https://ria.ru/20210625/bayden-1738618886.html
Байдена раскритиковали за слова о латиноамериканцах, боящихся прививки
Байдена раскритиковали за слова о латиноамериканцах, боящихся прививки - РИА Новости, 25.06.2021
Байдена раскритиковали за слова о латиноамериканцах, боящихся прививки
Президента США Джо Байдена раскритиковали в соцсетях за слова о том, что латиноамериканцы не прививаются от коронавируса, опасаясь депортации. РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T15:37
2021-06-25T15:37
2021-06-25T15:37
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
джо байден
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737308647_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b7ad281e2fa6dd9886102581a6ca0868.jpg
ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Президента США Джо Байдена раскритиковали в соцсетях за слова о том, что латиноамериканцы не прививаются от коронавируса, опасаясь депортации.В ходе выступления в штате Северная Каролина Байден заявил, что "крайне сложно убедить латиноамериканцев пройти вакцинацию", потому что "они боятся, что их вакцинируют, а затем депортируют".Это заявление президента вызвало противоречивые эмоции у пользователей соцсетей. "Согласно извращенному восприятию мира Байдена, все латиноамериканцы - нелегальные мигранты", - отметил один из пользователей Twitter."Я американский гражданин и собирался привиться, но Байден напомнил мне, что, поскольку я латиноамериканец, меня могут депортировать", - пошутил другой пользователь.
https://ria.ru/20210625/zabyvchivost-1738547285.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737308647_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c1d02ed2344b17c55a8bc9618edc7f75.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, джо байден, сша, в мире
Байдена раскритиковали за слова о латиноамериканцах, боящихся прививки
Президента США раскритиковали за слова, что латиноамериканцы боятся прививки из-за депортации