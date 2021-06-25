Путь к свободе: белухи выбрались из ледяного плена

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Белухи выходят группами из бухты Пенкегней в лагуну у села Янракыннот. Их заметили инспекторы национального парка "Берингия". Они сообщили о том, что заметили в лагуне около 13 белух. По разным данным, весной в ледовый плен попали от 20 до 50 особей.