https://ria.ru/20210624/yubiley-1738397141.html

Посол России в США поздравил МИА "Россия сегодня" с юбилеем

Посол России в США поздравил МИА "Россия сегодня" с юбилеем - РИА Новости, 24.06.2021

Посол России в США поздравил МИА "Россия сегодня" с юбилеем

Посол РФ в США Анатолий Антонов поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летним юбилеем, отметив профессионализм, непредвзятость и оперативность сотрудников... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T12:10

2021-06-24T12:10

2021-06-24T13:53

80-летие миа "россия сегодня"

миа "россия сегодня"

риа новости

анатолий антонов

в мире

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ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летним юбилеем, отметив профессионализм, непредвзятость и оперативность сотрудников агентства."Двадцать четвертого июня 1941 года основано советское информбюро, от которого вы ведёте свою историю, с первых дней существования донося до людей Советского Союза информацию с фронта, передавая важнейшие сообщения правительства. Это позволяло объединить нацию перед лицом агрессии, вносило неоценимый вклад в общую победу над нацистской Германией", - сказал Антонов.По его словам, сегодня сотрудники медиагруппы продолжают славные традиции, заложенные в годы труднейших испытаний."Вы стали не только ведущим российским СМИ, но и одним из крупнейших в мире. Всего это удалось добиться благодаря профессионализму, непредвзятости, оперативности, то есть тем качествам, которые мы ценим в настоящей журналистике", - подчеркнул посол, вернувшийся в воскресенье в Вашингтон после договоренности лидеров двух стран на саммите в Женеве.МИА "Россия сегодня" - крупнейший российский поставщик информации для международной аудитории. В России крупнейшим брендом группы является РИА Новости, за рубежом она представлена международным информационным агентством и радио Sputnik.

https://ria.ru/20210624/pozdravlenie-1738393492.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

80-летие миа "россия сегодня", миа "россия сегодня", риа новости, анатолий антонов, в мире