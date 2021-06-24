https://ria.ru/20210624/vypuskniki-1738402109.html

Путин выступит с обращением к выпускникам

Путин выступит с обращением к выпускникам - РИА Новости, 24.06.2021

Путин выступит с обращением к выпускникам

Президент России Владимир Путин всегда выступает с обращением к выпускникам школ, и этот год - не исключение, сообщил журналистам пресс-секретарь президента... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T12:34

2021-06-24T12:34

2021-06-24T12:34

дмитрий песков

владимир путин

общество

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин всегда выступает с обращением к выпускникам школ, и этот год - не исключение, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Как ранее сообщило Минпросвещения, всероссийский выпускной для школьников пройдет 25 июня в онлайн-формате."Конечно. Президент всегда к выпускникам обращается, и обратится он к ним и на этот раз", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планирует ли президент обращение к выпускникам.

https://ria.ru/20210617/trudoustroystvo-1737470973.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, владимир путин, общество