https://ria.ru/20210624/zelenskiy-1738459739.html

Зеленский продлил санкции против российских банков

Зеленский продлил санкции против российских банков - РИА Новости, 24.06.2021

Зеленский продлил санкции против российских банков

Президент Украины Владимир Зеленский продлил на три года действие санкций в отношении ряда российских банков, в том числе Газпромбанка и Сбербанка,... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T16:28

2021-06-24T16:28

2021-06-24T17:16

сбербанк россии

газпромбанк

владимир зеленский

украина

экономика

политика

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КИЕВ, 24 июн – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский продлил на три года действие санкций в отношении ряда российских банков, в том числе Газпромбанка и Сбербанка, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства в четверг.Ранее в марте Зеленский уже ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о продлении на три года санкций против Сбербанка и Проминвестбанка.При этом в санкционный список попали 55 юридических лиц и три физических лица, в частности, основатели "Севастопольского морского банка" Александр и Лидия Анненковы, а также судебный пристав-исполнитель управления федеральной службы судебных приставов по Крыму Роман Святый.В списке подсанкционных банков оказались российские Газпромбанк, Сбербанк, ВТБ. Также под санкции попали ряд российских платежных систем, в том числе "Колибри", которой управляет Сбербанк, "Юнистрим", ANELIK, BLIZKO.Также санкции на три года введены в отношении "Государственного банка Луганской народной республики", "Центрального Республиканского Банка Донецкой народной республики" и ряда финансовых учреждений, работающих в Крыму.Активы юрлиц, подпадающих под санкции, будут заблокированы, им запрещено выводить капитал за границы Украины. Также запрещается предоставлять кредиты, займы, финансовую помощь, гарантии; продлен запрет осуществлять кредитование через покупку ценных бумаг; и запрет приобретения ценных бумаг.Украина с 23 марта 2017 года на год ввела санкции против пяти работавших на том момент на Украине структур российских госбанков: украинских Сбербанка и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), Проминвестбанка ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("внучка" Сбербанка). Им были запрещены любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности, материнских структур.

https://ria.ru/20210617/zelenskiy-1737331637.html

https://ria.ru/20210318/zelenskiy-1601700555.html

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сбербанк россии, газпромбанк, владимир зеленский, украина, экономика, политика