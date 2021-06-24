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Путин выступит с обращением к выпускникам
Путин выступит с обращением к выпускникам - РИА Новости, 24.06.2021
Путин выступит с обращением к выпускникам
Президент России Владимир Путин всегда выступает с обращением к выпускникам школ, и этот год - не исключение, сообщил журналистам пресс-секретарь президента... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T12:34
2021-06-24T12:34
дмитрий песков
владимир путин
общество
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин всегда выступает с обращением к выпускникам школ, и этот год - не исключение, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Как ранее сообщило Минпросвещения, всероссийский выпускной для школьников пройдет 25 июня в онлайн-формате."Конечно. Президент всегда к выпускникам обращается, и обратится он к ним и на этот раз", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планирует ли президент обращение к выпускникам.
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дмитрий песков, владимир путин, общество
Путин выступит с обращением к выпускникам
12:34 24.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел совещание с членами правительства РФ
Президент РФ В. Путин провел совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Путин выступит с обращением к выпускникам 25 июня

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин всегда выступает с обращением к выпускникам школ, и этот год - не исключение, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Как ранее сообщило Минпросвещения, всероссийский выпускной для школьников пройдет 25 июня в онлайн-формате.
"Конечно. Президент всегда к выпускникам обращается, и обратится он к ним и на этот раз", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планирует ли президент обращение к выпускникам.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
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