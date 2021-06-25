https://ria.ru/20210625/arktika-1738663227.html

МИД: СМИ не должны допускать политизации и искажения арктической тематики

МИД: СМИ не должны допускать политизации и искажения арктической тематики - РИА Новости, 25.06.2021

МИД: СМИ не должны допускать политизации и искажения арктической тематики

Важно не допускать политизации и искажения в освещении арктической тематики, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на форуме "Председательство РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T19:05

2021-06-25T19:05

2021-06-25T19:05

россия

мария захарова

арктический совет

финляндия

норвегия

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Важно не допускать политизации и искажения в освещении арктической тематики, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на форуме "Председательство России в Арктическом совете – экологическая повестка для России и мира".Захарова также отметила актуальность проблемы дезинформации, о которой много говорится в последнее время. "И к сожалению, придется говорить снова и снова, пока различные медиа-источники будут допускать и порой намеренно продвигать заведомо ложные и неточные публикации. В ряде случаев подобные материалы сложно расценивать иначе как акты целенаправленной медийной агрессии. Само по себе это не новое явление, но сегодня мы становимся свидетелями того, как на порядок выросла скорость распространения сфабрикованных публикаций и показатели охвата аудитории", - указала она.Арктический совет, учрежденный в 1996 году, является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В совет входят Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Ротация стран-председателей происходит каждые два года. Председательство России в совете началось 20 мая и продлится до 2023 года.

https://ria.ru/20210622/arktika-1738097409.html

россия

финляндия

норвегия

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россия, мария захарова, арктический совет, финляндия, норвегия