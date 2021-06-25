https://ria.ru/20210625/bank-1738538462.html
ЦБ отозвал лицензию у "Актив банка"
ЦБ отозвал лицензию у "Актив банка" - РИА Новости, 25.06.2021
ЦБ отозвал лицензию у "Актив банка"
ЦБ РФ с 25 июня отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО "Актив Банк" (город Саранск), говорится в сообщении регулятора. РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T09:15
2021-06-25T09:15
2021-06-25T09:15
россия
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. ЦБ РФ с 25 июня отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО "Актив Банк" (город Саранск), говорится в сообщении регулятора.Страховые выплаты вкладчикам саранского "Актив Банка" начнутся не позднее 9 июля, сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ).ЦБ также аннулировал лицензию на осуществление "Актив Банком" профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.Банк России поясняет, что принял такое решение, руководствуясь тем, что "Актив Банк" занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности, а также завышал стоимость имущества в целях искусственного улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения.Кроме того, он нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ, в связи с чем регулятор в течение года неоднократно применял к нему меры, в том числе вводил ограничения на осуществление отдельных видов операций.Регулятор указывает, что банк допускал неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кроме того, утверждает Центробанк, значительную часть кредитного портфеля "Актив Банка" составляли проблемные ссуды. А в условиях низкого качества кредитного портфеля кредитная организация совершала операции, направленные на искусственное поддержание величины капитала для обеспечения формального соблюдения пруденциальных норм деятельности.Как отмечает АСВ, по данным отчетности банка на 1 июня, страховая ответственность агентства предварительно оценивается в размере 6,5 миллиарда рублей.По величине активов, согласно рейтингу Банка России, "Актив Банк" на 1 июня занимал 192-е место в банковской системе РФ.
https://ria.ru/20210612/stavka-1736713721.html
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россия, центральный банк рф (цб рф), экономика
ЦБ отозвал лицензию у "Актив банка"
ЦБ отозвал лицензию у "Актив банка"
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. ЦБ
РФ с 25 июня отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО "Актив Банк" (город Саранск
), говорится в сообщении регулятора.
Страховые выплаты вкладчикам саранского "Актив Банка" начнутся не позднее 9 июля, сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ).
"Агентство начнет выплаты не позднее 9 июля 2021 года", - говорится в сообщении.
ЦБ также аннулировал лицензию на осуществление "Актив Банком" профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
Банк России поясняет, что принял такое решение, руководствуясь тем, что "Актив Банк" занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности, а также завышал стоимость имущества в целях искусственного улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения.
Кроме того, он нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ, в связи с чем регулятор в течение года неоднократно применял к нему меры, в том числе вводил ограничения на осуществление отдельных видов операций.
Регулятор указывает, что банк допускал неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кроме того, утверждает Центробанк, значительную часть кредитного портфеля "Актив Банка" составляли проблемные ссуды. А в условиях низкого качества кредитного портфеля кредитная организация совершала операции, направленные на искусственное поддержание величины капитала для обеспечения формального соблюдения пруденциальных норм деятельности.
Как отмечает АСВ, по данным отчетности банка на 1 июня, страховая ответственность агентства предварительно оценивается в размере 6,5 миллиарда рублей.
По величине активов, согласно рейтингу Банка России
, "Актив Банк" на 1 июня занимал 192-е место в банковской системе РФ.