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Зеленский продлил санкции против российских банков
Зеленский продлил санкции против российских банков - РИА Новости, 24.06.2021
Зеленский продлил санкции против российских банков
Президент Украины Владимир Зеленский продлил на три года действие санкций в отношении ряда российских банков, в том числе Газпромбанка и Сбербанка,... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T16:28
2021-06-24T17:16
сбербанк россии
газпромбанк
владимир зеленский
украина
экономика
политика
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КИЕВ, 24 июн – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский продлил на три года действие санкций в отношении ряда российских банков, в том числе Газпромбанка и Сбербанка, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства в четверг.Ранее в марте Зеленский уже ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о продлении на три года санкций против Сбербанка и Проминвестбанка.При этом в санкционный список попали 55 юридических лиц и три физических лица, в частности, основатели "Севастопольского морского банка" Александр и Лидия Анненковы, а также судебный пристав-исполнитель управления федеральной службы судебных приставов по Крыму Роман Святый.В списке подсанкционных банков оказались российские Газпромбанк, Сбербанк, ВТБ. Также под санкции попали ряд российских платежных систем, в том числе "Колибри", которой управляет Сбербанк, "Юнистрим", ANELIK, BLIZKO.Также санкции на три года введены в отношении "Государственного банка Луганской народной республики", "Центрального Республиканского Банка Донецкой народной республики" и ряда финансовых учреждений, работающих в Крыму.Активы юрлиц, подпадающих под санкции, будут заблокированы, им запрещено выводить капитал за границы Украины. Также запрещается предоставлять кредиты, займы, финансовую помощь, гарантии; продлен запрет осуществлять кредитование через покупку ценных бумаг; и запрет приобретения ценных бумаг.Украина с 23 марта 2017 года на год ввела санкции против пяти работавших на том момент на Украине структур российских госбанков: украинских Сбербанка и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), Проминвестбанка ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("внучка" Сбербанка). Им были запрещены любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности, материнских структур.
https://ria.ru/20210617/zelenskiy-1737331637.html
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сбербанк россии, газпромбанк, владимир зеленский, украина, экономика, политика
Зеленский продлил санкции против российских банков
16:28 24.06.2021 (обновлено: 17:16 24.06.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода "Антонов"
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода Антонов - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Зеленский продлил на три года санкции против ряда российских банков

Читать ria.ru в
КИЕВ, 24 июн – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский продлил на три года действие санкций в отношении ряда российских банков, в том числе Газпромбанка и Сбербанка, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства в четверг.
Ранее в марте Зеленский уже ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о продлении на три года санкций против Сбербанка и Проминвестбанка.
"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 июня 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в тексте указа. Согласно таблице в приложении к указу, санкции вводятся на три года.
При этом в санкционный список попали 55 юридических лиц и три физических лица, в частности, основатели "Севастопольского морского банка" Александр и Лидия Анненковы, а также судебный пристав-исполнитель управления федеральной службы судебных приставов по Крыму Роман Святый.
В списке подсанкционных банков оказались российские Газпромбанк, Сбербанк, ВТБ. Также под санкции попали ряд российских платежных систем, в том числе "Колибри", которой управляет Сбербанк, "Юнистрим", ANELIK, BLIZKO.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
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Также санкции на три года введены в отношении "Государственного банка Луганской народной республики", "Центрального Республиканского Банка Донецкой народной республики" и ряда финансовых учреждений, работающих в Крыму.
Активы юрлиц, подпадающих под санкции, будут заблокированы, им запрещено выводить капитал за границы Украины. Также запрещается предоставлять кредиты, займы, финансовую помощь, гарантии; продлен запрет осуществлять кредитование через покупку ценных бумаг; и запрет приобретения ценных бумаг.
Украина с 23 марта 2017 года на год ввела санкции против пяти работавших на том момент на Украине структур российских госбанков: украинских Сбербанка и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), Проминвестбанка ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("внучка" Сбербанка). Им были запрещены любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности, материнских структур.
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