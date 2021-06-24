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Посол России в США поздравил МИА "Россия сегодня" с юбилеем
Посол России в США поздравил МИА "Россия сегодня" с юбилеем - РИА Новости, 24.06.2021
Посол России в США поздравил МИА "Россия сегодня" с юбилеем
Посол РФ в США Анатолий Антонов поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летним юбилеем, отметив профессионализм, непредвзятость и оперативность сотрудников... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T12:10
2021-06-24T13:53
80-летие миа "россия сегодня"
миа "россия сегодня"
риа новости
анатолий антонов
в мире
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ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летним юбилеем, отметив профессионализм, непредвзятость и оперативность сотрудников агентства."Двадцать четвертого июня 1941 года основано советское информбюро, от которого вы ведёте свою историю, с первых дней существования донося до людей Советского Союза информацию с фронта, передавая важнейшие сообщения правительства. Это позволяло объединить нацию перед лицом агрессии, вносило неоценимый вклад в общую победу над нацистской Германией", - сказал Антонов.По его словам, сегодня сотрудники медиагруппы продолжают славные традиции, заложенные в годы труднейших испытаний."Вы стали не только ведущим российским СМИ, но и одним из крупнейших в мире. Всего это удалось добиться благодаря профессионализму, непредвзятости, оперативности, то есть тем качествам, которые мы ценим в настоящей журналистике", - подчеркнул посол, вернувшийся в воскресенье в Вашингтон после договоренности лидеров двух стран на саммите в Женеве.МИА "Россия сегодня" - крупнейший российский поставщик информации для международной аудитории. В России крупнейшим брендом группы является РИА Новости, за рубежом она представлена международным информационным агентством и радио Sputnik.
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80-летие миа "россия сегодня", миа "россия сегодня", риа новости, анатолий антонов, в мире
Посол России в США поздравил МИА "Россия сегодня" с юбилеем
12:10 24.06.2021 (обновлено: 13:53 24.06.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк

Посол России в США Анатолий Антонов поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летним юбилеем

Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летним юбилеем, отметив профессионализм, непредвзятость и оперативность сотрудников агентства.
"Двадцать четвертого июня 1941 года основано советское информбюро, от которого вы ведёте свою историю, с первых дней существования донося до людей Советского Союза информацию с фронта, передавая важнейшие сообщения правительства. Это позволяло объединить нацию перед лицом агрессии, вносило неоценимый вклад в общую победу над нацистской Германией", - сказал Антонов.
По его словам, сегодня сотрудники медиагруппы продолжают славные традиции, заложенные в годы труднейших испытаний.
"Вы стали не только ведущим российским СМИ, но и одним из крупнейших в мире. Всего это удалось добиться благодаря профессионализму, непредвзятости, оперативности, то есть тем качествам, которые мы ценим в настоящей журналистике", - подчеркнул посол, вернувшийся в воскресенье в Вашингтон после договоренности лидеров двух стран на саммите в Женеве.
МИА "Россия сегодня" - крупнейший российский поставщик информации для международной аудитории. В России крупнейшим брендом группы является РИА Новости, за рубежом она представлена международным информационным агентством и радио Sputnik.
Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
Вчера, 11:52
Глава Минсельхоза поздравил МИА "Россия сегодня" с юбилеем
 
80-летие МИА "Россия сегодня"МИА "Россия сегодня"РИА НовостиАнатолий АнтоновВ мире
 
 
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