https://ria.ru/20210625/batumi-1738585485.html

Британский эсминец Defender вошел в порт Батуми

Британский эсминец Defender вошел в порт Батуми - РИА Новости, 25.06.2021

Британский эсминец Defender вошел в порт Батуми

Один из самых мощных военных эсминцев Великобритании HMS Defender прибыл в порт грузинского Батуми, сообщает британское посольство. РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T13:16

2021-06-25T13:16

2021-06-25T13:16

инцидент с британским эсминцем у крыма

россия

вмс великобритании

су-24м

би-би-си

черное море

борис джонсон

великобритания

батуми

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ТБИЛИСИ, 25 июн - РИА Новости. Один из самых мощных военных эсминцев Великобритании HMS Defender прибыл в порт грузинского Батуми, сообщает британское посольство."Мы рады принять в Батуми один из самых мощных эсминцев ВМС Великобритании HMS Defender. Соединенное Королевство продолжает работать с партнерами и союзниками для обеспечения безопасности в Черноморском регионе", - сказано в заявлении, которое опубликовано на официальной странице в Facebook.В среду Минобороны РФ заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца. Британское минобороны и канцелярия правительства утверждают, что эсминец не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах.Минобороны Британии настаивает, что корабль совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом. Также британское минобороны заявило, что Россия проводила в Черном море учебные стрельбы и заранее предупредила "морское сообщество" о своих действиях. Однако журналист "Би-би-си", находившийся на борту британского судна, подтвердил, что корабль преднамеренно зашел в российские территориальные воды. Позднее газета Telegraph со ссылкой источники в минобороны сообщила, что окончательное решение о проходе британского эсминца Defender в Черном море было оставлено за премьер-министром Соединенного Королевства Борисом Джонсоном. Сам Джонсон назвал проход корабля в этих водах "вполне уместным", напомнив, что Великобритания не признает переход Крыма к России.

https://ria.ru/20210625/esminets-1738532440.html

россия

черное море

великобритания

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украина

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инцидент с британским эсминцем у крыма, россия, вмс великобритании, су-24м, би-би-си, черное море, борис джонсон, великобритания, батуми, грузия, украина, в мире