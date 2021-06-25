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МИД: СМИ не должны допускать политизации и искажения арктической тематики
МИД: СМИ не должны допускать политизации и искажения арктической тематики - РИА Новости, 25.06.2021
МИД: СМИ не должны допускать политизации и искажения арктической тематики
Важно не допускать политизации и искажения в освещении арктической тематики, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на форуме "Председательство РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T19:05
2021-06-25T19:05
россия
мария захарова
арктический совет
финляндия
норвегия
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Важно не допускать политизации и искажения в освещении арктической тематики, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на форуме "Председательство России в Арктическом совете – экологическая повестка для России и мира".Захарова также отметила актуальность проблемы дезинформации, о которой много говорится в последнее время. "И к сожалению, придется говорить снова и снова, пока различные медиа-источники будут допускать и порой намеренно продвигать заведомо ложные и неточные публикации. В ряде случаев подобные материалы сложно расценивать иначе как акты целенаправленной медийной агрессии. Само по себе это не новое явление, но сегодня мы становимся свидетелями того, как на порядок выросла скорость распространения сфабрикованных публикаций и показатели охвата аудитории", - указала она.Арктический совет, учрежденный в 1996 году, является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В совет входят Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Ротация стран-председателей происходит каждые два года. Председательство России в совете началось 20 мая и продлится до 2023 года.
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россия, мария захарова, арктический совет, финляндия, норвегия

МИД: СМИ не должны допускать политизации и искажения арктической тематики

19:05 25.06.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Важно не допускать политизации и искажения в освещении арктической тематики, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на форуме "Председательство России в Арктическом совете – экологическая повестка для России и мира".
"В чем состоит, на наш взгляд, ключевая задача: не допустить политизации, искажения и политической ангажированности в медийном сопровождении арктической тематики. Всей той эрозии, которой сейчас подвержен глобальный мир, здесь хотелось бы избежать", - сказала Захарова. Она подчеркнула, что Арктика не должна превратиться в "очередную арену безудержного геополитического противостояния".
Захарова также отметила актуальность проблемы дезинформации, о которой много говорится в последнее время. "И к сожалению, придется говорить снова и снова, пока различные медиа-источники будут допускать и порой намеренно продвигать заведомо ложные и неточные публикации. В ряде случаев подобные материалы сложно расценивать иначе как акты целенаправленной медийной агрессии. Само по себе это не новое явление, но сегодня мы становимся свидетелями того, как на порядок выросла скорость распространения сфабрикованных публикаций и показатели охвата аудитории", - указала она.
Арктический совет, учрежденный в 1996 году, является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В совет входят Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Ротация стран-председателей происходит каждые два года. Председательство России в совете началось 20 мая и продлится до 2023 года.
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РоссияМария ЗахароваАрктический советФинляндияНорвегия
 
 
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