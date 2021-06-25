https://ria.ru/20210625/bayden-1738618886.html

Байдена раскритиковали за слова о латиноамериканцах, боящихся прививки

Байдена раскритиковали за слова о латиноамериканцах, боящихся прививки - РИА Новости, 25.06.2021

Байдена раскритиковали за слова о латиноамериканцах, боящихся прививки

Президента США Джо Байдена раскритиковали в соцсетях за слова о том, что латиноамериканцы не прививаются от коронавируса, опасаясь депортации. РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T15:37

2021-06-25T15:37

2021-06-25T15:37

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

джо байден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Президента США Джо Байдена раскритиковали в соцсетях за слова о том, что латиноамериканцы не прививаются от коронавируса, опасаясь депортации.В ходе выступления в штате Северная Каролина Байден заявил, что "крайне сложно убедить латиноамериканцев пройти вакцинацию", потому что "они боятся, что их вакцинируют, а затем депортируют".Это заявление президента вызвало противоречивые эмоции у пользователей соцсетей. "Согласно извращенному восприятию мира Байдена, все латиноамериканцы - нелегальные мигранты", - отметил один из пользователей Twitter."Я американский гражданин и собирался привиться, но Байден напомнил мне, что, поскольку я латиноамериканец, меня могут депортировать", - пошутил другой пользователь.

https://ria.ru/20210625/zabyvchivost-1738547285.html

сша

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коронавирус covid-19, джо байден, сша, в мире