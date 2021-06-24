https://ria.ru/20210624/yubiley-1738397141.html
Посол России в США поздравил МИА "Россия сегодня" с юбилеем
Посол России в США поздравил МИА "Россия сегодня" с юбилеем - РИА Новости, 24.06.2021
Посол России в США поздравил МИА "Россия сегодня" с юбилеем
Посол РФ в США Анатолий Антонов поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летним юбилеем, отметив профессионализм, непредвзятость и оперативность сотрудников... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T12:10
2021-06-24T12:10
2021-06-24T13:53
80-летие миа "россия сегодня"
миа "россия сегодня"
риа новости
анатолий антонов
в мире
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ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летним юбилеем, отметив профессионализм, непредвзятость и оперативность сотрудников агентства."Двадцать четвертого июня 1941 года основано советское информбюро, от которого вы ведёте свою историю, с первых дней существования донося до людей Советского Союза информацию с фронта, передавая важнейшие сообщения правительства. Это позволяло объединить нацию перед лицом агрессии, вносило неоценимый вклад в общую победу над нацистской Германией", - сказал Антонов.По его словам, сегодня сотрудники медиагруппы продолжают славные традиции, заложенные в годы труднейших испытаний."Вы стали не только ведущим российским СМИ, но и одним из крупнейших в мире. Всего это удалось добиться благодаря профессионализму, непредвзятости, оперативности, то есть тем качествам, которые мы ценим в настоящей журналистике", - подчеркнул посол, вернувшийся в воскресенье в Вашингтон после договоренности лидеров двух стран на саммите в Женеве.МИА "Россия сегодня" - крупнейший российский поставщик информации для международной аудитории. В России крупнейшим брендом группы является РИА Новости, за рубежом она представлена международным информационным агентством и радио Sputnik.
https://ria.ru/20210624/pozdravlenie-1738393492.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/19/1602787748_126:0:2855:2047_1920x0_80_0_0_cd66b795c16ad0a05ad7645c38e54d82.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
80-летие миа "россия сегодня", миа "россия сегодня", риа новости, анатолий антонов, в мире
Посол России в США поздравил МИА "Россия сегодня" с юбилеем
12:10 24.06.2021 (обновлено: 13:53 24.06.2021)
Посол России в США Анатолий Антонов поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летним юбилеем
ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости.
Посол РФ в США Анатолий Антонов
поздравил МИА "Россия сегодня"
с 80-летним юбилеем, отметив профессионализм, непредвзятость и оперативность сотрудников агентства.
"Двадцать четвертого июня 1941 года основано советское информбюро, от которого вы ведёте свою историю, с первых дней существования донося до людей Советского Союза информацию с фронта, передавая важнейшие сообщения правительства. Это позволяло объединить нацию перед лицом агрессии, вносило неоценимый вклад в общую победу над нацистской Германией", - сказал Антонов.
По его словам, сегодня сотрудники медиагруппы продолжают славные традиции, заложенные в годы труднейших испытаний.
"Вы стали не только ведущим российским СМИ, но и одним из крупнейших в мире. Всего это удалось добиться благодаря профессионализму, непредвзятости, оперативности, то есть тем качествам, которые мы ценим в настоящей журналистике", - подчеркнул посол, вернувшийся в воскресенье в Вашингтон после договоренности лидеров двух стран на саммите в Женеве.
МИА "Россия сегодня" - крупнейший российский поставщик информации для международной аудитории. В России крупнейшим брендом группы является РИА Новости, за рубежом она представлена международным информационным агентством и радио Sputnik.