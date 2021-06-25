https://ria.ru/20210625/belukhi-1738538756.html

Застрявшие в бухте на Чукотке белухи нашли путь к открытой воде

Застрявшие в бухте на Чукотке белухи нашли путь к открытой воде - РИА Новости, 25.06.2021

Застрявшие в бухте на Чукотке белухи нашли путь к открытой воде

Белухи, застрявшие во льдах в бухте на Чукотке, нашли путь к открытой воде и могут спокойно уйти в море, сообщила РИА Новости пресс-секретарь нацпарка... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T09:16

2021-06-25T09:16

2021-06-25T15:05

хорошие новости

берингово море

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ВЛАДИВОСТОК, 25 июн — РИА Новости. Белухи, застрявшие во льдах в бухте на Чукотке, нашли путь к открытой воде и могут спокойно уйти в море, сообщила РИА Новости пресс-секретарь нацпарка "Берингия" Влада Вальченко.В ледовом плену в бухте Пенкигнгэй оказались около 50 белух, они держатся в трех небольших полыньях. Инспекторы нацпарка регулярно выезжали на место и подкармливали животных свежей рыбой. Накануне там сообщили, что инспектор заметил группу из 13 белух в лагуне у села Янракыннот со стороны бухты Пенкигнгей, на следующий день он насчитал еще семь животных. Ученые отмечали, что свободная ото льда лагуна — самый большой участок открытой воды на пути из бухты Пенкигнгей к открытому морю, там белухи подкрепляют силы перед выходом из льдов."Путь (к открытой воде. — Прим. ред.) открыт, они его нашли и потихоньку уходят. Пока сложно сказать, сколько из них ушло, они могут под водой проходить. Открытое море уже рядом с лагуной, за последние дни кромка льда приблизилась к этому месту. Теперь они уже спокойно могут уйти в море, минуя лагуну. Просто в лагуне много рыбы, и некоторые зашли туда покормиться. Возможно, другие ушли напрямую, это уже невозможно отследить. Расстояние от того места, где они были, и до лагуны и до открытого моря уже теперь одинаковое", — сказала собеседница агентства.По ее словам, сегодня инспектор не наблюдал за белухами из-за плохой видимости и тумана. Должно проясниться к воскресенью, и он пойдет на наблюдения.Ранее научный сотрудник национального парка "Берингия" и Института биологических проблем Севера ДВО РАН Анатолий Кочнев сообщил РИА Новости, что организовывать специальную операцию по спасению не нужно, так как вмешательством можно навредить экосистеме района, у животных есть все шансы выжить, дождавшись разрушения льдов. Власти региона сообщили, что создали рабочую группу для контроля ситуации, ледокол применять не планируется.В декабре 2011 года около 100 белух оказались в ледовой ловушке в 15 километрах южнее села в Сенявинском проливе Берингова моря. До открытой воды было 25 километров. Тогда признали нецелесообразным участие спасательных судов или ледоколов для освобождения белух. Через две недели наблюдатели сообщили, что насчитали всего 12 белух: четыре из пяти полыней закрылись. Предыдущий аналогичный случай произошел в 1984 году, в том же районе в ледовый плен попало несколько тысяч белух. Тогда им на помощь пришел ледокол, но большинство животных все же погибло — они не пошли по каналу за судном к открытой воде.

https://ria.ru/20210622/belukhi-1738110773.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210521/belukha-1733247472.html

берингово море

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берингово море