-06-25T19:24

2021-06-25T20:43

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что между Россией и США прошли первые контакты по вопросам международной информационной безопасности."Еще одна проблема - это, конечно же, кибербезопасность. Мы обеспокоены ситуацией в этой области. Наш президент выдвинул большую программу восстановления контактов, программа сотрудничества с США в области международной информационной безопасности. Первые контакты уже прошли в этом плане. Но, думаю, что потребуется время, чтобы получить какие-то серьезные результаты", - сказал посол в эфире телеканала "Россия 24".Кроме того, Анатолий Антонов заявил, что обсудил на встрече в госдепартаменте возможность проведения встречи РФ-США по стратегической стабильности уже в июле.По его словам, делегацию России на предстоящих консультациях будет возглавлять заместитель министра иностранных дел."У американцев в этом плане есть вопросы, потому что заместитель министра, если переводить эту должность на русский язык, кто отвечает за стратегическую безопасность, контроль над вооружениями и нераспространение, еще не назначен. Поэтому на первом раунде, видимо, американскую делегацию будет возглавлять высокопоставленный сотрудник. На каком уровне - американцы пока не определились. Мы исходим из того, что наши делегации будут межведомственными, с участием представителей МИД, министерств обороны и других соответствующих структур", - добавил российский посол.Также Анатолий Антонов отметил, что России и США необходимо восстанавливать контакты на различных уровнях, в том числе по линии разведок и в формате встреч глав МИД и минобороны "2+2", заявил посол России в США Анатолий Антонов."Давайте восстановим контакты между разведывательными службами, давайте возобновим контакты между ФСБ и ФБР. Но сегодня, на мой взгляд, и главное - для меня, и на что я нацеливаю своих коллег, - это возобновление механизмов диалога, контактов на различных уровнях. Я был бы счастлив, если бы мы в ближайшее время провели такое мероприятие, как известный вам формат "2+2" - министров иностранных дел и министров обороны. Мне бы очень хотелось, чтобы наши военные смотрели друг на друга не через прицелы винтовок, а чтобы сесть за стол и говорить о том, как стабилизировать ситуацию", - сказал Антонов в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20210623/ssha-1738338720.html

https://ria.ru/20210623/stabilnost-1738182065.html

https://ria.ru/20210619/diplomatiya-1737620232.html

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россия, анатолий антонов, сша, в мире