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Отдыхающие купаются в море в Ялте, несмотря на запрет
Отдыхающие купаются в море в Ялте, несмотря на запрет - РИА Новости, 24.06.2021
Отдыхающие купаются в море в Ялте, несмотря на запрет
Отдыхающие в Ялте купаются в море, нарушая запрет, введенный после наводнения. РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T10:18
2021-06-24T13:04
подтопления в крыму
черное море
керчь
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ЯЛТА, 24 июн – РИА Новости. Отдыхающие в Ялте купаются в море, нарушая запрет, введенный после наводнения.Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. Власти региона ввели режим ЧС. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. Купание в Черном море в черте Ялты было запрещено в субботу из-за схода селевых потоков.На пляжах Ялты стоят таблички, что купание в море запрещено, по громкоговорителю отдыхающим напоминают об опасности водных процедур. Корреспондент РИА Новости прошелся по массандровскому пляжу и убедился, что запреты некоторых туристов не останавливают - вместе с детьми они плещутся в море."А что такого? Вода тут прозрачная, подумаешь, немного мусора возле берега. Мы же отдыхать приехали", - сказал один из туристов.Как сообщили РИА Новости в администрации города, запрет на купание в море продолжает действовать, за отдыхающими наблюдает специальный пляжный патруль. Действительно, на массандровском пляже удалось встретить одного из таких патрульных."Людей предупреждаем, конечно, но они все равно купаются. К счастью, это не массовое явление, в море лезут единицы. Подходим, объясняем. Самых злостных нарушителей передаем в полицию, тогда составляется протокол и человеку грозит штраф", - сообщил патрульный по имени Ярослав.
https://ria.ru/20210624/kurorty-1738173995.html
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подтопления в крыму, черное море, керчь, кировский район
Отдыхающие купаются в море в Ялте, несмотря на запрет
10:18 24.06.2021 (обновлено: 13:04 24.06.2021)
 
© РИА Новости / Светлана СамсоноваОтдыхающие в Ялте купаются в море, несмотря на запрет после наводнения
Отдыхающие в Ялте купаются в море, несмотря на запрет после наводнения - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Светлана Самсонова

Отдыхающие в Ялте купаются в море, нарушая запрет, введенный после наводнения.

Читать ria.ru в
ЯЛТА, 24 июн – РИА Новости. Отдыхающие в Ялте купаются в море, нарушая запрет, введенный после наводнения.
Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. Власти региона ввели режим ЧС. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. Купание в Черном море в черте Ялты было запрещено в субботу из-за схода селевых потоков.
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На пляжах Ялты стоят таблички, что купание в море запрещено, по громкоговорителю отдыхающим напоминают об опасности водных процедур. Корреспондент РИА Новости прошелся по массандровскому пляжу и убедился, что запреты некоторых туристов не останавливают - вместе с детьми они плещутся в море.
"А что такого? Вода тут прозрачная, подумаешь, немного мусора возле берега. Мы же отдыхать приехали", - сказал один из туристов.
Как сообщили РИА Новости в администрации города, запрет на купание в море продолжает действовать, за отдыхающими наблюдает специальный пляжный патруль. Действительно, на массандровском пляже удалось встретить одного из таких патрульных.
"Людей предупреждаем, конечно, но они все равно купаются. К счастью, это не массовое явление, в море лезут единицы. Подходим, объясняем. Самых злостных нарушителей передаем в полицию, тогда составляется протокол и человеку грозит штраф", - сообщил патрульный по имени Ярослав.
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Подтопления в КрымуЧерное мореКерчьКировский район
 
 
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