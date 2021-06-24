https://ria.ru/20210624/zakharova-1738382854.html

Захарова поздравила МИА "Россия сегодня" с 80-летием

Захарова поздравила МИА "Россия сегодня" с 80-летием - РИА Новости, 24.06.2021

Захарова поздравила МИА "Россия сегодня" с 80-летием

Информация МИА "Россия сегодня" - незаменимый инструмент для работы российских дипломатов, уровень взаимодействия между двумя структурами очень высок, заявила... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T11:05

2021-06-24T11:05

2021-06-24T13:56

80-летие миа "россия сегодня"

миа "россия сегодня"

мария захарова

совинформбюро

риа новости

общество

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Информация МИА "Россия сегодня" - незаменимый инструмент для работы российских дипломатов, уровень взаимодействия между двумя структурами очень высок, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в поздравлении по случаю 80-летия со дня основания Совинформбюро."Дорогие наши коллеги, друзья, сотрудники МИА "Россия сегодня", поздравляем вас с 80-летием со дня создания Совинформбюро, родоначальника многих славных традиций новостной журналистики нашей страны", - сказала она."В эти дни, когда мы все вспоминаем другой 80-летний рубеж – годовщину начала Великой отечественной войны, с событиями которой неразрывно связано становление главного рупора сообщений с фронта – Совинформбюро, в очередной раз понимаем, что здание на Зубовском бульваре без всякого преувеличения – часть истории нашей страны", - подчеркнула Захарова.Она отметила, что сейчас МИА "Россия сегодня" предлагает множество проектов."Все это делает информационной продукт агентства незаменимым инструментом в работе дипломатов. Я не говорю о том, насколько важно подобная работа масштабная для наших соотечественников, для всех тех в мире, кто не желает больше быть частью западного мейнстрима. Да и какого-нибудь другого мейнстрима тоже", - считает официальный представитель МИД.Она напомнила, что агентство и российское внешнеполитическое ведомство "действительно связывает невидимая нить" – ранее в здании, которое сейчас занимает МИА "Россия сегодня", располагался пресс-центр МИД России."Мы вам передали в определенном смысле информационную эстафету. Вряд ли так бывает – мы все-таки госслужба, вы – независимое средство массовой информации – но это нас по-настоящему сблизило. И действительно уровень взаимодействия по целому ряду направлений между МИДом и МИА "Россия сегодня" чрезвычайно высокий", - сказала Захарова.По ее мнению, это логично вытекает из накопленного различными подразделениями медиахолдинга огромного опыта, профессионализма и умения, желания творчески работать."Мы дорожим сложившимися товарищескими связями, мы настроены на их поддержание, на их развитие. Мы хотим пожелать вам, я хочу пожелать от имени и по поручению, а также просто от всего коллектива Департамента информации и печати успеха, творчества, неиссякаемого творчества, любви к своей работе, соответствующих результатов. А они у вас есть, и это не просто результаты, а достижения. С праздником!" - заключила Захарова.24 июня 1941 года было основано Совинформбюро, от которого ведут свою историю Агентство печати "Новости", РИА Новости и медиагруппа "Россия сегодня". Бюро, в частности, информировало общественность зарубежных стран о событиях, происходящих на советско-германском фронте и о работе советского тыла.МИА "Россия сегодня" - крупнейший российский поставщик информации для международной аудитории. В России крупнейшим брендом группы является РИА Новости, за рубежом она представлена международным информационным агентством и радио Sputnik.

https://ria.ru/20210624/matvienko-1738378106.html

https://ria.ru/20210624/shoygu-1738369433.html

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80-летие миа "россия сегодня", миа "россия сегодня", мария захарова, совинформбюро, риа новости, общество