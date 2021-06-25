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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210625/avtokefaliya-1738596986.html
В Белорусской церкви прокомментировали идею об автокефалии
В Белорусской церкви прокомментировали идею об автокефалии - РИА Новости, 25.06.2021
В Белорусской церкви прокомментировали идею об автокефалии
Идею автокефалии в Белорусской православной церкви не поддерживают, считают ее разрушительной для общества, и уверены, что она не принесет "никаких... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T14:06
2021-06-25T14:06
религия и мировоззрение
наталья кочанова
россия
московский патриархат
белорусская православная церковь
александр лукашенко
минск
белоруссия
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МИНСК, 25 июн – РИА Новости. Идею автокефалии в Белорусской православной церкви не поддерживают, считают ее разрушительной для общества, и уверены, что она не принесет "никаких положительных плодов", заявил РИА Новости в пятницу председатель синодального информационного отдела БПЦ Игорь Васько.Ранее в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о стремлении противников белорусского государства объявить автокефалию БПЦ. По словам президента, уже наблюдаются конкретные действия в этом направлении. В частности, как указал Лукашенко, "письма пошли в Константинополь, к нашему патриарху". Лукашенко отметил, что поручил спикеру верхней палаты парламента Наталье Кочановой "осуществлять между государством, руководством страны и владыкой контакт", чтобы в Минске "не проспали этот момент"."У нас, в Белорусской православной церкви Московского патриархата, эта идея не принимается. Ни на уровне простых верующих, ни на уровне церковнослужителей, потому что мы однозначно считаем, что идея автокефалии разрушительна и для общества, и для церкви, то есть она не принесет никаких положительных плодов. Это ни с церковной точки зрения, ни с социальной, ни с политической не нужно", - заявил Васько.В качестве примера он привел Украину, где идея автокефалии сначала "поддерживалась на уровне каких-то политических партий, потом стала поддерживаться на уровне главы государства", однако кроме разделения в украинском обществе ничего не принесла."Церковь должна объединять, это ее функция, одна из самых главных. И она должна объединять не только людей внутри какого-то государства, но… и верующих Беларуси, России, Украины, и вносить этот раскол… У нас и так достаточно моментов, которые не дают нам быть едиными в каких-то вопросах", - заметил собеседник агентства.Он также сообщил, что ранее видел в интернете документы, в которых допускалась возможность предоставления автокефалии БПЦ. По словам Васько, такую возможность рассматривают "определенные круги", но в целом в белорусском обществе идея непопулярна. Руководитель синодального отдела напомнил, что летом 2020 года, еще до выборов президента, в республике были обнародованы программы, которые предлагала оппозиция. "Там были меры, которые касались социально-экономического, политического блока, и, в том числе, там был блок, который касался религиозных вопросов", - уточнил он.На вопрос о письмах в Константинополь Васько ответил, что не располагает какой-либо информацией на этот счет. "Мы не можем сказать, что этих писем нет, но информации достоверной у меня нет, кто эти письма написал", - добавил он.
https://ria.ru/20210625/avtokefaliya-1738569427.html
https://ria.ru/20200827/avtokefaliya-1576345396.html
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наталья кочанова, россия, московский патриархат, белорусская православная церковь, александр лукашенко, минск, белоруссия

В Белорусской церкви прокомментировали идею об автокефалии

14:06 25.06.2021
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкМинский храм-памятника во имя Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших (Всехсвятская церковь). 14 октября 2018
Минский храм-памятника во имя Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших (Всехсвятская церковь). 14 октября 2018 - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 25 июн – РИА Новости. Идею автокефалии в Белорусской православной церкви не поддерживают, считают ее разрушительной для общества, и уверены, что она не принесет "никаких положительных плодов", заявил РИА Новости в пятницу председатель синодального информационного отдела БПЦ Игорь Васько.
Ранее в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о стремлении противников белорусского государства объявить автокефалию БПЦ. По словам президента, уже наблюдаются конкретные действия в этом направлении. В частности, как указал Лукашенко, "письма пошли в Константинополь, к нашему патриарху". Лукашенко отметил, что поручил спикеру верхней палаты парламента Наталье Кочановой "осуществлять между государством, руководством страны и владыкой контакт", чтобы в Минске "не проспали этот момент".
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"У нас, в Белорусской православной церкви Московского патриархата, эта идея не принимается. Ни на уровне простых верующих, ни на уровне церковнослужителей, потому что мы однозначно считаем, что идея автокефалии разрушительна и для общества, и для церкви, то есть она не принесет никаких положительных плодов. Это ни с церковной точки зрения, ни с социальной, ни с политической не нужно", - заявил Васько.
В качестве примера он привел Украину, где идея автокефалии сначала "поддерживалась на уровне каких-то политических партий, потом стала поддерживаться на уровне главы государства", однако кроме разделения в украинском обществе ничего не принесла.
"Церковь должна объединять, это ее функция, одна из самых главных. И она должна объединять не только людей внутри какого-то государства, но… и верующих Беларуси, России, Украины, и вносить этот раскол… У нас и так достаточно моментов, которые не дают нам быть едиными в каких-то вопросах", - заметил собеседник агентства.
Он также сообщил, что ранее видел в интернете документы, в которых допускалась возможность предоставления автокефалии БПЦ. По словам Васько, такую возможность рассматривают "определенные круги", но в целом в белорусском обществе идея непопулярна. Руководитель синодального отдела напомнил, что летом 2020 года, еще до выборов президента, в республике были обнародованы программы, которые предлагала оппозиция. "Там были меры, которые касались социально-экономического, политического блока, и, в том числе, там был блок, который касался религиозных вопросов", - уточнил он.
На вопрос о письмах в Константинополь Васько ответил, что не располагает какой-либо информацией на этот счет. "Мы не можем сказать, что этих писем нет, но информации достоверной у меня нет, кто эти письма написал", - добавил он.
Минский храм-памятника во имя Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших (Всехсвятская церковь). 14 октября 2018 - РИА Новости, 1920, 27.08.2020
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Религия и мировоззрениеНаталья КочановаРоссияМосковский ПатриархатБелорусская православная церковьАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссия
 
 
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