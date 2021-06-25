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https://ria.ru/20210625/afganistan-1738520741.html
AP раскрыло подробности вывода военных США из Афганистана
AP раскрыло подробности вывода военных США из Афганистана - РИА Новости, 25.06.2021
AP раскрыло подробности вывода военных США из Афганистана
Вывод основной части войск США из Афганистана завершится в течение двух недель, в стране останутся 650 солдат для охраны дипломатов и несколько сотен - для... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T00:56
2021-06-25T00:56
нато
афганистан
доха
талибан
вашингтон (город)
сша
в мире
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Вывод основной части войск США из Афганистана завершится в течение двух недель, в стране останутся 650 солдат для охраны дипломатов и несколько сотен - для охраны аэропорта, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники в американской администрации.Как уточнили собеседники агентства, вывод основной части войск, включая командование, должен завершится к Дню независимости, 4 июля, или вскоре после него.Несколько сотен военнослужащих США в аэропорту Кабула будут помогать в обеспечении безопасности турецким солдатам, как предполагается, до сентября. К этому времени, по словам источников, Анкара должна развернуть полноценную операцию по охране объекта.Администрация США с 1 мая начала и до 11 сентября обещает закончить вывод войск из Афганистана в полной координации с союзниками. В 2020 году Вашингтон и представители движения "Талибан" подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.Сейчас в Афганистане находятся менее 10 тысяч военных из стран НАТО и партнеров альянса, в том числе 2,5 тысячи американских. Их основной задачей является обучение и подготовка афганских сил безопасности.США и союзники по НАТО начали военную операцию в Афганистане в 2001 году. Она проводилась в рамках кампании "Несокрушимая свобода", которая стала ответом на террористический акт 11 сентября 2001 года. В 2014 году Афганистан, США и НАТО подписали соглашения о безопасности, которые позволяют союзникам сохранять ограниченное военное присутствие в исламской республике. С 1 января 2015 года на смену боевой операции пришла небоевая миссия "Решительная поддержка".
https://ria.ru/20210623/taliiby-1738072911.html
https://ria.ru/20210623/afganistan-1738184028.html
афганистан
доха
вашингтон (город)
сша
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нато, афганистан, доха, талибан, вашингтон (город), сша, в мире
AP раскрыло подробности вывода военных США из Афганистана
00:56 25.06.2021
 
© Фото : Master Sgt. Alejandro LiceaАмериканские военные на юго-востоке Афганистана
Американские военные на юго-востоке Афганистана - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© Фото : Master Sgt. Alejandro Licea

AP сообщило, что основная часть войск США покинет Афганистан через две недели

Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Вывод основной части войск США из Афганистана завершится в течение двух недель, в стране останутся 650 солдат для охраны дипломатов и несколько сотен - для охраны аэропорта, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники в американской администрации.
Как уточнили собеседники агентства, вывод основной части войск, включая командование, должен завершится к Дню независимости, 4 июля, или вскоре после него.
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Несколько сотен военнослужащих США в аэропорту Кабула будут помогать в обеспечении безопасности турецким солдатам, как предполагается, до сентября. К этому времени, по словам источников, Анкара должна развернуть полноценную операцию по охране объекта.
Администрация США с 1 мая начала и до 11 сентября обещает закончить вывод войск из Афганистана в полной координации с союзниками. В 2020 году Вашингтон и представители движения "Талибан" подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.
Сейчас в Афганистане находятся менее 10 тысяч военных из стран НАТО и партнеров альянса, в том числе 2,5 тысячи американских. Их основной задачей является обучение и подготовка афганских сил безопасности.
США и союзники по НАТО начали военную операцию в Афганистане в 2001 году. Она проводилась в рамках кампании "Несокрушимая свобода", которая стала ответом на террористический акт 11 сентября 2001 года. В 2014 году Афганистан, США и НАТО подписали соглашения о безопасности, которые позволяют союзникам сохранять ограниченное военное присутствие в исламской республике. С 1 января 2015 года на смену боевой операции пришла небоевая миссия "Решительная поддержка".
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