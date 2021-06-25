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В Кремле заявили, что не знают об "антипрививочных" акциях
В Кремле заявили, что не знают об "антипрививочных" акциях - РИА Новости, 25.06.2021
В Кремле заявили, что не знают об "антипрививочных" акциях
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно об акциях антипрививочников, и еще раз опроверг наличие обязательной вакцинации в РФ. РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T12:52
2021-06-25T12:52
2021-06-25T13:18
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно об акциях антипрививочников, и еще раз опроверг наличие обязательной вакцинации в РФ."Честно говоря, нет, нам даже не известно о каких-то акциях. А что люди, они не хотят прививаться или что делают?" - сказал Песков журналистам.Он подчеркнул, что "обязательной вакцинации нет, ее не надо бояться, их никто не заставляет""Они неверно видят ситуацию. Им просто нужно читать, в том числе и наши разъяснения с вами", - добавил Песков.На вопрос, замечают ли в Кремле такие акции, он сказал: "Нет, мы не замечаем. Я, честно говоря, только от вас слышу. Я нигде не читал, не видел ничего об этом".
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В Кремле заявили, что не знают об "антипрививочных" акциях
12:52 25.06.2021 (обновлено: 13:18 25.06.2021)
Песков заявил, что Кремлю не известно об "антипрививочных" акциях