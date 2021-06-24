https://ria.ru/20210624/zapret-1738372727.html

Отдыхающие купаются в море в Ялте, несмотря на запрет

Отдыхающие купаются в море в Ялте, несмотря на запрет - РИА Новости, 24.06.2021

Отдыхающие купаются в море в Ялте, несмотря на запрет

Отдыхающие в Ялте купаются в море, нарушая запрет, введенный после наводнения. РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T10:18

2021-06-24T10:18

2021-06-24T13:04

подтопления в крыму

черное море

керчь

кировский район

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ЯЛТА, 24 июн – РИА Новости. Отдыхающие в Ялте купаются в море, нарушая запрет, введенный после наводнения.Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. Власти региона ввели режим ЧС. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. Купание в Черном море в черте Ялты было запрещено в субботу из-за схода селевых потоков.На пляжах Ялты стоят таблички, что купание в море запрещено, по громкоговорителю отдыхающим напоминают об опасности водных процедур. Корреспондент РИА Новости прошелся по массандровскому пляжу и убедился, что запреты некоторых туристов не останавливают - вместе с детьми они плещутся в море."А что такого? Вода тут прозрачная, подумаешь, немного мусора возле берега. Мы же отдыхать приехали", - сказал один из туристов.Как сообщили РИА Новости в администрации города, запрет на купание в море продолжает действовать, за отдыхающими наблюдает специальный пляжный патруль. Действительно, на массандровском пляже удалось встретить одного из таких патрульных."Людей предупреждаем, конечно, но они все равно купаются. К счастью, это не массовое явление, в море лезут единицы. Подходим, объясняем. Самых злостных нарушителей передаем в полицию, тогда составляется протокол и человеку грозит штраф", - сообщил патрульный по имени Ярослав.

https://ria.ru/20210624/kurorty-1738173995.html

https://ria.ru/20210609/krasnoyarsk-1736237019.html

черное море

керчь

кировский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подтопления в крыму, черное море, керчь, кировский район