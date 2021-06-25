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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210625/bayden-1738618886.html
Байдена раскритиковали за слова о латиноамериканцах, боящихся прививки
Байдена раскритиковали за слова о латиноамериканцах, боящихся прививки - РИА Новости, 25.06.2021
Байдена раскритиковали за слова о латиноамериканцах, боящихся прививки
Президента США Джо Байдена раскритиковали в соцсетях за слова о том, что латиноамериканцы не прививаются от коронавируса, опасаясь депортации. РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T15:37
2021-06-25T15:37
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
джо байден
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Президента США Джо Байдена раскритиковали в соцсетях за слова о том, что латиноамериканцы не прививаются от коронавируса, опасаясь депортации.В ходе выступления в штате Северная Каролина Байден заявил, что "крайне сложно убедить латиноамериканцев пройти вакцинацию", потому что "они боятся, что их вакцинируют, а затем депортируют".Это заявление президента вызвало противоречивые эмоции у пользователей соцсетей. "Согласно извращенному восприятию мира Байдена, все латиноамериканцы - нелегальные мигранты", - отметил один из пользователей Twitter."Я американский гражданин и собирался привиться, но Байден напомнил мне, что, поскольку я латиноамериканец, меня могут депортировать", - пошутил другой пользователь.
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коронавирус covid-19, джо байден, сша, в мире
Байдена раскритиковали за слова о латиноамериканцах, боящихся прививки
15:37 25.06.2021
 
© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Женеве
Президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Женеве - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© AP Photo / Patrick Semansky

Президента США раскритиковали за слова, что латиноамериканцы боятся прививки из-за депортации

Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Президента США Джо Байдена раскритиковали в соцсетях за слова о том, что латиноамериканцы не прививаются от коронавируса, опасаясь депортации.
В ходе выступления в штате Северная Каролина Байден заявил, что "крайне сложно убедить латиноамериканцев пройти вакцинацию", потому что "они боятся, что их вакцинируют, а затем депортируют".
Это заявление президента вызвало противоречивые эмоции у пользователей соцсетей. "Согласно извращенному восприятию мира Байдена, все латиноамериканцы - нелегальные мигранты", - отметил один из пользователей Twitter.
"Я американский гражданин и собирался привиться, но Байден напомнил мне, что, поскольку я латиноамериканец, меня могут депортировать", - пошутил другой пользователь.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
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Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Джо БайденСШАВ мире
 
 
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