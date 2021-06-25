https://ria.ru/20210625/afganistan-1738520741.html

AP раскрыло подробности вывода военных США из Афганистана

AP раскрыло подробности вывода военных США из Афганистана - РИА Новости, 25.06.2021

AP раскрыло подробности вывода военных США из Афганистана

Вывод основной части войск США из Афганистана завершится в течение двух недель, в стране останутся 650 солдат для охраны дипломатов и несколько сотен - для... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T00:56

2021-06-25T00:56

2021-06-25T00:56

нато

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Вывод основной части войск США из Афганистана завершится в течение двух недель, в стране останутся 650 солдат для охраны дипломатов и несколько сотен - для охраны аэропорта, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники в американской администрации.Как уточнили собеседники агентства, вывод основной части войск, включая командование, должен завершится к Дню независимости, 4 июля, или вскоре после него.Несколько сотен военнослужащих США в аэропорту Кабула будут помогать в обеспечении безопасности турецким солдатам, как предполагается, до сентября. К этому времени, по словам источников, Анкара должна развернуть полноценную операцию по охране объекта.Администрация США с 1 мая начала и до 11 сентября обещает закончить вывод войск из Афганистана в полной координации с союзниками. В 2020 году Вашингтон и представители движения "Талибан" подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.Сейчас в Афганистане находятся менее 10 тысяч военных из стран НАТО и партнеров альянса, в том числе 2,5 тысячи американских. Их основной задачей является обучение и подготовка афганских сил безопасности.США и союзники по НАТО начали военную операцию в Афганистане в 2001 году. Она проводилась в рамках кампании "Несокрушимая свобода", которая стала ответом на террористический акт 11 сентября 2001 года. В 2014 году Афганистан, США и НАТО подписали соглашения о безопасности, которые позволяют союзникам сохранять ограниченное военное присутствие в исламской республике. С 1 января 2015 года на смену боевой операции пришла небоевая миссия "Решительная поддержка".

https://ria.ru/20210623/taliiby-1738072911.html

https://ria.ru/20210623/afganistan-1738184028.html

афганистан

доха

вашингтон (город)

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нато, афганистан, доха, талибан, вашингтон (город), сша, в мире